Paro de transportistas EN VIVO HOY: Así se desarrolla en Lima y Callao la medida en contra de extorsiones y sicariato

Para este jueves 2 de octubre se ha convocado un nuevo paro en Lima Metropolitana y Callao. El sector del transporte urbano espera que esta nueva medida de fuerza sirva para que las autoridades atiendan sus reclamos ante el incremento de extorsiones, atentados y asesinatos que afectan a choferes, cobradores y pasajeros.
Durante la protesta, el gremio de transportistas buscarán hacer oficial la entrega en el Congreso de la República de una propuesta legislativa para la creación de una unidad de élite integrada por miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP), la Fiscalía y el Poder Judicial, con la finalidad de combatir de forma coordinada las bandas criminales y reducir la impunidad en el rubro.
Un sector de los gremios de transportistas confirmó su adhesión al paro convocado para este jueves 2 de octubre debido a la creciente inseguridad que afecta a los conductores en Lima y Callao, pese a que la mayoría decidió dar el paso al costado de la movilización.
Las autoridades del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) anunciaron medidas de flexibilidad laboral ante el paro de transportistas de este jueves 02 de octubre con el propósito de evitar que los trabajadores se vean afectados por las restricciones previstas en diversos puntos de Lima y Callao.
De acuerdo con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), solo un porcentaje minoritario de empresas adoptará la medida de fuerza.
El titular de la cartera, Raúl Pérez Reyes, declaró que el 80% de las empresas de transporte público en Lima Metropolitana y Callao no acatarán el paro, pues “la mayoría de operadores ha expresado su compromiso por mantener el servicio a la ciudadanía”.
La posición oficial sostiene que las coordinaciones con los diferentes corredores y empresas buscan garantizar que buses y combis continúen circulando, en medio de llamados a la calma por parte del Ejecutivo.
Contrario a lo expuesto por las autoridades, asociaciones de transportistas reportaron a Infobae que más de 450 empresas en Lima y Callao suspenderán actividades en protesta contra la violencia y la inseguridad que enfrentan en el ejercicio diario de sus funciones.
Dirigentes gremiales sostienen que estos 450 grupos movilizan una parte significativa de los buses menores, rutas interurbanas y líneas alimentadoras de distritos periféricos, lo que podría generar demoras y dificultades de traslado para miles de pasajeros a lo largo del día.
El anuncio realizado por coordinadores gremiales confirma que la protesta tendría mayor impacto en los conos norte, sur y este de Lima Metropolitana, además de áreas específicas del centro histórico y la provincia del Callao.
Empresas como Orión, Lorito, Etusa, Santo Cristo encabezarán la suspensión pactada en distritos como San Juan de Lurigancho, Carabayllo, Villa El Salvador y la zona portuaria.
En respuesta a posibles incidentes durante el paro de transportistas, la Policía Nacional ha confirmado el despliegue de más de 10.000 agentes en puntos estratégicos de Lima y Callao.
El dispositivo policial incluye patrullaje preventivo y presencia reforzada en intersecciones clave, estaciones del Metropolitano y paraderos críticos de las avenidas principales.
Las fuerzas del orden han solicitado a la población mantener la calma y buscar rutas alternativas para cumplir con sus traslados, ante el riesgo de bloqueos parciales o alteraciones en la frecuencia del transporte público.
Según confirmó la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), el Metropolitano, los Corredores complementarios, la Línea 1 y Línea 2 del Metro de Lima, así como el servicio AeroDirecto que conecta con el aeropuerto Jorge Chávez, prestarán servicio en sus horarios habituales para garantizar la movilidad de millones de ciudadanos.
El Metropolitano operará desde las 5:00 a. m. hasta las 11:00 p. m., mientras que los buses alimentadores ampliarán su servicio hasta la medianoche. Los Corredores complementarios también funcionarán entre las 5:00 a. m. y las 11:00 p. m., la Línea 1 del Metro de Lima lo hará entre las 5:00 a. m. y las 10:00 p. m., y la Línea 2 estará abierta de 6:00 a. m. a 11:00 p. m.
En tanto, el servicioAeroDirectomantendrá la atención durante las 24 horas. Según la ATU, estas medidas buscan hacer frente al impacto de la paralización y evitar que la ciudad se detenga completamente.