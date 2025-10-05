La tensa relación entre Camila Domínguez y Karla Tarazona: la acusa del distanciamiento con su padre y confirma que no la tolera. Video: Un día en el mall

El distanciamiento entre Christian Domínguez y su hija Camila Domínguez ha quedado expuesto tras una serie de declaraciones directas de la adolescente, quien responsabiliza a Karla Tarazona, actual pareja del cantante, por la ruptura en la relación con su padre.

A través de transmisiones en vivo en TikTok, Camila reveló que no ve ni mantiene contacto con Domínguez desde hace aproximadamente tres meses y fue enfática al afirmar: “No me cae bien, no tengo comunicación con ella y no voy a tener comunicación con ella nunca... jamás en la vida”, afirmó de manera contundente.

Acusaciones de alejamiento y responsabilidad atribuida a Karla Tarazona

Camila Domínguez, hija mayor de Christian Domínguez, ha generado un intenso debate en redes sociales y medios de espectáculos peruanos al revelar que su padre se ha alejado completamente de ella. La joven relató que el distanciamiento no es un hecho aislado, sino que se ha repetido en otras etapas de su vida, especialmente cuando Karla Tarazona era pareja de su padre.

“¿Él adora a Karla? Seguro, por eso se alejó de mí. No lo veo hace cuatro meses. No me llama, no tenemos comunicación, el que se alejó fue él”, expresó Camila en sus redes sociales.

La adolescente insistió en que la ausencia paterna es una constante desde su infancia. “Que esté presente emocionalmente, no lo ha estado nunca, desde que nací creo. Como que ya llega un tope luego de 16 años. Ya tiene que haber un pare”, manifestó.

Camila Domínguez afirma que su padre, Christian Domínguez, no le habla ni mantienen comunicación. Video: Un día en el mall

Camila recordó que cuando tenía seis años, su padre también dejó de hablarle durante un periodo prolongado, coincidiendo nuevamente con la relación de Domínguez y Tarazona. “No es la primera vez que lo hace. Ya lo dije que me dejó de hablar cuando tenía seis años y desapareció y la que tuvo que cubrir eso fue mi mamá. Cuando se alejó, era Karla la pareja”, relató la joven.

Aunque la responsabilidad principal del distanciamiento la atribuye a Karla Tarazona, Camila también reconoce que su padre tomó la decisión de alejarse. “Tiene bastante culpa la señora, pero cada uno toma sus propias decisiones y él la tomó de esa manera, nadie le obligó como para que le digan que se aleje de mí”, afirmó. Hasta el momento, ni Christian Domínguez ni Karla Tarazona han respondido públicamente a estas declaraciones.

Relación personal de Camila con Karla Tarazona y otras exparejas de su padre

El rechazo de Camila hacia Karla Tarazona es categórico. En su transmisión en vivo, la hija del cantante ha reiterado que no existe ni existirá una relación entre ambas. “No me cae bien, no tengo comunicación con ella y no voy a tener comunicación con ella nunca... jamás en la vida”, sentenció Camila.

La joven explicó que, en un inicio, fingió aceptar la relación de su padre con Tarazona para poder estar cerca de él, pero con el tiempo su postura cambió radicalmente. “Yo aprobé su pareja por mucho tiempo, fingí aprobarla para estar cerca de él. Ahora ya no quiero, él se aleja y no me da la atención que merezco por dársela a otras personas”, confesó.

Respecto a otras exparejas de Christian Domínguez, Camila también ha marcado distancia. Sobre Pamela Franco, madre de una de sus hermanas, la joven aseguró que no mantiene ningún tipo de vínculo: “No tengo comunicación con Pamela, no me hablo con ella, no me llevo bien, no hablo con ella”, declaró en otro live . Camila aclaró que su relación con las exparejas de su padre se limita a considerarlas como madres de sus hermanos y nada más.

Camila Domínguez reveló que no mantiene comunicación con Pamela Franco, pareja de Christian Domínguez. Video: TikTok

En contraste, la adolescente expresó aprecio por Isabel Acevedo, otra expareja de Domínguez. “Isabel, te quiero. Lo que haya pasado entre adultos, problemas de adultos es problemas de adultos. Ella conmigo fue muy buena. El trato que me dio a mí fue muy bonito”, manifestó Camila. La joven subrayó que su opinión se basa en la experiencia personal y no en los conflictos entre adultos.

Las declaraciones de Camila han provocado reacciones encontradas en el público y han puesto en el centro del debate la dinámica familiar de Christian Domínguez, quien hasta ahora no ha emitido comentarios sobre la situación.