Phillip Butters tuvo que esconderse en el baño de una radio y salir con resguardo policial para evitar ser linchado en Juliaca

Phillip Butters rechazado en Puno

El candidato presidencial Phillip Butters fue rechazado por los ciudadanos de Juliaca, Puno, quienes, al enterarse de que se encontraba en una emisora local, se autoconvocaron y realizaron un plantón en su contra.

Butters había llegado para ofrecer una entrevista en Radio La Decana, pero, según señalaron los dirigentes de los manifestantes, en ningún momento se disculpó por las declaraciones que emitió durante las protestas de 2022, cuando pidió a la Policía Nacional del Perú que “meta bala” a quienes salían a marchar.

Sus respuestas, sumadas a su presencia en la ciudad, generaron una reacción inmediata entre los juliaqueños, quienes consideraron su visita una provocación. Poco a poco, decenas de personas llegaron hasta los exteriores de la emisora portando carteles y pancartas.

Phillip Butters es rechazado en Puno. Foto: composición captura Radio La Decana

La Asociación de Mártires y Víctimas del 9 de enero de Juliaca también se hizo presente con fotografías de los fallecidos en aquella fatídica jornada. Los familiares, entrevistados por medios locales, recordaron con indignación las palabras del candidato.

“Nosotros nos sentimos indignados que este señor tenga la osadía de llegar acá a Juliaca. Que nos siga provocando, después de que en el año 2022 y 2023, a los quechuas y aymaras nos ha terruqueado. Nos han dicho que nos deberían tirar una bala por el derecho de protestar”, señaló una de las familiares.

Ante la creciente concentración de manifestantes, Butters pidió apoyo policial para poder salir del local. En un inicio solo llegaron cinco efectivos, pero luego se incorporó la División de Servicios Especiales de la Policía Nacional del Perú.

Protestas contra Phillip Butters

Los manifestantes exigieron que el candidato se disculpara públicamente por sus declaraciones pasadas.

Phillip Butters se escondió y evitó hablar con la prensa

Al ver que los ánimos en los exteriores no se calmaban, Radio La Decana de Juliaca emitió un comunicado para aclarar lo ocurrido con Phillip Butters. Según informó, se habilitó un espacio para que la prensa local pudiera formularle preguntas, pero el político se negó a salir y permaneció dentro de las instalaciones por más de 40 minutos.

“Ponemos en conocimiento de la opinión pública que el señor Phillip Butters, quien se encontraba brindando una entrevista en Radio La Decana – Juliaca, se niega actualmente a salir de las instalaciones”, señaló la emisora.

La gerencia explicó que se le solicitó ofrecer declaraciones a la prensa para aclarar su situación, pero el candidato decidió no hacerlo y permaneció en el área administrativa y en el baño. Además, precisó que se permitió el ingreso de medios de comunicación al local para recoger sus declaraciones, como muestra de transparencia ante la ciudadanía.

El comunicado concluyó rechazando “cualquier versión que pretenda insinuar que la emisora esté encubriendo al señor Phillip Butters” y reiteró su compromiso con la transparencia y la información veraz.

Deudos de protestas contra Dina Boluarte protestan contra Phillip Butters

Minutos después, efectivos de la Unidad de Servicios Especiales (USE) de la Policía Nacional del Perú, al mando de un coronel, llegaron hasta los estudios para brindar resguardo al candidato. El operativo permitió finalmente su retiro del lugar.

Butters salió de la emisora en medio de los gritos de la multitud, que le arrojó tomates y huevos mientras expresaban su rechazo.