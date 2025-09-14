Perú

Karla Tarazona revela su anhelo de tener una hija con Christian Domínguez: “Tengo que ir a la segura”

La conductora sorprendió al compartir su deseo de ampliar la familia junto al cantante, aunque reconoce que las responsabilidades actuales la llevan a posponer la llegada de su bebé

El deseo de Karla Tarazona de ampliar su familia junto a Christian Domínguez ha vuelto a ser tema de conversación, luego de que la conductora de ‘Préndete’ confesara en el magacín de Panamericana Televisión:

Sí, quiero tener otro bebé, pero que sea una niña; por eso tengo que ir a la segura... me da miedito. Ya tengo tres hombrecitos y me falta mi princesa, hasta el nombre ya tengo para ella”, afirmó Karla Tarazona en el programa.

La intención de ambos de convertirse nuevamente en padres se ha fortalecido tras la reconciliación de la pareja. Christian Domínguez no ocultó su entusiasmo y también comento al respecto:

“A mí me encantaría tener otro hijo, ya se lo he planteado a Karla, creo que estamos en un buen momento de nuestras vidas para seguir trabajando y poder verlo crecer y formarse. Este es el momento ideal porque más adelante estaré mayor y quiero criar a mi hijo, no quiero que me vea como abuelito, ja, ja”, indicó el cantante.

En una entrevista anterior con Trome, Karla Tarazona reflexionó sobre la madurez que ambos han alcanzado en esta nueva etapa de su relación. “Ya no es como años atrás que decía: ¡Ay, el amor de mi vida! No, pies de plomo”, expresó la conductora, subrayando que la perspectiva de ambos ha cambiado con el tiempo.

A pesar de sus deseos, Karla Tarazona explicó que, por ahora, no considera viable un embarazo debido a las responsabilidades que implica criar a su hijo menor, quien tiene 9 años.

Ya tengo 42 años, sí podría (tener una bebé), pero me pongo a pensar mucho en lo que tengo que darle a mis hijos. A mí me gusta vivir bien, por eso me ‘rompo el lomo’ trabajando, el costo de vida de mis hijos es bastante alto”, explicó la conductora de televisión.

Pero Tarazona aseguró que sus planes serían a futuro. “Entonces, tener una niña ahorita es empezar de cero porque Valentino (su hijo menor) tiene 9 años; otra vez a cambiar pañales, amanecerse. Yo creo que si pensara en tener una hija no sería ahorita, tendría que esperar por lo menos un par de años”, sostuvo la pareja de Domínguez.

El deseo de Christian Domínguez de querer una hija con Karla Tarazona

El anuncio de Christian Domínguez sobre sus planes de ampliar la familia junto a Karla Tarazona ha generado un intenso debate en el mundo del espectáculo peruano. Durante una entrevista en el programa ‘Ponte en la cola’, el cantante de cumbia reveló con entusiasmo:

“Lo estamos pensando. Por lo menos ya nos concientizamos que la vamos a criar hasta los 65 años. No puede demorar mucho, tiene que ser este año o, máximo, el próximo año. Tiene que ser mujer, sí o sí”, afirmó Christian Domínguez. Esta declaración no solo confirma la decisión de la pareja de tener un nuevo hijo, sino que también dejó clara la preferencia explícita por que sea una niña.

El artista fue más allá y compartió detalles sobre la elección del nombre, mostrando que la planificación es meticulosa y consensuada. “No se va a llamar Karla, ni Cristina, ni María. Creo que uno de los nombres va a ser Katherine”, adelantó Christian Domínguez, dejando claro que tanto él como Karla Tarazona ya han discutido a fondo cómo desean llamar a su futura hija.

La pareja, que ya comparte un hijo varón fruto de su relación anterior, atraviesa una etapa de reconciliación que ha sorprendido a muchos en el ámbito mediático. La proyección de criar a su hija “hasta los 65 años” evidencia la seriedad con la que ambos afrontan este nuevo capítulo familiar.

