Siete policías fueron capturados por trabajar para ‘El Monstruo’, confirma el jefe de la PNP, Óscar Arriola

Óscar Arriola, nuevo comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), confirmó la detención de siete policías implicados en la red criminal ‘Los Injertos del Cono Norte’

Óscar Arriola, nuevo comandante general de la Policía Nacional (PNP), confirmó este miércoles la detención de siete agentes vinculados a Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, capturado a fines de septiembre en Paraguay.

Durante una entrevista con el programa Milagros Leiva Entrevista, Arriola admitió la presencia de efectivos corruptos dentro de la institución y precisó que estas detenciones forman parte de una investigación más amplia sobre los nexos entre policías y la red criminal ‘Los Injertos del Cono Norte’.

“Hasta ahora hay siete policías detenidos que integraban la organización de ‘El Monstruo’, de un total de 78 miembros”, declaró. Añadió que la presidenta Dina Boluarte ha ordenado una política firme contra la criminalidad después de su nombramiento como jefe de la PNP, el pasado martes.

“Nunca me ha temblado la mano, y a mis policías tampoco”, enfatizó. Semanas atrás, el exministro de Justicia, Juan José Santiváñez, informó que “dos o tres” agentes policiales filtraron información reservada al cabecilla criminal.

Juan José Santiváñez aclara situación de El Monstruo en Paraguay | Canal N

“Desde el año pasado estábamos detrás de ‘El Monstruo’ pero recibíamos información con respecto a que esta captura no era posible a veces por la información que podrían brindar malos efectivos policiales de los efectivos se realizaban”, indicó.

Agregó que se tenía “la manifestación” de un “colaborador (eficaz) que refería de la existencia de dos o tres efectivos que eran los que brindaban información”, y señaló que tienen datos de estos agentes, pero no puede difundirlos. Santiváñez aseguró que la Inteligencia peruana también confirmó este hecho y por esta razón, en febrero del año pasado se decidió conformar un equipo especial reservado.

Del mismo modo, Moreno Hernández afirmó a medios paraguayos que recibía información de algunos efectivos policiales sobre los operativos de búsqueda en su contra. “Siempre, siempre”, le respondió a la reportera que le hizo la consulta. Además, acusó a la PNP de supuestamente culparlo con todo hecho delictivo.

“Yo decidí alejarme de esto hace mucho tiempo, pero lastimosamente mi pasado me condena (…). Quiero ser responsable de mis actos, no de cosas que me imputan de más. Como estoy quemado, y la Policía no tiene a quien culpar, todo me lo involucran a mí“, añadió tras ser capturado en la ciudad paraguaya de San Lorenzo.

Erick Luis Moreno Hernández, alias “El Monstruo”, considerado uno de los criminales más buscados de Sudamérica. (Composición: Infobae)

Vínculos políticos

El comandante en retiro Francisco Rivadeneyra, exjefe de la Brigada Especial Contra el Crimen (BRECC) de Lima Norte, explicó que el cabecilla mantenía vínculos con dirigentes de construcción civil, quienes visitaban con frecuencia el Parlamento para reunirse con diversos congresistas. Añadió que, debido al “cupo” que pagan los trabajadores del gremio, los atentados contra ellos se habían reducido drásticamente.

Por su parte, la Unidad de Investigación de El Comercio reveló que nueve integrantes de la red criminal figuran como afiliados a partidos políticos inscritos, mientras que otros tres esperaban registrarse en agrupaciones aún en proceso de inscripción.

En agosto pasado, el Ejecutivo amplió su pedido de extradición a Paraguay al añadir el delito de robo agravado, que se sumó a los cargos iniciales por secuestro, organización criminal y extorsión agravada.