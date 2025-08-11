Perú

Gian Piero Díaz no se queda callado ante la incomodiad de Renzo Schuller por su sorpresiva llegada a 'Esto es Guerra'

El actor fue consultado sobre la reacción de su excompañero de Combate, quien indicó que no está bien que no le hayan avisado sobre el nuevo ingreso

Gian Piero Díaz responde ante la incomodiad de Renzo Schuller en EEG

El regreso de Gian Piero Díaz como conductor de ‘Esto es Guerra’ desató una inesperada ola de reacciones tanto entre los seguidores del programa como entre sus compañeros de escena. La noticia se conoció el martes 5 de agosto, cuando Díaz fue presentado por la producción como el nuevo refuerzo en la conducción del reality, un movimiento que sorprendió especialmente a Renzo Schuller, con quien estaba distanciado desde hace varios años.

Gian Piero Díaz y Renzo Schuller formaron una dupla recordada y exitosa en la televisión peruana, principalmente al frente de programas como ‘Combate’. Sin embargo, su relación se enfrió con el paso de los años, a raíz de diferencias laborales y personales que los alejaron de los proyectos conjuntos.

En este contexto, la llegada de Díaz a ‘Esto es Guerra’ marcó la primera gran interacción pública de ambos en varios años. El impacto fue tal que Renzo Schuller no ocultó su incomodidad en una entrevista, señalando que desconocía por completo los planes de producción y que la noticia lo tomó totalmente por sorpresa. “Para mí fue totalmente sorpresa, a mí no me dijeron absolutamente nada, lo cual considero que no está bien”, expresó ante las cámaras de América Espectáculos.

Frente a este escenario, Gian Piero Díaz fue consultado sobre el tema. Lejos de evitar alguna respuesta al respecto, aclaró que su retorno no fue una decisión personal ni parte de una estrategia ajena a la dinámica del programa. “Ya no es un tema que depende de mí, es un tema que maneja producción siempre y ha sido así. Lamentablemente, la sorpresa es parte del concepto reality, y sea A, B, C o D, igual te va a caer la sorpresa. Yo entiendo la incomodidad y el malestar en algún momento, pero es así, no queda otra”, expresó Díaz, haciendo énfasis en las decisiones propias del formato.

El conductor también explicó que su llegada fue manejada con total hermetismo, un rasgo característico en la dirección creativa de los realities, donde la sorpresa y el impacto inmediato suelen ser elementos clave.

De esta forma, Gian Piero Díaz optó por dar un paso atrás en la controversia y enfocarse en la conducción. En la actualidad, ‘Esto es Guerra’ se mantiene como uno de los realities líderes de la televisión peruana, con una fórmula que mezcla competencia, espectáculo y drama. La incorporación de Gian Piero Díaz ha generado gran expectativa en el público. En esa ocasión, el programa alcanzó 17.4 puntos de rating en hogares de Lima + 6 ciudades, ubicándose como el tercer programa más visto del día.

Gian Piero Díaz confirma que seguirá en Willax TV

La presencia de Gian Piero Díaz en ‘Esto es Guerra’ generó especulaciones sobre su futuro profesional. La presencia del conductor en el popular reality de América Televisión, donde coincidió con Renzo Schuller, su antiguo compañero de ‘Combate’, causó revuelo entre fanáticos y medios de espectáculos.

El reencuentro con Schuller despertó nostalgia entre quienes los recuerdan como dupla, alimentando rumores sobre una posible reconciliación televisiva.

La participación de Díaz en ‘Esto es Guerra’ también trajo interrogantes sobre su relación contractual con Willax Televisión, canal donde conduce actualmente el programa ‘Entrometidos’. Las dudas crecieron en las redes sociales y en programas de espectáculos, hasta que una reportera de ‘Amor y Fuego’ le consultó directamente si su presencia en América TV significaba un cambio de canal.

Díaz aclaró que su visita fue posible gracias a un permiso concedido por Willax Televisión, destacando la buena relación entre ambas televisoras. “Porque creo que nunca se ha dado en la televisión que a alguien le den este tipo de permiso, creo que es interesante”, comentó el conductor. Además, resaltó la oportunidad de entablar un mayor acercamiento entre los dos canales, dejando abierta la posibilidad de futuras colaboraciones.

