Perú

La red de empresas fantasmas de ‘El Jorobado’: así opera la organización del rival de ‘El Monstruo’

Las investigaciones policiales revelan cómo el cabecilla dirigía un entramado de compañías fachada para mover dinero ilícito, obtener contratos públicos y sostener el control de su estructura criminal

Abigail Villantoy Gómez

Por Abigail Villantoy Gómez

Guardar
ocumentos y escuchas policiales vinculan a once firmas con contratos municipales y pagos que terminan en operadores del clan desde Ancón 1. | Domingo al Día

Adam Smith Lucano Cotrina, conocido como ‘El Jorobado’, mantiene el control de una de las organizaciones criminales más peligrosas del país sin haber salido del penal Ancón 1. Su influencia se extiende a través de familiares, socios y operadores que actúan dentro y fuera de prisión. Desde allí, administra negocios ilegales, extorsiones y contratos de obras públicas, con una estructura que mezcla poder económico y conexiones políticas.

Las investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción y la Policía Nacional detallan cómo la red de Lucano ha infiltrado sectores claves de Lima Norte. Los informes señalan que, aunque se encuentra recluido, el cabecilla continúa ejerciendo liderazgo, dando órdenes y coordinando pagos con la misma autoridad que antes de su captura. Su caso evidencia cómo las cárceles peruanas se han convertido en centros de operación del crimen organizado.

Sobrinos al mando y una guerra por el control del norte

Entre sus principales operadores destacan Yair Edilson Pérez Lucano, alias ‘Gasparín’, y Enzo Lucano Cano, sobrinos del cabecilla. Ambos replican el modelo criminal de su tío, manejando extorsiones, atentados y cobros de cupos a mototaxistas y empresas informales. En interceptaciones legales, Gasparín es escuchado ordenando incendios y amenazas contra integrantes de bandas rivales, entre ellas la del temido ‘Monstruo’, cuyo poder también se extiende por los distritos del Cono Norte.

Caen ‘Los Sanguinarios de la
Caen ‘Los Sanguinarios de la Construcción’, la banda de ‘El Jorobado’ que se enquistó en las municipalidades y disputó el control a ‘El Monstruo’ | Composición Infobae

Las autoridades atribuyen a esta guerra por los paraderos de transporte informal una serie de asesinatos, ataques con granadas y enfrentamientos armados. Los mototaxistas pagan hasta tres soles diarios por circular en determinadas zonas, bajo amenaza de muerte si se niegan. Según fuentes policiales, esta disputa ha dejado varias víctimas en San Martín de Porres y Comas, convirtiendo los barrios del norte limeño en territorios en constante disputa.

Empresas fachada y vínculos con municipalidades

La investigación fiscal revela que ‘El Jorobado’ creó al menos once empresas fantasmas para competir en licitaciones públicas. Estas compañías, registradas a nombre de familiares y allegados, sirvieron para lavar dinero y obtener contratos municipales en distritos como Carabayllo, Comas y Ancón. Los registros muestran que algunas de estas firmas operaban bajo nombres distintos, pero compartían los mismos representantes y direcciones.

Una camioneta Hilux de placa AXA-786, vinculada a Lucano, fue captada ingresando repetidamente al municipio de Carabayllo, incluso estacionando en zonas reservadas para altos funcionarios. Otra empresa, Ink Dcolors, a nombre de Miguel Ángel Marín Morón, alias ‘Negro Marín’, también fue registrada como proveedora municipal. Ambos habrían actuado como intermediarios entre empresarios, alcaldes y el propio Lucano para direccionar obras públicas, mientras mantenían un flujo constante de dinero ilícito hacia la organización.

Alcalde de Carabayllo en la
Alcalde de Carabayllo en la mira, municipalidad alquilaba vehículos a la red de ‘El Jorobado’, según PNP| Composición Infobae

Extorsiones a artistas y eventos como fachada

La estructura del Jorobado no se limita a la construcción. Según audios revelados por la PNP, su red también extorsionaba a artistas y promotores de espectáculos. Gasparín y otros miembros de la organización ofrecían “seguridad” a cambio de dinero a agrupaciones que se presentaban en Lima Norte. Entre las víctimas figuran Agua Marina y el cantante Jhoan Palacios, hijo de Chacalón. Los delincuentes exigían pagos para garantizar que los conciertos no fueran interrumpidos o atacados.

Además, los eventos realizados en el parque Ricardo Palma de Comas funcionaban como un medio para lavar dinero. La venta de bebidas en esos espectáculos estaba vinculada a la empresa Distribuidora Serly, que según la policía pertenece a Lucano. Informantes señalan que parte de las ganancias se repartía entre funcionarios municipales y operadores del cabecilla. Así, bajo el pretexto de promover la cultura, los espectáculos servían como un mecanismo de financiamiento paralelo para su red criminal.

Operaciones desde prisión y pedido de traslado

Adrián Smith Lucano Cotrina, alías
Adrián Smith Lucano Cotrina, alías ‘El Jorobado’.

En abril de 2023, interceptaciones telefónicas confirmaron que ‘El Jorobado’ seguía coordinando cobros y pagos desde su celda en Ancón 1. En una conversación con un operador identificado como ‘Piwi’, ordenó verificar los montos que un empresario debía pagar por obras en Carabayllo. Durante un operativo, agentes encontraron dinero en efectivo, audífonos inalámbricos y maderas usadas para bloquear el ingreso de los custodios penitenciarios.

El coronel PNP Manuel Cruz Chamba, responsable de la investigación, solicitó su traslado a un penal de máxima seguridad, señalando que Lucano mantiene una estructura activa pese a su detención. La Fiscalía Especializada contra el Crimen Organizado (FECOR) también respalda la medida, advirtiendo que su permanencia en Ancón 1 facilita las comunicaciones con sus cómplices. Aunque parte de su red ha sido desarticulada, las autoridades reconocen que los remanentes continúan operando en distintos distritos de Lima Norte bajo nuevas identidades empresariales.

Temas Relacionados

El JorobadoEl Monstruocobro de cuposextorsiónPNPperu-noticias

Más Noticias

Mujer policía se niega a pagar pasaje, llama a sus colegas y detienen al chofer: pasajeros graban videos de la escena

Nueve agentes acudieron tras la negativa de una suboficial PNP a pagar pasaje para su familia, desatando debate sobre abuso de autoridad y posibles sanciones penales contra la agente apodada en redes como “Lady 2 soles”

Mujer policía se niega a

Difunden modelo de acta para transportistas que se nieguen a trasladar a policías gratis: estas son las multas por negarse

En los últimos días, se reabrió el debate sobre si es justo que efectivos de la PNP mantengan el beneficio de no pagar su pasaje en medio de la sensación de desprotección policial ante la creciente ola de inseguridad ciudadana

Difunden modelo de acta para

El error que cometió ‘Pequeño J’ y permitió a la policía ubicarlo en Perú

Tony Jansen Valverde Victoriano, presunto narcotraficante peruano de 20 años, fue detenido tras una intensa búsqueda internacional, acusado de triple feminicidio en Argentina

El error que cometió ‘Pequeño

Alianza Lima vs Ferroviária EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la fecha 2 de la Copa Libertadores Femenina 2025

Las dirigidas por el estratega José Letelier necesitan una victoria para mantener el sueño de la clasificación a cuartos de final luego de debutar con un empate. Sigue todas las incidencias

Alianza Lima vs Ferroviária EN

Juan Reynoso habló de la convocatoria de Manuel Barreto y mencionó a cuatro jugadores que pueden liderar el cambio en la selección peruana

El extécnico de la ‘bicolor’, en el primer tramo de las Eliminatorias 2026, hizo referencia a la primera lista de la ‘Muñeca’ para el amistoso ante Chile por la fecha FIFA de octubre

Juan Reynoso habló de la
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Dina Boluarte y Rafael López

Dina Boluarte y Rafael López Aliaga se ausentan de Misa por la Nación presidida por el cardenal Carlos Castillo

Podemos Perú inicia proceso disciplinario contra la congresista Kira Alcarraz por amenazar a una periodista

General Óscar Arriola asegura que “es casi un hecho” que se declare en emergencia al transporte público

Ministra de la Mujer descarta renunciar para postular en las Elecciones 2026

Ministro César Sandoval se quiebra al responder si postulará al Congreso en 2026: “La presidenta será quien decida si yo continúo o no”

ENTRETENIMIENTO

El Valor de la Verdad

El Valor de la Verdad EN VIVO: Xoana González se confiesa sin filtros esta noche en el sillón rojo

Reggaeton Lima Festival 6 vuelve a Lima por Halloween: entradas a poco de agotarse

Farid Ode responde a Mariella Zanetti y destaca su labor como padre: “Los dos sacamos adelante a nuestra hija”

Zully se defiende por no saber que un kilo de piedras y uno de algodón pesan igual: “Hasta ahorita no entiendo”

¿Quién es Flavia López, la representante de Perú, voceada como favorita en el Miss Grand International 2025?

DEPORTES

Alianza Lima vs Ferroviária EN

Alianza Lima vs Ferroviária EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la fecha 2 de la Copa Libertadores Femenina 2025

Juan Reynoso habló de la convocatoria de Manuel Barreto y mencionó a cuatro jugadores que pueden liderar el cambio en la selección peruana

Universitario vs Juan Pablo II EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo en el Monumental por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Golazo de Yorleys Mena para el 2-1 en Alianza Lima vs Alianza Universidad por Liga 1 2025

Dónde ver Universitario vs Juan Pablo II HOY: canal TV online del partido por Torneo Clausura de la Liga 1 2025