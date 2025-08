Gian Piero Díaz se reencontró con Renzo Schuller, pero aclaró que continúa en Willax: “El origen es Combate”

La icónica dupla de la televisión peruana volvió a compartir pantalla, sorprendiendo a la audiencia con su química intacta y desatando una ola de nostalgia y alegría entre los seguidores del programa (América TV)

Gian Piero Díaz volvió a sorprender a la audiencia este 5 de agosto al reaparecer como conductor en Esto es Guerra, reencontrándose en el set con Renzo Schuller tras más de cinco años de distanciamiento. El momento no solo fue inesperado, sino profundamente emotivo para los seguidores de la icónica dupla que marcó una época con el recordado reality Combate.

Aunque los años y los caminos separados hicieron pensar que un reencuentro sería imposible, ambos compartieron pantalla nuevamente, provocando una oleada de nostalgia entre los fanáticos. Apenas pisó el set, el actor dejó claro que este regreso no significa un cambio definitivo en su carrera.

Sigue en Willax

“No sé qué hago acá. Yo todavía pertenezco a Willax Televisión, soy parte de Willax Televisión”, aclaró, haciendo referencia a su actual rol como conductor de Entrometidos. Sin embargo, también reconoció que su presencia en el programa de América TV era algo que el público venía esperando desde hace mucho tiempo.

“De alguna manera u otra era algo que mucha gente en su casita quería”, añadió, dejando entrever que su aparición no fue fruto de una estrategia, sino un gesto de afecto hacia la audiencia.

Recordaron ‘Dame que te doy’

Con una mirada al pasado, Gian Piero revivió los orígenes de la dupla que formó con Renzo Schuller. Recordó con humor cómo ambos protagonizaron una breve miniserie llamada Dame que te doy, que no tuvo el éxito esperado. Pero de aquel intento nació algo mucho más grande.

“Nos fue pésimo, y de ahí nació la idea. Si mal no recuerdo, el formato de Combate lo trajo Renzo a la mesa y ahí empezó Combate hace mucho tiempo”, relató, evidenciando que lo que hoy parece parte de la historia grande de la televisión peruana nació de un traspié.

Con visible emoción, Gian Piero reconoció lo simbólico del momento. “Creo que hoy, después de mucho tiempo, era importante. No voy a decir cerrar el ciclo, pero sí era bonito darle una felicidad a todas aquellas personas del otro lado, que están en su casita, de poder ver a la dupla que empezó todo”, confesó. Para él, este reencuentro no es solo una anécdota televisiva, sino una forma de honrar la historia que ambos construyeron frente a cámaras, y el cariño del público que nunca dejó de pedir su regreso conjunto.

El conductor también habló sobre la energía particular que se vive en un formato de competencia como Esto es Guerra, algo que —a pesar del tiempo— no ha dejado de extrañar.

“Creo que estamos aquí para divertirnos, para pasarla bien, para darlo absolutamente todo”, aseguró con entusiasmo, dejando claro que más allá de cualquier diferencia del pasado, lo importante ahora es disfrutar el presente.

Renzo Schuler y Gian Piero recuerdan a Mathias y Katia Palma que el origen de EEG es ‘Combate’

Pero uno de los momentos más comentados llegó cuando el actor lanzó una frase que reafirma el legado de Combate en su trayectoria. Dirigiéndose a los actuales conductores y figuras del reality, como Mathías Brivio y Katia Palma, no dudó en enfatizar: “El origen es Combate y siempre lo va a ser”. Sus palabras no solo reivindican la importancia que tuvo ese programa en su vida profesional, sino que también recuerdan que fue allí donde nació la conexión especial con Renzo Schuller.

Este reencuentro, aunque no significa necesariamente una reconciliación personal definitiva, sí representa un paso significativo. Por ahora, ambos han decidido dejar atrás los silencios, aunque sin dar mayores explicaciones. Ya lo había dicho Renzo días antes: “No me voy a prestar para explicar qué pasó o qué no pasó”. Por su parte, Gian Piero ha optado por enfocarse en el presente y en lo que pueden ofrecer al público como dupla, sin necesidad de hurgar en el pasado.

