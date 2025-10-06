Paro de transportistas HOY EN VIVO: empresas de Lima y Callao suspenden servicio en protesta por la inseguridad

Unidades de transporte público trabajan con normalidad este jueves 21 de agosto

El gremio de transportistas anunció para hoy una paralización total del transporte urbano en Lima en protesta por el asesinato de un conductor en San Juan de Miraflores. La medida se extenderá por al menos 24 horas y amenaza con afectar la movilidad de miles de usuarios y la organización de servicios educativos en la capital peruana.

La convocatoria responde a la muerte de Daniel José Cedeño Alfonso, conductor de la empresa Lipetsa, asesinado mientras cumplía su ruta la noche del sábado. Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional del Transporte (CIT), sostuvo que la decisión refleja el hartazgo del sector frente al incremento de la inseguridad y la amenaza constante a la integridad de choferes y pasajeros.

Ojeda explicó que la modalidad elegida será un “apagado de motores”, sin bloqueos ni piquetes, ya que el objetivo es que las unidades permanezcan en los terminales como señal de duelo y reclamo. El dirigente resaltó: “No vamos a salir a trabajar”, y enfatizó que la protesta no pretende generar disturbios ni afectar al público usuario, sino exigir una acción más contundente del Estado. Además, advirtió que si se produce otra muerte de un transportista en la jornada, se prolongará el paro el martes 7 de octubre.