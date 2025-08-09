“No está bien”: Renzo Schuller muestra su incomodidad con la producción de ‘Esto es Guerra’ luego de ver el ingreso de Gian Piero Díaz

Renzo Schuller incómodo con producción de ‘Esto es Guerra’ tras ingreso sorpresivo de Gian Piero Díaz: “No está bien”. Video: Amor y Fuego

El pasado 4 de agosto, ‘Esto es Guerra’ vivió un momento inesperado con la reaparición de Gian Piero Díaz en el set, hecho que generó ovaciones del público, pero también una reacción diferente en Renzo Schuller.

El actual conductor del reality, en conversación con ‘Amor y Fuego’, confesó que no recibió ningún aviso previo sobre este reencuentro en pantalla.

“Para mí fue totalmente sorpresa, a mí no me dijeron absolutamente nada, lo cual considero que no está bien”, expresó ante las cámaras. Schuller relató que la escena, que incluyó un abrazo entre ambos frente a los televidentes, no había sido planificada.

“No está bien y eso lo he conversado luego y lo puedo decir tranquilamente. No ha estado planeado. No voy a fingir esas cosas”, añadió. El presentador aclaró que su incomodidad no era hacia Gian Piero en lo personal, sino hacia la manera en que se manejó la situación.

“No incomodidad por él en sí, sino que en general me hubiera gustado saber. Entiendo un poco la postura de la producción, pero hay otras cosas que creo que se pueden conversar”, explicó.

A pesar del malestar, Schuller aseguró que seguirá cumpliendo con su rol de conductor de manera profesional. “Si te agarran en frío, te van a sorprender, pero soy una persona respetuosa y no podría hacer una pataleta frente a cámaras”, sostuvo.

Renzo Schuller aseguró que seguirá cumpliendo con su rol de conductor en EEG. Video: Amor y Fuego

Sobre una posible reconciliación, comentó: “No te voy a mentir. Yo a Gian Piero no lo veo hace tiempo, para eso se tiene que hablar y me imagino que se dará. No hemos hablado absolutamente nada y si se da esa conversación se dará y ahí veremos”.

Gian Piero Díaz rompe su silencio y elogia a su excompañero

El regreso de Gian Piero Díaz a ‘Esto es Guerra’ el martes 5 de agosto no solo sorprendió a los televidentes, sino que también desató especulaciones sobre su relación actual con Schuller. En declaraciones a ‘Amor y Fuego’, Díaz explicó que su participación en América TV fue temporal y que su vínculo con Willax Televisión —donde conduce un programa— sigue vigente.

Consultado sobre el reencuentro, descartó haber sentido frialdad de parte de Schuller. “No sé si es así, pero la verdad que no lo sentí así. (¿Cómo lo sentiste?) Bien. (¿Sentiste la misma química de años?) Sí. La escucha, la risa. Hay muchas cosas que nosotros nos decimos que no decimos en el micro”, comentó.

El conductor destacó que mantiene respeto y aprecio por su colega. “Yo jamás voy a tener un comentario negativo en contra de él, en absoluto”, afirmó, y recordó que no habían conversado a profundidad desde su distanciamiento tras la etapa en ‘Combate’.

“No hemos tenido la oportunidad de conversar y espero que este nuevo encuentro sea el inicio para sentarnos a hablar”, agregó. Díaz subrayó que el momento vivido en el set fue completamente natural y sin preparación previa.

“Es algo que la gente también termina disfrutando cuando pasan este tipo de cosas, porque ya mucho a veces está medio armado, de hecho, las reacciones no son naturales. Pero no, esto ha sido supernatural”, aseguró.

Sobre el breve intercambio de palabras al oído con Schuller, fue tajante: “Eso es para él y para mí. Pero fue de corazón”.

El reencuentro de Renzo Schuller y Gian Piero Díaz

La relación entre Renzo Schuller y Gian Piero Díaz ha sido una de las más recordadas en la televisión peruana, especialmente por su etapa como dupla en ‘Combate’. Sin embargo, el final de ese programa y el ingreso de Díaz a ‘Esto es Guerra’ habrían marcado un distanciamiento que, hasta ahora, no ha sido resuelto.

Sobre su presencia simultánea en América TV y Willax, Díaz explicó que fue posible gracias a un permiso especial. “Soy imagen de Willax. Estar hoy en América, ha pasado algo que nos ha permitido tener esta duplicidad”, indicó.

Además, resaltó la buena relación entre ambas señales: “Creo que nunca se ha dado en la televisión que a alguien le den este tipo de permisos, creo que es interesante”.