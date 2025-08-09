Perú

“No está bien”: Renzo Schuller muestra su incomodidad con la producción de ‘Esto es Guerra’ luego de ver el ingreso de Gian Piero Díaz

El conductor de EEG aseguró que no fue informado sobre el regreso de su excompañero y reveló que conversó posteriormente con la producción porque la situación lo tomó por sorpresa

Cecilia Arias

Por Cecilia Arias

Guardar
Renzo Schuller incómodo con producción de ‘Esto es Guerra’ tras ingreso sorpresivo de Gian Piero Díaz: “No está bien”. Video: Amor y Fuego

El pasado 4 de agosto, ‘Esto es Guerra’ vivió un momento inesperado con la reaparición de Gian Piero Díaz en el set, hecho que generó ovaciones del público, pero también una reacción diferente en Renzo Schuller.

El actual conductor del reality, en conversación con ‘Amor y Fuego’, confesó que no recibió ningún aviso previo sobre este reencuentro en pantalla.

“Para mí fue totalmente sorpresa, a mí no me dijeron absolutamente nada, lo cual considero que no está bien”, expresó ante las cámaras. Schuller relató que la escena, que incluyó un abrazo entre ambos frente a los televidentes, no había sido planificada.

No está bien y eso lo he conversado luego y lo puedo decir tranquilamente. No ha estado planeado. No voy a fingir esas cosas”, añadió. El presentador aclaró que su incomodidad no era hacia Gian Piero en lo personal, sino hacia la manera en que se manejó la situación.

“No incomodidad por él en sí, sino que en general me hubiera gustado saber. Entiendo un poco la postura de la producción, pero hay otras cosas que creo que se pueden conversar”, explicó.

A pesar del malestar, Schuller aseguró que seguirá cumpliendo con su rol de conductor de manera profesional. “Si te agarran en frío, te van a sorprender, pero soy una persona respetuosa y no podría hacer una pataleta frente a cámaras”, sostuvo.

Renzo Schuller aseguró que seguirá cumpliendo con su rol de conductor en EEG. Video: Amor y Fuego

Sobre una posible reconciliación, comentó: “No te voy a mentir. Yo a Gian Piero no lo veo hace tiempo, para eso se tiene que hablar y me imagino que se dará. No hemos hablado absolutamente nada y si se da esa conversación se dará y ahí veremos”.

Gian Piero Díaz rompe su silencio y elogia a su excompañero

El regreso de Gian Piero Díaz a ‘Esto es Guerra’ el martes 5 de agosto no solo sorprendió a los televidentes, sino que también desató especulaciones sobre su relación actual con Schuller. En declaraciones a ‘Amor y Fuego’, Díaz explicó que su participación en América TV fue temporal y que su vínculo con Willax Televisión —donde conduce un programa— sigue vigente.

Consultado sobre el reencuentro, descartó haber sentido frialdad de parte de Schuller. “No sé si es así, pero la verdad que no lo sentí así. (¿Cómo lo sentiste?) Bien. (¿Sentiste la misma química de años?) Sí. La escucha, la risa. Hay muchas cosas que nosotros nos decimos que no decimos en el micro”, comentó.

El conductor destacó que mantiene respeto y aprecio por su colega. “Yo jamás voy a tener un comentario negativo en contra de él, en absoluto”, afirmó, y recordó que no habían conversado a profundidad desde su distanciamiento tras la etapa en ‘Combate’.

“No hemos tenido la oportunidad de conversar y espero que este nuevo encuentro sea el inicio para sentarnos a hablar”, agregó. Díaz subrayó que el momento vivido en el set fue completamente natural y sin preparación previa.

“Es algo que la gente también termina disfrutando cuando pasan este tipo de cosas, porque ya mucho a veces está medio armado, de hecho, las reacciones no son naturales. Pero no, esto ha sido supernatural”, aseguró.

Sobre el breve intercambio de palabras al oído con Schuller, fue tajante: “Eso es para él y para mí. Pero fue de corazón”.

El reencuentro de Renzo Schuller y Gian Piero Díaz

La relación entre Renzo Schuller y Gian Piero Díaz ha sido una de las más recordadas en la televisión peruana, especialmente por su etapa como dupla en ‘Combate’. Sin embargo, el final de ese programa y el ingreso de Díaz a ‘Esto es Guerra’ habrían marcado un distanciamiento que, hasta ahora, no ha sido resuelto.

Sobre su presencia simultánea en América TV y Willax, Díaz explicó que fue posible gracias a un permiso especial. “Soy imagen de Willax. Estar hoy en América, ha pasado algo que nos ha permitido tener esta duplicidad”, indicó.

Además, resaltó la buena relación entre ambas señales: “Creo que nunca se ha dado en la televisión que a alguien le den este tipo de permisos, creo que es interesante”.

Temas Relacionados

Renzo SchullerGian Piero DíazEsto es Guerraperu-entretenimiento

Últimas Noticias

Accidente en Chaclacayo: múltiple choque entre seis vehículos deja un muerto y varios heridos en la vía Chosica-Lima

Un choque en cadena involucró seis vehículos, entre ellos buses y una motocicleta. Una de las primeras hipótesis apuntan que el accidente habría sido causado por un conductor ebrio

Accidente en Chaclacayo: múltiple choque

Sobrevuelo de avión colombiano en Perú es una provocación de Gustavo Petro, según Morgan Quero

El ministro del gobierno de Dina Boluarte ha cuestionado el accionar del mandatario y sus intenciones detrás del impasse diplomático

Sobrevuelo de avión colombiano en

⁠Más de 60 policías han sido denunciados por violación sexual en lo que va del 2025

Las cifras muestran una preocupante realidad sobre el comportamiento de algunos integrantes de la institución policial. Existen casos que también ocurrieron dentro de comisarías

⁠Más de 60 policías han

Este es el oficio de Delia Espinoza que llevó a que Gino Ríos la denuncie ante el Congreso

Presidente de la JNJ advirtió al Congreso que la fiscal de la Nación ha incumplido “de manera flagrante e injustificada” la orden de reponer a Patricia Benavides

Este es el oficio de

Bajas temperatura y lloviznas continuarán afectando a residentes durante este fin de semana, advierte Senamhi

Las mañanas y noches serán especialmente húmedas y frescas, con mayor incidencia en distritos cercanos al litoral y registros térmicos que pueden descender hasta los 12 grados en zonas de Lima Este

Bajas temperatura y lloviznas continuarán
ÚLTIMAS NOTICIAS
Elecciones 2025, en vivo: las

Elecciones 2025, en vivo: las distintas fuerzas inician la campaña mientras se definen las candidaturas

El sueño de exportar el gas de Vaca Muerta: los próximos pasos del mega proyecto de GNL en la Argentina

Oro: impulso a las exportaciones mineras argentinas y revuelta en Suiza contra los refinadores, por el arancel de EEUU

Axel Kicillof habló sobre una posible candidatura de Máximo Kirchner en octubre: “No hay veto para nadie, pero tenemos que ponernos de acuerdo entre todos”

Julio Zamora: “Me fui con radicales que no quieren perder su dignidad”

INFOBAE AMÉRICA
Francis Bacon, Paul Cézanne y

Francis Bacon, Paul Cézanne y Paul Klee bajo la lupa de Gilles Deleuze: el arte según la filosofía

Qué se sabe del encuentro que mantendrán Donald Trump y Vladimir Putin para abordar la guerra en Ucrania

La Unión Europea y la OTAN celebraron el acuerdo de paz entre Armenia y Azerbaiyán

El régimen de Irán rechazó el desarme del grupo terrorista Hezbollah y lanzó una contundente advertencia: “No se hará realidad”

Zelensky dialogó con Starmer y Macron e instó a los aliados de Ucrania a tomar “medidas claras” para detener la invasión rusa

TELESHOW
Lali habló de su encuentro

Lali habló de su encuentro con Kylie Minogue después del show en Buenos Aires: “Casi me desmayo”

Thiago Medina habló de los rumores que lo vinculan con una ex Gran Hermano: “No estoy negado a nada”

El gran regreso de Pablo Alarcón a los escenarios después de su internación: “El dolor está para enseñarnos”

Emily Lucius: “Cuando me cancelaron en El Hotel de los Famosos estuve casi un mes sin dormir y sin comer”

Abel Pintos canta para y con su público, como en el living de casa