Policías en actividad son acusados de exigir coima de mil soles a un intervenido en Trujillo

Tres suboficiales de la Policía Nacional del Perú fueron detenidos en el distrito de El Porvenir, Trujillo, luego de que un conductor los acusara de pedirle dinero a cambio de no arrestarlo. Según reportó América Noticias, la intervención ocurrió frente a la comisaría donde prestaban servicio los agentes implicados.

El conductor denunció que los policías le advirtieron que el vehículo que conducía figuraba con una orden de captura, y que le exigieron una suma de entre 1.000 y 1.300 soles.

“Indica que lo intervinieron y le manifestaron que el vehículo que él estaba conduciendo se encontraba con una captura. Motivo por el cual le solicitaron una cantidad de dinero para dejarlo ir con su vehículo. Se hizo efectivo este pago de dinero al personal policial”, declaró el coronel PNP Javier Arana, jefe de la División de Seguridad y Orden Interno.

Asimismo, precisó que los agentes acompañaron al denunciante hasta un cajero para que realizara el retiro del efectivo solicitado y se lo entregara.

¿Quiénes son los intervenidos?

Los suboficiales investigados han sido identificados como Jean Carlos Gutiérrez Pastor, Edwin Warniz Valle y Junior Malka Hernández. Todos trabajaban en la comisaría Nicolás Alcázar. Por su parte, el jefe de la región policial La Libertad confirmó que los tres efectivos fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes.

“Nosotros mismos los hemos detenido y los hemos puesto a disposición de la justicia. Y que paguen por su pena, pues, cada uno es responsable por sus actos y por sus hechos, y ellos tendrán que responder”, señalaron.

Ante la posibilidad de que existan más casos similares, el jefe policial indicó que, de recibir otras denuncias o quejas contra el personal asignado a la comisaría Nicolás Alcázar, ordenará la rotación completa del personal de dicha dependencia.

Antecedente contra uno de los policías

La exregidora provincial de Trujillo, Consuelo Obeso, denunció al agente policial Edwin Anthony Guarniz Valle por la retención indebida de un vehículo. Según la exfuncionaria, el policía le habría alquilado el automóvil hace un año y hasta el momento no lo ha devuelto.

Obeso afirmó que el vehículo alquilado se encuentra ahora siniestrado en un depósito municipal. La exregidora exige la devolución de la unidad y una explicación por parte del suboficial. Sin embargo, hasta ese entonces, a pesar de que manifestó que se haría cargo, no lo habría hecho.

Canales de ayuda

La ciudadanía cuenta con canales oficiales para denunciar casos de corrupción o malas prácticas cometidas por miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) y servidores civiles del Ministerio del Interior (Mininter).

Las llamadas conductas indebidas incluyen:

Maltrato verbal o gestual al público.

Negarse a recibir una denuncia o no registrarla en el sistema.

Actuar con negligencia o demorar injustificadamente trámites.

Consumir alcohol o drogas en servicio.

Omitir auxilio a personas que lo requieran.

Abuso de funciones o irregularidades en procedimientos.3

El ciudadano puede consultar en línea el estado de su denuncia a través de la página web. Guarda todas las pruebas que tengas, porque serán claves para la investigación.