Gerald Oropeza reveló, en una transmisión en vivo en TikTok, que Mayra Goñi y Suheyn Cipriani visitaron su casa

Durante una transmisión en vivo, el ahora empresario sorprendió al mencionar a las dos figuras como algunas de las figuras que habrían estado en su casa. La conversación con el tiktoker Abhad generó polémica en redes sociales

Durante una transmisión digital, Gerald Oropeza confesó que la cantante Mayra Goñi y la modelo Suheyn Cipriani estuvieron en su domicilio, desatando comentarios y curiosidad entre los seguidores del espectáculo local (TikTok)

Gerald Oropeza, recordado por sus escándalos mediáticos, volvió a ser tendencia tras una transmisión en vivo con el creador de contenido Abhad.

Durante la charla, el tiktoker le pidió que mencionara a figuras conocidas que habían pasado por su casa. Entre risas, Oropeza nombró a la actriz y cantante Mayra Goñi, además de la modelo Suheyn Cipriani.

El intercambio se tornó viral en pocas horas y desató reacciones entre los usuarios que comentaron el video por el tono de las declaraciones y las insinuaciones que surgieron a lo largo del diálogo.

Un diálogo que se volvió viral en cuestión de minutos

Durante una charla transmitida en vivo, Gerald Oropeza volvió al centro de la polémica al hacer comentarios sobre artistas peruanas y su supuesta presencia en su casa. (TikTok)

En medio de una transmisión transmitida en vivo, Abhad inició la conversación con tono relajado y bromista. Conocido por su estilo directo, el tiktoker pidió a Gerald Oropeza que mencionara tres personas conocidas que hubieran estado en su casa. Entre risas, el exempresario evitó responder de inmediato y trató de desviar la pregunta, aunque finalmente soltó un nombre que desató la sorpresa de los presentes.

“Ya, la Goñi”, dijo Oropeza tras una breve pausa. La reacción de Abhad fue instantánea: el tiktoker soltó una carcajada y bromeó con su invitado. En segundos, los comentarios en el chat comenzaron a multiplicarse mientras el video era replicado por usuarios que no tardaron en difundir el fragmento más polémico del encuentro.

La conversación, que había comenzado como una dinámica ligera, cambió de tono cuando Oropeza intentó justificar su respuesta. Según explicó, el motivo por el que Mayra Goñi habría llegado a su casa estaba relacionado con un evento musical en el que ella iba a participar junto a una amiga suya llamada Angie. “Ella iba a tocar con su orquesta”, explicó mientras trataba de calmar las risas en el estudio.

El momento en que mencionó a Suheyn Cipriani

Ante la pregunta sobre Suheyn Cipriani, Oropeza respondió evasivamente y pidió “botón rojo” en la transmisión, dejando entrever incomodidad y sorpresa entre los presentes. (FAacebook)

Luego de la referencia a Mayra Goñi, el ambiente se volvió aún más animado. Abhad, entre bromas, lanzó una segunda pregunta: “¿También te ha visitado Suheyn Cipriani?”. La consulta provocó risas entre los presentes y un silencio incómodo de parte de Oropeza, quien demoró en responder mientras en el fondo se escuchaban sonidos de alarma.

El exempresario reaccionó exaltado: “¡Botón rojo, botón rojo!”, exclamó entre risas y gestos nerviosos, buscando evadir la pregunta. El público que seguía la transmisión interpretó su actitud como una confirmación implícita. El tiktoker continuó presionando, con tono de parodia y llamándolo “capo de capos”, mientras el invitado trataba de desviar la conversación sin dar más detalles.

El fragmento fue compartido ampliamente en redes sociales. Muchos usuarios comentaron el momento exacto en que Oropeza mostró incomodidad y cómo Abhad aprovechó la situación para mantener el suspenso.

En cuestión de horas, los nombres de Mayra Goñi y Suheyn Cipriani se volvieron tendencia, acompañados de reacciones, bromas y debates sobre el tono del diálogo.

Reacciones divididas entre los seguidores

En medio del diálogo con el influencer Abhad, Oropeza pronunció el nombre de Mayra Goñi, afirmando que ella habría estado en su vivienda por motivos artísticos. (Instagram)

El video se propagó con rapidez en TikTok y otras plataformas. Los espectadores se dividieron entre quienes tomaron las declaraciones como una simple broma y aquellos que criticaron el comportamiento del exempresario. Algunos internautas señalaron que Oropeza había tratado de limpiar su imagen en los últimos años, pero el episodio lo volvió a colocar en el centro de la polémica.

Entre los comentarios más repetidos, varios usuarios resaltaron que el tono del encuentro parecía más una provocación que una entrevista. “Solo buscaban hacerlo caer”, comentó un seguidor. Otros, en cambio, se mostraron curiosos por los nombres mencionados y reclamaron explicaciones adicionales.

A pesar de que Oropeza no profundizó en sus respuestas, el contenido del video generó múltiples interpretaciones. Algunos espectadores resaltaron que él aclaró que el motivo de la visita de Mayra Goñi estaba vinculado a una presentación artística, mientras otros creyeron que su actitud reflejaba algo más.

El clip alcanzó miles de reproducciones en pocas horas, y diversos fragmentos circularon con títulos distintos, algunos exagerados o sacados de contexto. Esa difusión masiva reavivó el interés por las transmisiones en las que el exempresario participa, consolidando su imagen como una figura polémica que vuelve a generar titulares con cada aparición pública.

