Perú

Mayra Goñi sorprende a Neutro con unas zapatillas de más de mil soles por su cumple

La actriz viajó con un grupo de amigos a Tarapoto, donde entregó el costoso regalo al streamer, desatando rumores de romance

Carol Ruiz

Por Carol Ruiz

El lujoso regalo de Mayra Goñi a Neutro que desató rumores de romance. Infobae Perú / Captura TV - Amor y Fuego

El cumpleaños de Neutro se convirtió en tendencia luego de que la actriz y cantante Mayra Goñi decidiera sorprenderlo con un regalo que dejó boquiabiertos a todos: un par de zapatillas de lujo valorizadas en más de 5 mil soles.

El gesto no solo generó revuelo por el precio de las exclusivas Crystal MA-1 de Amiri, sino también porque alimentó aún más los rumores de un romance entre ambos, que desde hace semanas circula con fuerza en redes sociales y programas de espectáculos.

El momento quedó registrado en un video que rápidamente se hizo viral. En las imágenes, se ve al influencer abrir con expectativa una caja que contenía el lujoso obsequio. Al darse cuenta de que eran las zapatillas Amiri, su emoción fue evidente:

¿Amigos o algo más? Mayra Goñi regala a Neutro zapatillas de 5 mil soles y enciende rumores. Infobae Perú / Captura: IG

Sonrió, no pudo ocultar la sorpresa y, en un gesto espontáneo, le dio un abrazo y aparentemente un beso a Mayra Goñi. Ese detalle bastó para que los seguidores confirmaran lo que ya sospechaban: entre ambos hay algo más que una simple amistad.

El video no tardó en compartirse en TikTok, Instagram y otras plataformas, donde los comentarios se dividieron entre quienes celebraban la complicidad de la pareja y quienes criticaban la ostentación de un regalo de ese precio.

Sin embargo, lo que quedó claro es que la química entre Mayra Goñi y Neutro traspasa las pantallas, incluso cuando ambos han evitado confirmar de manera oficial una relación.

¿Amigos o algo más? Mayra Goñi regala a Neutro zapatillas de 5 mil soles y enciende rumores. Infobae Perú / Captura: IG

Se fueron a Tarapoto

El detalle de Mayra ocurrió en un viaje fuera de Lima. Según se conoció, el grupo de amigos, entre ellos Neutro y la actriz, decidió pasar unos días en Tarapoto, lugar donde habrían celebrado el cumpleaños del streamer en un ambiente más privado, lejos del ojo mediático de la capital. Fue allí donde se registró la sorpresa que ahora es motivo de debate.

La elección del regalo no es un tema menor. Las zapatillas Crystal MA-1 de Amiri son uno de los modelos más exclusivos de la firma estadounidense y, según la web de la marca, su precio bordea los 5,350 soles.

¿Amigos o algo más? Mayra Goñi regala a Neutro zapatillas de 5 mil soles y enciende rumores. Infobae Perú / Captura: IG

Son calzados diseñados con detalles brillantes que las hacen únicas, y no es común verlas en Perú debido a su alto costo y difícil acceso. Este detalle elevó aún más la percepción de que entre Mayra y Neutro existe un vínculo especial, ya que no se trata de un obsequio cualquiera, sino de un artículo que simboliza lujo y exclusividad.

La reacción de Neutro fue inmediata. Además del abrazo, en el video se escucha la risa nerviosa de los amigos que acompañaban la celebración, quienes no pudieron disimular la sorpresa al ver la complicidad de ambos. La escena avivó las sospechas que ya habían surgido días atrás, cuando las cámaras de Amor y Fuego captaron a Mayra Goñi y Neutro dándose un beso a la salida de una discoteca.

Aunque ninguno de los dos ha confirmado públicamente si son pareja, los gestos y momentos compartidos hablan por sí solos. En redes sociales, los fans no dudaron en etiquetarlos como “la nueva parejita de moda”, mientras otros aseguraron que solo se trata de una amistad muy cercana.

¿Amigos o algo más? Mayra Goñi regala a Neutro zapatillas de 5 mil soles y enciende rumores. Infobae Perú / Captura: IG

