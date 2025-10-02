Perú

Paro de transportistas EN VIVO HOY: Así se desarrolla en Lima y Callao la medida en contra de extorsiones y sicariato

De acuerdo al gremio de transporte formal, casi 20 mil vehículos no saldrán a operar este jueves 2 de octubre. Sin embargo, desde el Gobierno aseguran que el 80% de las empresas mantendrán el servicio habitual

Manuel Rojas Berríos

Para este jueves 2 de octubre se ha convocado un nuevo paro en Lima Metropolitana y Callao. El sector del transporte urbano espera que esta nueva medida de fuerza sirva para que las autoridades atiendan sus reclamos ante el incremento de extorsiones, atentados y asesinatos que afectan a choferes, cobradores y pasajeros.

Durante la protesta, el gremio de transportistas buscarán hacer oficial la entrega en el Congreso de la República de una propuesta legislativa para la creación de una unidad de élite integrada por miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP), la Fiscalía y el Poder Judicial, con la finalidad de combatir de forma coordinada las bandas criminales y reducir la impunidad en el rubro.

11:48 hsHoy

Paro de transportistas del 2 de octubre: grupo que representa el 30% del transporte confirma que se sumará a la movilización

Héctor Vargas, presidente de la Coordinadora de Transporte Urbano, anunció que su gremio se sumará al paro para generar conciencia sobre la inseguridad que afecta al sector

Valeria Mendoza Talledo

Un sector de los gremios de transportistas confirmó su adhesión al paro convocado para este jueves 2 de octubre debido a la creciente inseguridad que afecta a los conductores en Lima y Callao, pese a que la mayoría decidió dar el paso al costado de la movilización.

11:47 hsHoy

Paro de transportistas hoy 02 de octubre: Ministerio de Trabajo brindó dos horas de tolerancia a empleados

El MTPE explicó, mediante un comunicado, que “el tiempo de demora estará sujeto a compensación posterior, de acuerdo a lo que acuerden las partes”

El Ministerio pidió implementar mecanismos de compensación acordes a cada empresa para recuperar el tiempo perdido sin aplicar sanciones disciplinarias por demoras justificadas - Créditos: Andina.

Las autoridades del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) anunciaron medidas de flexibilidad laboral ante el paro de transportistas de este jueves 02 de octubre con el propósito de evitar que los trabajadores se vean afectados por las restricciones previstas en diversos puntos de Lima y Callao.

03:09 hsHoy

MTC: No habrá paro

De acuerdo con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), solo un porcentaje minoritario de empresas adoptará la medida de fuerza.

El titular de la cartera, Raúl Pérez Reyes, declaró que el 80% de las empresas de transporte público en Lima Metropolitana y Callao no acatarán el paro, pues “la mayoría de operadores ha expresado su compromiso por mantener el servicio a la ciudadanía”.

La posición oficial sostiene que las coordinaciones con los diferentes corredores y empresas buscan garantizar que buses y combis continúen circulando, en medio de llamados a la calma por parte del Ejecutivo.

Comunicado de la empresa Nueva América.
03:10 hsHoy

Más de 450 empresas no operarán

Contrario a lo expuesto por las autoridades, asociaciones de transportistas reportaron a Infobae que más de 450 empresas en Lima y Callao suspenderán actividades en protesta contra la violencia y la inseguridad que enfrentan en el ejercicio diario de sus funciones.

Dirigentes gremiales sostienen que estos 450 grupos movilizan una parte significativa de los buses menores, rutas interurbanas y líneas alimentadoras de distritos periféricos, lo que podría generar demoras y dificultades de traslado para miles de pasajeros a lo largo del día.

Unidades de transporte público anunciaron que no trabajarán con normalidad este jueves 2 de octubre.
03:11 hsHoy

Zonas y empresas que acatarán la medida

El anuncio realizado por coordinadores gremiales confirma que la protesta tendría mayor impacto en los conos norte, sur y este de Lima Metropolitana, además de áreas específicas del centro histórico y la provincia del Callao.

Empresas como Orión, Lorito, Etusa, Santo Cristo encabezarán la suspensión pactada en distritos como San Juan de Lurigancho, Carabayllo, Villa El Salvador y la zona portuaria.

03:12 hsHoy

PNP desplegará más de 10.000 agentes

En respuesta a posibles incidentes durante el paro de transportistas, la Policía Nacional ha confirmado el despliegue de más de 10.000 agentes en puntos estratégicos de Lima y Callao.

El dispositivo policial incluye patrullaje preventivo y presencia reforzada en intersecciones clave, estaciones del Metropolitano y paraderos críticos de las avenidas principales.

Las fuerzas del orden han solicitado a la población mantener la calma y buscar rutas alternativas para cumplir con sus traslados, ante el riesgo de bloqueos parciales o alteraciones en la frecuencia del transporte público.

03:13 hsHoy

Metropolitano, Corredores, Línea 1 y 2 del Metro de Lima

Según confirmó la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), el Metropolitano, los Corredores complementarios, la Línea 1 y Línea 2 del Metro de Lima, así como el servicio AeroDirecto que conecta con el aeropuerto Jorge Chávez, prestarán servicio en sus horarios habituales para garantizar la movilidad de millones de ciudadanos.

El Metropolitano operará desde las 5:00 a. m. hasta las 11:00 p. m., mientras que los buses alimentadores ampliarán su servicio hasta la medianoche. Los Corredores complementarios también funcionarán entre las 5:00 a. m. y las 11:00 p. m., la Línea 1 del Metro de Lima lo hará entre las 5:00 a. m. y las 10:00 p. m., y la Línea 2 estará abierta de 6:00 a. m. a 11:00 p. m.

En tanto, el servicioAeroDirectomantendrá la atención durante las 24 horas. Según la ATU, estas medidas buscan hacer frente al impacto de la paralización y evitar que la ciudad se detenga completamente.

Temas Relacionados

Paro de transportistasTransporte públicoPNPExtorsiónSicariatoLima MetropolitanaCallaoperu-noticias

