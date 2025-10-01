Perú

Fiscalía vincula al alcalde de Carabayllo con adjudicaciones irregulares, uso de vehículos de criminales y nexos con ‘El Jorobado’

La vivienda de Pablo Mendoza Cueva y dependencias municipales fueron allanadas en un megaoperativo en Lima Norte que busca desarticular a la red criminal ‘Los Sanguinarios de la Construcción’

Abigail Villantoy Gómez

Por Abigail Villantoy Gómez

Guardar
Allanan viviendas de policías en actividad que habrían facilitado información a banda de ‘El Jorobado’ - Latina Noticias

La madrugada de este miércoles, un despliegue conjunto de la Policía Nacional del Perú (PNP) y la Fiscalía Especializada contra el Crimen Organizado intervino 53 inmuebles en Lima Norte en el marco de una investigación que busca desarticular a la organización liderada por Adam Smith Lucano Cotrina, alias El Jorobado. Durante la operación, las autoridades incluyeron en el allanamiento la vivienda y oficinas de la Municipalidad de Carabayllo, a cargo del alcalde Pablo Mendoza Cueva, señalado por presuntos vínculos con la red.

La investigación fiscal sostiene que Mendoza habría favorecido a integrantes de la organización criminal mediante la asignación de contratos municipales y la autorización de actividades en espacios públicos. A ello se suma el uso de vehículos de lujo pertenecientes a miembros de la red, que eran alquilados para la gestión edil, con el fin de dar apariencia legal a bienes de origen ilícito.

Allanamiento a la vivienda del alcalde de Carabayllo

Entre los inmuebles intervenidos durante el operativo se incluyó la residencia del alcalde de Carabayllo, Pablo Mendoza Cueva, donde la Fiscalía y la Policía desarrollaron diligencias en busca de pruebas que lo vinculen con Los Sanguinarios de la Construcción. El procedimiento también alcanzó predios municipales del distrito, en el marco de las indagaciones sobre la presunta participación de la autoridad edil en las actividades del grupo delictivo.

Vinculan al alcalde de Carabayllo con una organización criminal 'Los Sanguinarios de la Construcción"| Latina Noticias

De acuerdo con fuentes fiscales, Mendoza estaría relacionado con la designación de contratos y concesiones que habrían beneficiado a allegados de la organización criminal. Aunque no pesa orden de detención contra el alcalde, su papel es investigado como posible brazo político dentro de la estructura dirigida por El Jorobado, actualmente encarcelado por delitos de tenencia ilegal de armas y señalado por extorsión y homicidio.

Contratos irregulares y vehículos de lujo al servicio del municipio

Las pesquisas apuntan a que funcionarios municipales bajo la gestión de Mendoza habrían direccionado procesos de contratación a favor de empresas ligadas a la organización criminal. Según la tesis fiscal, se identificó la existencia de compañías fachada utilizadas por los integrantes del grupo para obtener beneficios en obras públicas y servicios.

Además, se detectó que vehículos de alto valor, registrados a nombre de integrantes de la red delictiva, fueron alquilados para uso municipal. Esta práctica habría permitido blanquear los bienes, otorgándoles una cobertura legal a pesar de que provenían de actividades ilícitas como extorsión y cobro de cupos en el sector de la construcción y el transporte.

Permisos en espacios públicos y resistencia durante el operativo

Alcalde de Carabayllo en la
Alcalde de Carabayllo en la mira, municipalidad alquilaba vehículos a la red de ‘El Jorobado’, según PNP| Composición Infobae

Dentro de las acciones atribuidas al alcalde de Carabayllo también figura la entrega de permisos para el uso de recintos municipales, como el estadio Ricardo Palma, donde la red criminal habría organizado actividades con fines ilícitos. Estos hechos forman parte de la hipótesis de la Fiscalía que apunta a la participación del burgomaestre como facilitador en la operación de la organización en Lima Norte.

Durante el allanamiento, agentes de seguridad del alcalde habrían intentado impedir el ingreso de las autoridades. En ese contexto, uno de los custodios fue detenido por portar un arma sin licencia, mientras continuaban las diligencias en la residencia del burgomaestre y en oficinas de la municipalidad. El incidente fue incluido en las actas del operativo.

Estructura de la red y próximos pasos de la investigación

La organización criminal liderada por El Jorobado fue vinculada a al menos once asesinatos, según informó la División de Investigación de Crimen Organizado. Su ámbito de influencia se extendió a los municipios de Lima Norte, donde habría contado con respaldo político para consolidar el control sobre el cobro de cupos en obras de construcción y transporte.

Las autoridades incautaron vehículos, municiones, chalecos antibalas, cacerinas, tarjetas bancarias y documentos, además de congelar cuentas y bloquear bienes vinculados a la organización. La Fiscalía evalúa las próximas medidas contra los presuntos colaboradores, entre ellos el alcalde Mendoza, cuya participación dentro de la estructura criminal es considerada un punto clave en el avance de las investigaciones.

Temas Relacionados

CarabaylloPablo Mendozaorganización criminalEl JorobadoLima Norteperu-noticias

Más Noticias

Es oficial: Bancos, cajas y aseguradoras competirán con las AFP para captar fondos de pensiones en Perú, ¿Qué plantea la SBS?

Nuevo pilar. Mientras se alista el octavo retiro, una reforma regulatoria termina con el dominio de las AFP y cambia el modelo de jubilaciones para abrir el Sistema Privado de Pensiones a más actores bajo igualdad de condiciones

Es oficial: Bancos, cajas y

‘Pequeño J’ jura ser inocente y no tener nada que ver en el triple feminicidio en Argentina: sus primeras declaraciones tras su captura

Tony Valverde Victoriano fue detenido este martes en Pucusana, a 70 km de Lima, luego de un operativo policial internacional que se extendió por seis días

‘Pequeño J’ jura ser inocente

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025: así van los equipos en la fecha 12 del Torneo Clausura y Acumulada

Sporting Cristal y Cusco FC y se acercaron al líder Universitario. Hoy, miércoles 1 de octubre, será el turno de la ‘U’ y Alianza Lima. Conoce cómo va la lucha

Tabla de posiciones de la

Tabla de posiciones de Champions League 2025/2026: así van los equipos durante la fecha 2 de la fase de la liga

Este miércoles 1 de octubre, Barcelona se enfrenta a PSG en condición de local y Manchester City choca con Monaco de visita. Conoce cómo se mueven las ubicaciones

Tabla de posiciones de Champions

A qué hora juega Alianza Lima vs Atlético Grau HOY: partido en Matute por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Los ‘blanquiazules’ buscarán cortar mala racha frente los ‘albos’ en su condición de local, un triunfo los meterá en la lucha por el título nacional. Conoce los horarios del crucial cotejo

A qué hora juega Alianza
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Elecciones 2026: Indecopi exige a

Elecciones 2026: Indecopi exige a políticos autorización previa para uso de obras musicales y de otro tipo

Ministro de Transportes revela que socio de López Aliaga cuestionó el tren Lima–Chosica: “El alcalde hizo todo al revés”

Organizaciones criminales pondrían la mira en candidatos para las Elecciones 2026: “Por las buenas o por las malas”

Alejandro Muñante pide a fiscal Tomás Gálvez eliminar fiscalías de derechos humanos y reactivar las de antiterrorismo en el VRAEM

Un puerto espacial en Perú: Dina Boluarte presenta proyecto al Congreso para declararlo como interés nacional

ENTRETENIMIENTO

Gabriel Calvo revela que Christian

Gabriel Calvo revela que Christian Rodríguez lo desacreditó ante alguien cercano: “Él buscaba un acercamiento con esa persona”

Magaly Medina enfrenta a periodista que afirma que la conocen en Argentina por Milett Figueroa: “No necesito fama allá”

Gabriel Calvo se enfrenta a Magaly Medina y cuestiona doble moral: “Uno debe practicar lo que pregona, la violencia no solo es física”

‘Cri Cri’ y el cambio radical en su vida al trabajar con Jefferson Farfán: “Pasé de ganar sueldo mínimo a euros”

Maju Mantilla rechaza la actitud agresiva de Gustavo Salcedo y lamenta el escándalo: “Me da muchísima pena”

DEPORTES

Tabla de posiciones de la

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025: así van los equipos en la fecha 12 del Torneo Clausura y Acumulada

Tabla de posiciones de Champions League 2025/2026: así van los equipos durante la fecha 2 de la fase de la liga

A qué hora juega Alianza Lima vs Atlético Grau HOY: partido en Matute por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Alianza Lima y Regatas Lima no jugarán la primera fecha de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: el contundente motivo de sus ausencias

A qué hora juega Universitario vs Alianza Atlético HOY: partido en Trujillo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025