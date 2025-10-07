Perú

¿Mañana feriado 8 de octubre habrá paro de transporte o bloqueos? Esto comunicó el gremio

Con la llegada de la conmemoración de la Batalla de Angamos, que cae día libre para miles de trabajadores, la preocupación recae en si habrá algún tipo de paralización o protesta

Jordan Arce

Por Jordan Arce

paro de transporte

Mañana, miércoles 8 de octubre, se conmemora como cada año en Perú la Batalla de Angamos. La fecha trae consigo un feriado nacional que da la posibilidad de descansar a miles de trabajadores del sector público y privado. Sin embargo, el agitado contexto social hace que muchos se pregunten si la festividad se verá interrumpida con algún paro o bloqueo del gremio de transporte.

Martín Ojeda, uno de los principales representantes del sector, ya comunicó que este feriado no habrá ninguna paralización en Lima y Callao. Así lo dijo en la víspera al paro acatado el pasado lunes 6 de octubre y, posteriormente, tras reunirse con integrantes del gobierno y descartar que la medida se replique hoy martes 7.

De la acta de reunión, en la participó Ojeda y otros integrantes del gremio de transportistas, se desprende que no se volverá a acatar un nuevo paro hasta el martes 14 de octubre, cuando se tiene programado la realización de una mesa de trabajo entre las partes involucradas.

El paro de transportistas en Lima fue incompleto, ya que el transporte público siguió operando, aunque con precios más elevados.

“Instalar el día martes 14 de octubre una mesa de trabajo, con participación de la Presidencia del Consejo de Ministros y demás entidades públicas y empresas de transporte, que permita abordar la problemática de manera integral que afecta el servicio de transporte urbano”, se lee en el documento.

Aunque no dice expresamente que no volverán a paralizar sus operaciones hasta esa fecha, se conoció que los transportistas aceptaron darle una tregua al gobierno de una semana, antes de volver a juntarse en asamblea y evaluar si es necesaria retomar la medida de protesta.

La problemática a la que se refieren los transportistas se trata de las constantes extorsiones que vienen recibiendo de diversas bandas criminales organizadas. Decenas de conductores ya han fallecido a manos de la delincuencia que les dispara, los amedrenta con hacerlos volar con una bomba o dañar a su familia.

El paro de transportistas dejó una Lima dividida, con algunos sectores sin transporte pero muchos usuarios logrando movilizarse pese al aumento de pasajes.

El feriado de este 8 de octubre debería desarrollarse sin problemas para la población que venía consultando en redes sociales si se acataría algún nuevo paro. El temor de los usuarios recaía en la posible afectación de sus planes, pues muchas familias aprovechan el día libre para salir a pasear por la ciudad de Lima y visitar espacios de recreación y entretenimiento.

Respecto a los bloqueos, es probable que estos no se repitan mañana miércoles, tras el anuncio de la suspensión del paro por parte de Ojeda y los principales representantes del gremio. Ciertamente, la mañana de este 7 de octubre se registró que transportistas taparon con sus buses los accesos de salida y entrada a San Juan de Lurigancho, pero esto no pasó a mayores tras a intervención de la Policía Nacional.

Es mínima la posibilidad que los transportistas realicen algún nuevo bloqueo en Lima o Callao, por lo que el mensaje de las autoridades competentes es que la ciudadanía mantenga la calma y espere una jornada tranquila, sin alteraciones.

Hasta el momento, tampoco hay convocada una marcha de protesta. El gremio de transporte tiene claro que una próxima paralización de sus actividades solo sería factible pasado el martes 14, tras volverse a juntar con el premier y ministros.

“Se acuerda no continuar con la medida de paralización llevada a cabo el día lunes 6 de octubre del 2025 y restablecer los servicios de transporte urbano con normalidad a partir del martes 7 de octubre”, se indicó claramente en el documento del acta de reunión.

