Cómo el rival de ‘El Monstruo’ se embolsó dinero del Estado a través de contratos con la Municipalidad de Carabayllo

Adam Lucano Cotrina, ‘El Jorobado’ y líder de ‘Los Sanguinarios de la Construcción’, obtuvo contratos estatales mediante empresas fachada

Adam Lucano Cotrina, alias ‘El Jorobado’ y señalado como rival del criminal Erick Moreno Hernández, conocido como ‘El Monstruo’, obtuvo ingresos por miles de soles a través de contrataciones con el Estado utilizando empresas fachada, según un informe difundido este domingo por Cuarto Poder.

Lucano, cabecilla de la organización ‘Los Sanguinarios de la Construcción’ —dedicada a la extorsión y el homicidio— actualmente permanece recluido en el penal Ancón I. A pesar de sus antecedentes desde 2022, logró fundar la empresa Adam Smith Inversiones y Negocios EIRL e inscribirse como proveedor estatal con su identidad real.

La Municipalidad de Carabayllo lo incluyó en su lista de proveedores. Su firma ofrecía el servicio de alquiler de camionetas. El primer contrato, emitido el 28 de febrero de 2023, superó los 33 mil soles. El segundo, del 26 de julio del mismo año, ascendió a 35 mil soles adicionales.

El reportaje también reveló que otros vinculados a su red criminal accedieron a contratos similares. La Empresa de Transportes y Servicios Múltiples Misha EIRL, registrada a nombre de Rosmary Rojas Huamán, mantuvo facturación constante con la misma comuna. De acuerdo con la Fiscalía, Rojas prestó su identidad para constituir la compañía y compró a Lucano una camioneta por 40 mil soles, pese a que él la había adquirido por 24.800 dólares.

El Monstruo podría llegar al Perú en los próximos días tras ser capturado en Paraguay

En 2023, Misha EIRL recibió tres órdenes de servicio por más de 100 mil soles. En 2024 sumó otros tres contratos por 73.500 soles y, en 2025, volvió a figurar con adjudicaciones por 77 mil soles.

Otro involucrado es Miguel Ángel Marín Morón, exinterno del penal de Lurigancho y actualmente prófugo. Fundó la empresa Ink D’Colors SAC, la cual obtuvo ocho órdenes de servicio entre abril de 2023 y julio de 2025 por más de 204 mil soles, todas bajo la administración del alcalde Pablo Mendoza. La Fiscalía informó que Marín Morón se encuentra fuera del país.

El alcalde del distrito se encuentra bajo investigación y la Policía Nacional incautó sus equipos telefónicos.

Cargos

Según la PNP, ‘El Jorobado’ disputó el control de las operaciones ilícitas a ‘El Monstruo’, detenido en Paraguay como presunto cabecilla de la banda Los Injertos del Cono Norte.

El alcalde Pablo Mendoza y su gestión están bajo investigación, con incautación de equipos y sospechas de colusión en la adjudicación de contratos a empresas vinculadas al grupo delictivo

El coronel José Manuel Cruz, jefe de la División de Investigación contra el Crimen Organizado, reveló que la red contaba con apoyo de dos agentes policiales. Uno fue capturado en Estados Unidos. Ambos facilitaban mecanismos para el funcionamiento del grupo delictivo.

El Ministerio Público indicó que la organización cometió delitos como extorsión, homicidio y lesiones graves seguidas de muerte contra dirigentes de construcción civil, transportistas y empresarios, principalmente en Puente Piedra, Ancón y otros distritos del Cono Norte de Lima.

La investigación, a cargo del Tercer Equipo de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Lima Noroeste, señala que el grupo contaba con sicarios entrenados en el uso de armas de fuego, quienes cumplían órdenes directas de Lucano para asegurar el control territorial y obtener ganancias ilícitas.

Además, se identificaron varias facciones de la banda encargadas de negociar directamente con responsables de obras de construcción. Bajo amenazas, exigían puestos laborales y pagos extorsivos a cambio de supuesta protección.