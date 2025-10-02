Paro de transportistas EN VIVO HOY: Así se desarrolla en Lima y Callao la medida en contra de extorsiones y sicariato

Para este jueves 2 de octubre se ha convocado un nuevo paro en Lima Metropolitana y Callao. El sector del transporte urbano espera que esta nueva medida de fuerza sirva para que las autoridades atiendan sus reclamos ante el incremento de extorsiones, atentados y asesinatos que afectan a choferes, cobradores y pasajeros.

Durante la protesta, el gremio de transportistas buscarán hacer oficial la entrega en el Congreso de la República de una propuesta legislativa para la creación de una unidad de élite integrada por miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP), la Fiscalía y el Poder Judicial, con la finalidad de combatir de forma coordinada las bandas criminales y reducir la impunidad en el rubro.