Paro de transportistas HOY EN VIVO: empresas de Lima y Callao suspenden servicio en protesta por la inseguridad

La medida, convocada tras el asesinato de un conductor en San Juan de Miraflores, afecta a cerca del 90% de los buses urbanos en Lima y obliga a la suspensión de clases escolares

Renato Silva

Por Renato Silva

Unidades de transporte público trabajan
Unidades de transporte público trabajan con normalidad este jueves 21 de agosto

El gremio de transportistas anunció para hoy una paralización total del transporte urbano en Lima en protesta por el asesinato de un conductor en San Juan de Miraflores. La medida se extenderá por al menos 24 horas y amenaza con afectar la movilidad de miles de usuarios y la organización de servicios educativos en la capital peruana.

La convocatoria responde a la muerte de Daniel José Cedeño Alfonso, conductor de la empresa Lipetsa, asesinado mientras cumplía su ruta la noche del sábado. Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional del Transporte (CIT), sostuvo que la decisión refleja el hartazgo del sector frente al incremento de la inseguridad y la amenaza constante a la integridad de choferes y pasajeros.

Ojeda explicó que la modalidad elegida será un “apagado de motores”, sin bloqueos ni piquetes, ya que el objetivo es que las unidades permanezcan en los terminales como señal de duelo y reclamo. El dirigente resaltó: “No vamos a salir a trabajar”, y enfatizó que la protesta no pretende generar disturbios ni afectar al público usuario, sino exigir una acción más contundente del Estado. Además, advirtió que si se produce otra muerte de un transportista en la jornada, se prolongará el paro el martes 7 de octubre.

11:39 hsHoy
11:37 hsHoy

El paro de transportistas anunciado para este lunes cuenta con la adhesión confirmada de varias empresas de transporte urbano e interprovincial. Dentro del listado de compañías que han comunicado oficialmente su participación se encuentran Los Chinos, Etulsa, Génesis, Etusa, La 41, El Rápido, El Cóndor, Nueva América y Cruz del Sur.

La suspensión de servicios por parte de estas empresas impacta tanto en la movilidad dentro de Lima como en los traslados hacia otras regiones. La paralización de líneas clave como Los Chinos, Etulsa y La 41 agrava la reducción de la oferta de buses urbanos, dificultando el desplazamiento cotidiano de miles de personas. Por su parte, Cruz del Sur y El Cóndor han dejado de operar sus rutas habituales.

11:37 hsHoy

En el paradero de Acho, ubicado en el límite entre los distritos Rímac y San Juan de Lurigancho (SJL), la afluencia de pasajeros es significativa. Las imágenes desde el lugar evidencian a numerosas personas en espera, mientras que el flujo de vehículos de transporte se mantiene escaso. Hasta el momento, solo dos empresas han sido vistas operando en la zonaEtradijusa, que enlaza SJL con el Cercado de Lima, y La 57, responsable de la ruta que conecta Callao y SJL.

11:35 hsHoy

En elCentro de Lima, el despliegue policial se ha hecho visible en puntos estratégicos como elóvalo Grau, donde un patrullero perteneciente a lacomisaría de Cotabambasy un grupo de agentes custodian la zona. No obstante, la circulación de transporte público se mantiene reducida,registrándose únicamente el paso de la unidad denominada Chosicano, la cual realiza su recorrido hasta laplaza 2 de Mayocomo su última parada.

11:30 hsHoy

Las estaciones del Metro de Lima de Villa María del Triunfo y San Juan de Lurigancho colapsan con colas interminables de usuarios que intentan tomar el Metro de Lima. El servicio presenta demoras debido al paro de transportistas de hoy lunes 6 de octubre

Comunicado Metro de Lima por
Comunicado Metro de Lima por el paro de transportistas de hoy lunes 6 de octubre
11:24 hsHoy

La tolerancia de dos horas para el ingreso a los centros de trabajo regirá este lunes para todos los trabajadores en Lima, según lo dispuesto por el Ministerio del Trabajo ante la suspensión del transporte público por el paro de transportistas. Mediante un comunicado oficial, la cartera laboral subrayó que la medida busca mitigar el impacto negativo causado por las restricciones y dificultades de movilidad.

El Ministerio del Trabajo instó además a las empresas y empleadores a implementar políticas de flexibilidad laboral, con el objetivo de respaldar a los empleados que podrían experimentar demoras significativas por la escasez de buses y reducción del servicio en la ciudad. De acuerdo al pronunciamiento oficial, las entidades públicas y privadas deben contemplar alternativas que permitan la llegada escalonada de su personal.

Ministerio de Trabajo emite comunicado
Ministerio de Trabajo emite comunicado por el paro de transportistas de hoy lunes 6 de octubre
11:20 hsHoy

La Policía Nacional del Perú (PNP) informó que ha asignado efectivos en los principales paraderos de la ciudad para reforzar la seguridad y preservar el orden durante la jornada, en el contexto del paro de transportistas anunciado para este lunes. El objetivo, según la institución, es asegurar la protección ciudadana y el normal desarrollo de las actividades cotidianas.

Como parte del operativo, la PNP anunció el despliegue de unidades vehiculares de apoyo que estarán disponibles para actuar frente a cualquier eventualidad que pueda poner en riesgo el traslado de la población. “Se desplegarán unidades vehiculares de apoyo ante cualquier contingencia que afecte al traslado de la ciudadanía”, precisó la Policía Nacional.

11:18 hsHoy

El paro de transportistas previsto para este lunes ha motivado a diversas casas de estudios a modificar sus dinámicas de enseñanza. Nueve universidades del país han confirmado la migración temporal a clases virtuales con el objetivo de garantizar la continuidad académica y resguardar la seguridad de sus estudiantes, según informaron las propias instituciones.

Entre las universidades que implementarán la modalidad remota se encuentran la Universidad Nacional del Callao (UNAC), la Universidad Marcelino Champagnat (UMCH), la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), la Universidad Bausate y Meza, la Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV), la Universidad Privada del Norte (UPN), la Universidad Norbert Wiener, la Universidad de San Martín de Porres (USMP) y la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI).

11:15 hsHoy

Paro de Transportistas total: Asociación Nacional de Conductores y ANITRA se suman a manifestación convocada para este lunes 6 de octubre

Anuncio dado por Martín Ojeda será mayor de lo estimado ante la adhesión de otros gremios a pocas horas de iniciarse

Camila Calderón

Por Camila Calderón

Martín Ojeda, vocero de la Cámara Internacional del Transporte (CIT), anunció la convocatoria de un paro de transportistas para este lunes 6 de octubre. Aunque fue motivada ante el reporte de un nuevo asesinato a un conductor, la medida tomó por sorpresa a los demás gremios. No fue hasta hace pocas horas que los transportistas de Cono Norte, representados por Miguel Palomino, y la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (ANITRA) confirmaron su adhesión.

11:15 hsHoy

PNP refuerza presencia en paraderos

Policía Nacional del Perú informó que dispuso servicio policial en los principales paraderos de la ciudad para garantizar la seguridad, el orden y el normal desarrollo de las actividades diarias.

Como parte de estas medidas, se desplegarán unidades vehiculares de apoyo ante cualquier contingencia que pueda afectar el traslado de la ciudadanía. De acuerdo con el comunicado difundido por la institución, hacen un llamado a la población a mantener la calma y cooperar con el personal policial.

Policía resguardará paraderos.
Policía resguardará paraderos.

