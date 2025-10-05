Perú

Óscar Arriola, jefe de PNP, advierte que accionará su arma si ve al exoficial que lo acusó de encubrir a ‘El Monstruo’

El jefe de la PNP presentó una querella contra el comandante en retiro Francisco Rivadeneyra y afirmó que fue separado de la institución debido a sanciones disciplinarias y antecedentes de conducta violenta

Por Luis Paucar

El jefe de la PNP,
El jefe de la PNP, Óscar Arriola, denunció penalmente al comandante en retiro Francisco Rivadeneyra, quien lo acusó de encubrir al criminal Erick Moreno Hernández

El jefe de la Policía Nacional (PNP), Óscar Arriola, anunció este viernes que ha presentado una querella contra el comandante en retiro Francisco Rivadeneyra, exjefe de la Brigada Especial Contra el Crimen de Lima Norte, quien lo implicó en actos de encubrimiento al líder criminal Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’.

En diálogo con RPP, el alto mando policial indicó que la carta notarial fue rechazada por Rivadeneyra, a quien acusó de contar con antecedentes “violentos” y haber estado en reclusión. “Todo lo que dijo es difamatorio, es calumnioso y es mentira. Por supuesto que debe haber una sentencia condenatoria”, agregó.

Arriola negó que Rivadeneyra haya entregado informes con nombres de agentes infiltrados y denuncias de corrupción interna. “Dijo que hizo dos informes al general (Marco Antonio) Conde, (jefe de la Dirección de Investigación Criminal), y que le dio 15 nombres de policías infiltrados. Nunca hizo esos informes, es falso”, aseveró.

También afirmó que los órganos de control actuaron con rapidez ante las denuncias, al iniciar una investigación en marzo de este año. “Lo citaron, lo emplazaron, lo notificaron tres veces. Nunca presentó ninguna prueba. Fue una irresponsabilidad total”, detalló.

Arriola calificó de falsas y
Arriola calificó de falsas y difamatorias las declaraciones de Rivadeneyra, negó la existencia de informes sobre policías infiltrados y aseguró que no se presentó ninguna prueba durante la investigación interna

Asimismo, reveló que Rivadeneyra fue separado de la institución con un considerable historial disciplinario. “Pasó al retiro porque tenía 255 días de sanción. Estaba en su noveno año como comandante, no podía ascender a coronel. No había hecho maestría. Ya había sido retirado antes y estuvo preso por homicidio, tras disparar contra un compañero policía”, indicó.

Arriola expresó su preocupación personal por el comportamiento del exoficial. “Yo tengo que estar ojito a él. Cuando se me acerque, yo tengo que desenfundar y rastrillar. Ya disparó una vez. Tiene el antecedente de ser una persona violenta que trastocó su psique”, dijo.

Por su parte, Rivadeneyra cuestionó la integridad del general y ratificó que Arriola accedió a información reservada que pudo haber permitido la captura del delincuente a fines del año pasado. “Este señor es un mitómano. Parte de la culpa de muchos homicidios la tiene él. Él y (el exministro) Juan José Santiváñez”, declaró.

Según el comandante en retiro, en diciembre de 2024, ‘El Monstruo’ ingresaba esporádicamente a Lima y luego regresaba a Bolivia. Desde allí cruzó a Paraguay, donde fue capturado semanas atrás. “Se paseaba por Lima como Pedro por su casa. Yo tenía información de que él venía y salía”, comentó.

Además, reveló que uno de sus informantes fue ejecutado el 2 de diciembre de 2024 y, al día siguiente, Moreno Hernández no solo se contactó con él, sino que le envió material audiovisual del homicidio. El 6 de diciembre volvió a comunicarse, esta vez con amenazas explícitas, insistiendo en una reunión. Finalmente, le envió un mensaje: “Ya no te voy a molestar más”, poco antes de que la institución lo pasara al retiro.

Arriola sostuvo que el excomandante
Arriola sostuvo que el excomandante fue separado de la PNP por acumulación de sanciones, falta de requisitos para ascenso y antecedentes por homicidio

Vínculos políticos

Rivadeneyra explicó además que el cabecilla mantenía vínculos con dirigentes de construcción civil, quienes visitaban con frecuencia el Parlamento para reunirse con diversos congresistas. Añadió que, debido al “cupo” que pagan los trabajadores del gremio, los atentados contra ellos se habían reducido drásticamente.

Por su parte, la Unidad de Investigación de El Comercio reveló que nueve integrantes de la red criminal figuran como afiliados a partidos políticos inscritos, mientras que otros tres esperaban registrarse en agrupaciones aún en proceso de inscripción.

En agosto pasado, el Ejecutivo amplió su pedido de extradición a Paraguay al añadir el delito de robo agravado, que se sumó a los cargos iniciales por secuestro, organización criminal y extorsión agravada.

