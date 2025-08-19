Perú

Suheyn Cipriani impacta con dura respuesta a César Vega: “Muchas cosas pasaron cuando estaba sobrio”

Tras el pedido de perdón del cantante, la exMiss Perú recordó los duros momentos que marcaron su vida y le deseó una verdadera recuperación

Carol Ruiz

Por Carol Ruiz

El pedido de perdón de César Vega y la contundente respuesta de Suheyn Cipriani. Infobae Perú / Captura TV - Willax

El reciente pedido de perdón del cantante César Vega generó una ola de reacciones, y entre ellas, la más esperada era la de Suheyn Cipriani, quien decidió pronunciarse con un mensaje cargado de sinceridad, pero también de firmeza.

La modelo dejó en claro que, aunque valora el reconocimiento de errores por parte del cantante, no olvida lo que le tocó vivir durante su relación y remarcó que muchos de esos episodios no ocurrieron bajo los efectos del alcohol, sino en total sobriedad.

Muchas de las cosas que pasaron él estaba sobrio, no estaba ebrio, era su forma de ser. Yo lloraba muchísimo”, expresó Suheyn a través de sus redes sociales, dando a entender que el maltrato que sufrió no puede justificarse únicamente con la adicción que hoy César reconoce.

Suheyn Cipriani sobre César Vega:
Suheyn Cipriani sobre César Vega: “Espero que algún día sane y cambie”. Infobae Perú / Captura TV - Willax

Lejos de mostrarse resentida, la joven transmitió un aire de calma y reflexión, explicando que ya no siente la misma carga emocional hacia el tema. “Ahora lo que tengo es una normal molestia. Cuando una persona te hace mucho daño y tú logras salir de eso, ya no hay esa dependencia emocional. Ves las cosas claras y dices: cómo una persona me pudo humillar tanto y hacer sentir tan mal”, añadió.

La modelo también se mostró cautelosa al afirmar que no desea volver a hablar repetidamente del tema, ya que se trata del padre de su hija y, por encima de todo, lo que busca es preservar la estabilidad de la menor. No obstante, dejó un mensaje claro para el cantante.

Espero que algún día sane y cambie”, expresó, dejando abierta la posibilidad de que él pueda tener un futuro distinto si logra mantenerse en recuperación. En su pronunciamiento, la joven no solo reflejó su dolor pasado, sino también la madurez que ha alcanzado después de atravesar un vínculo marcado por la violencia. Su testimonio también pone sobre la mesa la realidad de muchas mujeres que, al igual que ella, deben enfrentar relaciones en las que el maltrato no siempre está ligado a las adicciones, sino a actitudes arraigadas en la personalidad de la otra parte.

Suheyn Cipriani sobre César Vega:
Suheyn Cipriani sobre César Vega: “Espero que algún día sane y cambie”. Infobae Perú / Captura TV - Willax

El pedido de perdón de César Vega

Estas declaraciones llegan después de que el propio César Vega, conocido en el ambiente artístico como el “Sonerito”, admitiera públicamente haber fallado gravemente como pareja y como persona. En una reciente entrevista, el salsero pidió perdón no solo a Suheyn, sino también a su padre, por los episodios de violencia que él mismo reconoció haber protagonizado. Asimismo, confesó que su problema con el alcohol lo llevó a comportamientos incontrolables, aunque aseguró estar luchando contra ello y llevar “seis meses sobrio”.

“Reconozco que fallé, que lastimé mucho y que me equivoqué. Quiero pedirle perdón a ella, a su familia, a todos los que se vieron afectados”, señaló el cantante, tratando de mostrar arrepentimiento frente a las cámaras. Sin embargo, al ser consultado sobre las supuestas agresiones físicas, como las patadas que habría dado en el vientre de Suheyn cuando estaba embarazada, Vega negó esos hechos de manera tajante, aunque sí admitió otras faltas de respeto.

Este contraste entre lo que admite el artista y lo que recuerda la modelo es lo que ha dado mayor fuerza a la discusión pública. Mientras César insiste en que busca redimirse a través de la sobriedad y un cambio de vida, Suheyn recuerda que las heridas emocionales no desaparecen con simples palabras, y mucho menos cuando se intenta justificar lo injustificable.

Suheyn Cipriani sobre César Vega:
Suheyn Cipriani sobre César Vega: “Espero que algún día sane y cambie”. Infobae Perú / Captura TV - Willax

