Perú

¿Por qué Juliaca rechazó a Phillip Butters? El discurso que dio durante las protestas del 2022 y que no perdonan en el sur

El malestar en Juliaca se remonta a sus declaraciones de 2022, cuando el periodista calificó como “terroristas” las acciones de quienes protestaban tras la destitución de Pedro Castillo, ocurrida luego de su fallido golpe de Estado

Marlon Carrasco Freitas

Por Marlon Carrasco Freitas

El controversial Phillip Butters llamó 'terroristas' a quienes hacían destrozos en aeropuertos, instituciones estatales durante las protestas en 2022 que pedían la liberación de Pedro Castillo. (Crédito: PBO)

El precandidato presidencial de Avanza País, Phillip Butters, fue blanco de protestas durante su visita a la ciudad de Juliaca, en la región Puno, este miércoles 8 de octubre. El exconductor de televisión llegó por la mañana a la emisora local Radio La Decana para brindar una entrevista presencial, hecho que generó el rechazo inmediato de un grupo de ciudadanos que se autoconvocaron en los exteriores del local. Los manifestantes portaban pancartas y expresaban su descontento por las declaraciones que Butters realizó en 2022.

Conforme avanzó la mañana, más personas se concentraron frente a la emisora, lo que obligó a la Policía Nacional del Perú (PNP) a desplegar un contingente para evitar enfrentamientos. Tras culminar la entrevista, Butters permaneció varias horas dentro de las instalaciones de la radio debido a que la multitud bloqueó las salidas. Según informó el medio local, el precandidato decidió no brindar más declaraciones y optó por resguardarse hasta que la PNP pudiera garantizar su seguridad.

Luego de aproximadamente cuatro horas, los agentes formaron un cordón de seguridad para permitir su salida. Sin embargo, durante el trayecto hacia la Comisaría de la avenida San Martín, los manifestantes arrojaron piedras, huevos, frutas podridas y líquidos al candidato, mientras lo insultaban y grababan videos del incidente. Phillip Butters fue finalmente evacuado entre un fuerte resguardo policial y con casco de protección, sin que se registraran enfrentamientos directos entre los ciudadanos y los efectivos del orden.

Phillip Butters rechazado en Puno

¿Qué dijo Phillip Butters sobre las protestas en 2022?

Tras el fallido golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo en diciembre de 2022, la población de Puno protagonizó una serie de protestas masivas en rechazo al nuevo gobierno de Dina Boluarte, a quien consideraban ilegítima en el cargo pese a ser la primera vicepresidenta del entonces detenido golpista.

Los manifestantes exigían la restitución de Castillo, además del cierre del Congreso y la convocatoria de elecciones anticipadas. En la región altiplánica se registró un notable incremento de acciones de protesta, como bloqueos de carreteras, marchas, plantones y tomas de instituciones públicas, reflejo del profundo descontento con la crisis política nacional y la histórica sensación de abandono estatal.

En medio de eso, el polémico Butters expresó duras crítica y tildó de ‘terroristas’ a los manifestantes que destruían los bienes públicos. “El tema es ese, ¿no? tomar un aeropuerto es terrorismo, tomar una hidroeléctrica es terrorismo, quemar una comisaría es terrorismo, quemar el Poder Judicial es terrorismo y quemar la Reniec también es terrorismo. Agarrar a pedradas a la gente que no piensa como uno o intentar obligarla a hacer lo que uno quiere es terrorismo. Amedrentar es terrorismo, punto. A quien comete esos actos se le ubica, se le busca, se le encuentra, se le detiene, se le enjuicia y se le encarcela", expresó en su programa.
Phillip Butters critica manifestaciones de
Phillip Butters critica manifestaciones de 2022 en Puno. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina/PBO)

Phillip Butters Juliaca Puno Protestas

