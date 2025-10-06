Perú

Bloquean la Panamericana Norte: transportistas advierten que cierre de la vía podría durar 24 horas

La manifestación de cobradores y choferes fue detenida a la altura del óvalo Hábich cuando se disponía ir al Congreso de la República

Carlos Oré Arroyo

Por Carlos Oré Arroyo

Guardar
Bloquean la Panamericana Norte: transportistas advierten que cierre de la vía podría durar 24 horas

Durante la mañana del 6 de octubre, seis empresas de transporte público bloquearon la Panamericana Norte, una de las principales vías de Lima, como parte de las primeras horas del paro de transportistas. El objetivo de los manifestantes es denunciar la ola de extorsiones y asesinatos que afecta a choferes y cobradores del sector, de acuerdo con lo informado por Canal N. Las protestas, que han congregado a cientos de personas, mantienen interrumpido el tránsito en una arteria clave de la capital peruana.

De acuerdo con los reportes de Canal N, los transportistas de las empresas involucradas anunciaron la intención de mantener el bloqueo por veinticuatro horas. Buscan llegar hasta el Congreso de la República con sus pedidos, pero la Policía Nacional del Perú ha impedido el avance más allá de los puntos de control establecidos en la vía. “Lo que están diciendo los transportistas es que se van a quedar ahí veinticuatro horas. Ellos quieren llegar hasta el Congreso de la República, la policía se los ha impedido”, reportó Canal N durante la cobertura en vivo de los hechos.

El paro genera una congestión vehicular que se extiende desde el óvalo Habich hasta el distrito de Puente Piedra, según comunicaron los reporteros presentes en la zona. La Panamericana Norte, por su volumen de tránsito diario, representa un eje estratégico para el desplazamiento dentro de la ciudad, lo que ha motivado preocupación entre los usuarios del transporte y conductores particulares.

Bloquean la Panamericana Norte: transportistas advierten que cierre de la vía podría durar 24 horas

Las protestas fueron motivadas principalmente por el clima de inseguridad que viven conductores y cobradores de las rutas urbanas y suburbanas. En lo que va del año, se han registrado numerosos casos de cobro de cupos extorsivos y ataques a manos de organizaciones criminales, según señalan gremios del sector. Los manifestantes exigen “garantías para trabajar y protección frente a las extorsiones”, expresaron varios conductores a Canal N.

Mientras el tráfico seguía detenido, efectivos de la Policía Nacional del Perú custodiaban el área para evitar enfrentamientos y asegurar la integridad de los participantes y terceros.

Apagaron motores

Un grupo importante de empresas de transporte urbano en Lima y Callao ha anunciado la paralización de sus actividades este lunes 6 de octubre como medida de protesta por el asesinato de Daniel José Cedeno Alfonso, conductor de la empresa Lipetsa. El crimen ocurrió en San Juan de Miraflores durante su jornada laboral y ha generado reacciones en el gremio de transportistas, quienes denuncian la creciente inseguridad y extorsión que enfrentan. La paralización, denominada “apagado de motores”, constituye una promesa previa al Gobierno. Los dirigentes recalcaron que no habrá marchas ni bloqueos, solo la suspensión del servicio en apoyo y reclamo.

Transportistas en Carabayllo se niegan a liberar la Av. Tupac Amaru pese a la insistencia de la Policía Nacional. (Video: ATV)

Las empresas que han confirmado su adhesión al paro incluyen Consorcio Vía, Empresa Z, Los Loritos, Vipusa, Lipetsa, Nueva América, Urbanito, Edilberto Ramos, Huáscar, Santa Catalina, Los Chinos, Línea 50, Línea 73 y Chama. El listado podría aumentar si otras firmas deciden sumarse. Durante la protesta, las unidades permanecerán en sus cocheras por 24 horas.

El gremio llamó a la ciudadanía a sumarse a través de cacerolazos en sus hogares. Además, advierten que repetirán la paralización cada vez que ocurra un nuevo ataque contra trabajadores del sector hasta alcanzar soluciones efectivas.

Temas Relacionados

Paro de transportistasPanamericana NorteParoperu-noticias

Más Noticias

PNP impidió que transportistas se dirijan al Congreso de la República durante el paro del 6 de octubre

Incidente entre los manifestantes y miembros de la Policía Nacional del Perú llegó hasta el enfrentamiento verbal

PNP impidió que transportistas se

Clima en Piura hoy, 6 de octubre: Senamhi alerta cambios en temperatura, ráfagas de viento y riesgo por radiación extrema

El Senamhi pronosticó una jornada con calor intenso y variación de nubosidad en Piura, donde se prevén ráfagas de viento superiores a los 40 km/h y niveles de radiación ultravioleta que alcanzarán valores peligrosos

Clima en Piura hoy, 6

Transportistas en Carabayllo se niegan a retirar el bloqueo de la Av. Tupac Amaru: “La Policía no está presente cuando nos matan”

El paro de transportistas en el distrito se inició con un bloqueo de vía en Lima Norte, zonas de la ciudad más afectada por la actividad de extorsionadores y sicarios que atentan contra buses de transporte público

Transportistas en Carabayllo se niegan

Eryc Castillo, indignado con el arbitraje tras perder en Huánuco: “Las de Alianza Lima sí las ven y las otras no”

El atacante ecuatoriano mostró su frustración tras una nueva derrota y dejó en claro que el equipo ‘blanquimorado’ seguirá luchando hasta el final del campeonato

Infobae

Paro de transportistas HOY EN VIVO: bloqueo de avenidas, enfrentamientos y caos por falta de unidades en paraderos de Lima y Callao

La medida, convocada tras el asesinato de un conductor en San Juan de Miraflores, afecta a cerca del 90% de los buses urbanos en Lima y obliga a la suspensión de clases escolares

Paro de transportistas HOY EN
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Dina Boluarte pide “reflexión” a

Dina Boluarte pide “reflexión” a transportistas y les recuerda que “un paro de 24 horas no soluciona nada”

Ministro de Transportes pide, entre sollozos, al cardenal Carlos Castillo que no critique al gobierno de Dina Boluarte

¿Quién es ‘El Diablo’? Cómo cayó el expolicía que pone en aprietos a Juan José Santiváñez y al premier Eduardo Arana

Juan José Santiváñez y Gustavo Gutiérrez Ticse en problemas por ‘El Diablo’: develan quién habría sido el vínculo entre ambos

Gestión de Rafael López Aliaga alcanza 69% de desaprobación entre empresarios y figuras influyentes, según Encuesta del Poder 2025

ENTRETENIMIENTO

Flavia López reaparece en el

Flavia López reaparece en el Miss Grand International tras accidente: desfiló sin muletas y con ayuda de sus compañeras

Abogado de Gustavo Salcedo confirma infidelidad de Maju Mantilla y Christian Rodríguez: “Participó de un adulterio”

Abogado de Gustavo Salcedo cuestiona la denuncia de Christian Rodríguez: “Intenta victimizarse”

Ricardo Mendoza y Katya Mosquera muestran la primera ecografía de su bebé: “Te esperamos”

Christian Domínguez y la vez que acusó a Karla Tarazona de perjudicar la pensión para su hija mayor: “No querías que le diera”

DEPORTES

Ivan Rakitic tuvo insólita reacción

Ivan Rakitic tuvo insólita reacción cuando Jefferson Farfán le recordó a Carlos Zambrano en Schalke 04: “Era pelota o pierna”

Eryc Castillo, indignado con el arbitraje tras perder en Huánuco: “Las de Alianza Lima sí las ven y las otras no”

“Estamos obligados a corregir”: la autocrítica de Franco Navarro ante el difícil presente de Alianza Lima en la Liga 1

Diego Churín lanzó sorpresivo comentario tras volver al gol en Universitario: “Es difícil ser suplente del mejor delantero del fútbol peruano”

Hernán Barcos mortificado tras expulsión en derrota de Alianza Lima: “Me da pena dónde está yendo el fútbol peruano”