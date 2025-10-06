Perú

Paro de transporte golpea también al Callao: pasajeros varados caminan varias cuadras para llegar a su destino

Numerosos usuarios en el Óvalo 200 millas y en el Óvalo Centenario tienen que optar por desplazarse a pie, ante la falta de buses y custer hoy 6 de octubre

Jordan Arce

Por Jordan Arce

Guardar
Cientos de pasajeros varados y
Cientos de pasajeros varados y afectados por el paro de transportistas que se lleva a cabo este 6 de octubre. (Andina)

El paro de transporte convocado para hoy, lunes 6 de octubre, también viene afectando a la provincia constitucional del Callao. Desde tempranas horas, se reporta la queja de numerosos usuarios por la falta de buses, custer y otras unidades que les permita llegar a su destino.

La paralización no solo impacta la zona sur, norte y este de Lima Metropolitana, sino también diversos puntos del ‘Primer Puerto’. En medio del acatamiento de la medida de fuerza de parte del gremio de transportistas, los pasajeros hacen de todo para llegar a su centro de labores.

La situación se vive más complicada a la altura del Óvalo 200 Millas, donde se observó —a través de un reporte de Prensa Chalaca— que los usuarios caminan para poder acercarse hasta algún paradero que les permita tomar algún colectivo o transporte particular.

Paro de transportistas en Lima
Paro de transportistas en Lima y Callao por las constante muertes de choferes a manos de las bandas criminales dedicadas a la extorsión.

“No hay carros. Hoy sí está fuerte el paro”, dijo un pasajero al citado medio. La sensación entre los demás usuarios era la misma: la falta de buses y custer les dificulta desplazarse con normalidad. “He comunicado en mi trabajo que no tengo cómo llegar, pero hasta ahora no me han respondido”, comentó otro pasajero, evidentemente preocupado, que buscaba ir hacia San Miguel.

Una realidad parecida se notó en el Óvalo Centenario, donde pasajeros quedaron varados por el paro. A diferencia de otros días, no se veía la constante presencia de unidades de transporte. La 50 que circula por esta zona acata la medida. Solo unas pocas combis que se desplazaban por una parte de la avenida Argentina sí opera, pero cobra un pasaje de hasta el doble de lo habitual.

En el Paradero Telefóno, uno de los más concurridos de Ventanilla, se vio a decenas de usuarios preocupados por la ausencia de unidades transporte. La gran mayoría opta por tomar colectivos que han incrementado su tarifa. Para llegar hasta 2 de Mayo, en el Cercado de Lima, cobran hasta 12 soles.

En este punto pasan algunos buses, pero cada 40 minutos a una hora, lo que complica seriamente el desplazamiento de la ciudadanía. El servicio de taxi también tiene hoy alta demanda, pese a que elevaron su tarifa.

Anuncio del paro

La convocatoria responde a la muerte de Daniel José Cedeño Alfonso, conductor de la empresa Lipetsa, asesinado mientras cumplía su ruta la noche del sábado en el distrito de San Juan de Miraflores.

Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional del Transporte (CIT), sostuvo que la decisión refleja el hartazgo del sector frente al incremento de la inseguridad y la amenaza constante a la integridad de choferes y pasajeros.

Martín Ojeda, representante de la CIT, indicó que el 90% de los buses no saldrán a operar. | Panamericana / 24 Horas

Ojeda explicó que la modalidad elegida será un “apagado de motores”, sin bloqueos ni piquetes, ya que el objetivo es que las unidades permanezcan en los terminales como señal de duelo y reclamo. Aunque se reporta en la Panamericana Norte quema de llantas y algunos enfrentamientos de transportistas con agentes de la Policía Nacional.

El dirigente resaltó: “No vamos a salir a trabajar”, y enfatizó que la protesta no pretende generar disturbios ni afectar al público usuario, sino exigir una acción más contundente del Estado. Además, advirtió que si se produce otra muerte de un transportista en la jornada, se prolongará el paro el martes 7 de octubre.

Temas Relacionados

Paro de transporteCallaoProtestas en PerúTransporte públicoperu-noticias

Más Noticias

Rafael López Aliaga anuncia que reclamará a Brookfield una indemnización de más de S/ 3 mil millones

El alcalde de Lima anunció que exigirá al fondo canadiense una indemnización, tras la liquidación de la concesionaria Rutas de Lima. “Que nos compensen todo el daño que nos han hecho”, declaró

Rafael López Aliaga anuncia que

Perú: cotización de apertura del dólar hoy 6 de octubre de USD a PEN

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Perú: cotización de apertura del

Transportistas piden depurar la Policía Nacional del Perú, la Fiscalía y el Poder Judicial durante el nuevo paro

El presidente de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano de Lima y Callao afirmó que la corrupción presente en estas instituciones impide lograr avances efectivos

Transportistas piden depurar la Policía

Paro de transportistas HOY EN VIVO: bloqueo de avenidas, enfrentamientos y caos por falta de unidades en paraderos de Lima y Callao

La medida, convocada tras el asesinato de un conductor en San Juan de Miraflores, afecta a cerca del 90% de los buses urbanos en Lima y obliga a la suspensión de clases escolares

Paro de transportistas HOY EN

Abogado de Gustavo Salcedo cuestiona la denuncia de Christian Rodríguez: “Intenta victimizarse”

Jorge Domingo Petrozzi, defensa de Salcedo, relató que la denuncia de Rodríguez es mucho más extensa de lo que realmente debería ser

Abogado de Gustavo Salcedo cuestiona
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Ministro de Transportes pide, entre

Ministro de Transportes pide, entre sollozos, al cardenal Carlos Castillo que no critique al gobierno de Dina Boluarte

¿Quién es ‘El Diablo’? Cómo cayó el expolicía que pone en aprietos a Juan José Santiváñez y al premier Eduardo Arana

Juan José Santiváñez y Gustavo Gutiérrez Ticse en problemas por ‘El Diablo’: develan quién habría sido el vínculo entre ambos

Gestión de Rafael López Aliaga alcanza 69% de desaprobación entre empresarios y figuras influyentes, según Encuesta del Poder 2025

Keiko Fujimori encabeza por séptimo año la lista de figuras que deberían dejar la política de manera definitiva

ENTRETENIMIENTO

Abogado de Gustavo Salcedo cuestiona

Abogado de Gustavo Salcedo cuestiona la denuncia de Christian Rodríguez: “Intenta victimizarse”

Ricardo Mendoza y Katya Mosquera muestran la primera ecografía de su bebé: “Te esperamos”

Christian Domínguez y la vez que acusó a Karla Tarazona de perjudicar la pensión para su hija mayor: “No querías que le diera”

Christian Rodríguez denunció a Gustavo Salcedo por tentativa de homicidio, reglaje y pide detención: “Sabía donde estudiaba su hijo”

Gustavo Salcedo habría presionado a Christian Rodríguez para que renuncie al programa de Maju Mantilla: “Desde marzo de este año”

DEPORTES

Hernán Barcos mortificado tras expulsión

Hernán Barcos mortificado tras expulsión en derrota de Alianza Lima: “Me da pena dónde está yendo el fútbol peruano”

Álvaro Barco confesó que Universitario pediría desconvocatoria de Alex Valera ante Chile: “Aprovecho para trasladar esta preocupación a la selección”

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025: así quedaron los equipos tras la fecha 13 del Torneo Clausura y Acumulada

La emoción de Pedro Díaz por la llamada de Luis Ramos tras su primera convocatoria a la selección peruana: “Hicimos una bonita amistad”

Universitario vs Juan Pablo II 3-0: goles y resumen del triunfo ‘crema’ por Torneo Clausura de la Liga 1 2025