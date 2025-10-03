Perú

Multa por importar artículos piratas al Perú puede ascender a casi S/1 millón

Ni Hello Kitty, ni Micky Mouse, ni Spiderman falso. Cualquier sea la violación a la propiedad intelectual, esta será sancionada por Indecopi

Edwin Montesinos Nolasco

Por Edwin Montesinos Nolasco

Guardar
Atención, importadores. Deben tener cuidado
Atención, importadores. Deben tener cuidado con los productos piratas, porque pagarían una jugosa multa a Indecopi. - Crédito Sunat

¿Eres importador? A puertas de la campaña navideña, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) ha alertado a todos los importadores que logran ingresar al país productos o juguetes que reproduzcan sin autorización obras protegidas, como figuras de personajes de películas, series o superhéroes, entre otros

Esto “constituye una infracción a la Ley de Derecho de Autor” y puede ser sancionado con multas de hasta 180 UIT (S/963 mil), pero también te pueden incautar la mercancía que importes y también, inclusive, pueden disponer el cierre de tu establecimiento o negocio.

La institución, a través de la Dirección de Derecho de Autor, recordó que en todo proceso de importación no solo deben cumplirse las normas aduaneras o sanitarias, sino también las disposiciones de propiedad intelectual. Quienes incumplan estas reglas se exponen a severas sanciones y a la pérdida de sus inversiones.

Indecopi recomienda prestar atención a
Indecopi recomienda prestar atención a los productos que ingresan al país. - Crédito Difusión

Indecopi contra la piratería

“Los productos o mercadería que utilicen imágenes, personajes, películas, obras artísticas, musicales, entre otras, y que no cuenten con autorización de sus titulares se considera piratería. Este tipo de prácticas vulnera los derechos de los creadores y afecta a las industrias culturales y creativas, que generan empleo y contribuyen al desarrollo económico del país”, señala Indecopi,

Por esto, el Indecopi ha exhortado a los importadores a verificar con anticipación que los artículos que comercialicen cuenten con las licencias o permisos correspondientes. “Con este llamado, la institución reafirma su compromiso de consolidar en el país el respeto a la propiedad intelectual y la protección de la actividad de las industrias creativas”, agregan.

Fortalecerán la lucha contra la piratería

Asimismo, con la finalidad de fortalecer la labor que realiza el Indecopi en la lucha contra la piratería, así como promover y mejorar sus servicios relacionados con la propiedad intelectual, el presidente ejecutivo de la institución, Alberto Villanueva Eslava, presentó diferentes iniciativas institucionales al director general de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), Daren Tang.

Indecopi también ataca a la
Indecopi también ataca a la piratería digital. -Crédito Difusión

“En la lucha contra la piratería, estas iniciativas están orientadas a construir un observatorio de infracciones a la propiedad intelectual con la finalidad de desarrollar mejores acciones y políticas en la lucha contra este flagelo, así como fortalecer la labor de vigilancia de las plataformas de e-commerce, para contrarrestar la oferta de productos pirata y falsificados", resalta la entidad.

De ig con la finalidad de mejorar sus servicios, la institución planteó integrarse el proyecto piloto para la implementación del buscador figurativo de imágenes con inteligencia artificial, lo que otorgará a los usuarios más rapidez en la gestión de las solicitudes de registro de marca.

En esa misma línea, se institución busca fortalecer capacidades en el desarrollo de prototipos y diseño, gestión de negocios, propiedad intelectual y estrategias se inversión de productos que tengan potencial de crecimiento en el mercado.

La reunión se realizó en el marco de la 66.ª Serie de Reuniones de la Asamblea General de la OMPI, que se realiza en Ginebra, Suiza. El titular del Indecopi también sostuvo diferentes encuentros con organismos internacionales como PROSUR, ASIPI, la Unidad de PI de la Comisión Europea, OEPM, entre otros, y con sus pares de Chile, Brasil, Uruguay y Francia, con los cuales intercambió experiencias y fortaleció las relaciones para mejorar la promoción de la propiedad intelectual en el país.

Temas Relacionados

PirateríaImportacionesDerechos de autorIndecopiperu-economia

Más Noticias

Lo que debes hacer antes de pagar con tu tarjeta en un POS, según la SBS

En esta Semana de la Educación Financiera, la SBS ha dado cinco consejos clave para mejorar tus finanzas personales

Lo que debes hacer antes

Precio del dólar cae aun más: Así cerró el tipo de cambio hoy 3 de octubre en Perú

Consulta el valor de compra y venta de la moneda y su tendencia. Bloomberg, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y Sunat reportaron estos datos

Precio del dólar cae aun

Alto mando de la PNP revela medidas extremas para resguardar a ‘Pequeño J’: vigilancia reforzada y control en la comida

El Poder Judicial definirá hoy al medio día en que penal es recluido Tony Janzen Valverde Victoriano, el narcotraficante de 20 años sindicado como autor del triple feminicidio en Argentina

Alto mando de la PNP

Un lagarto apareció en una avenida inundada de Pucallpa

El impacto de las precipitaciones se reflejó en la aparición de fauna silvestre y la interrupción de servicios básicos

Un lagarto apareció en una

Hermano de Martín Vizcarra niega que vaya a ser candidato presidencial el 2026

Mario Vizcarra se mostró esperanzado en que Martín pueda solucionar las inhabilitaciones que pesan en su contra y le impiden tentar a cualquier cargo público

Hermano de Martín Vizcarra niega
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Hermano de Martín Vizcarra niega

Hermano de Martín Vizcarra niega que vaya a ser candidato presidencial el 2026

Juan Manuel Cavero, nuevo ministro de Justicia, entregaba brevetes a ciegos cuando era funcionario del MTC

Juan Manuel Cavero admite tener investigaciones fiscales, pero no las recuerda: “No tengo detalles”

Municipalidad de Surco recuperó 66 m2 de espacio público que la congresista de APP, María Acuña, invadió

Kira Alcarraz contrató a la novia de su hijo y amenaza a periodista que la cuestionó: ¿Qué sanciones legales podría enfrentar?

ENTRETENIMIENTO

Flavia López brilla en MGl

Flavia López brilla en MGl 2025 y usuarios notan su gran parecido con Rosa Elvira Cartagena: “Es su hija”

Magaly Medina detiene su programa en vivo y amenaza con dejar el set por interrupciones: “O hablas tú, o hablo yo”

Hija de Tongo, Madeleine Gutiérrez, gana concurso de canto lírico en Europa y se prepara para recital en España: “Será un honor”

Mariela Zanetti responde a quienes la tildaron de “mala madre”: “Si esa niña es lo que es hoy, es gracias a mí y ella lo sabe”

Paco Bazán asegura que abogó por Magaly Medina cuando conversó con Jefferson Farfán: “Sobre sus temas judiciales”

DEPORTES

Canal TV exclusivo que transmitirá

Canal TV exclusivo que transmitirá Atenea Open 2025: partidos de Universitario, Perú Sub 19, Géminis y Atlético Atenea

Alianza Lima vs Ferroviária: día, hora y canal TV del duelo por la fecha 2 de la Copa Libertadores Femenina 2025

Pedro García cuestionó la falta de referentes en la convocatoria de Perú para enfrentar a Chile en amistoso: “¿Y el liderazgo?"

Perú vs Chile: día, hora y canal TV del debut de Manuel Barreto como DT de la ‘bicolor’ en amistoso FIFA

Pedro Díaz en exclusiva con Infobae: la felicidad por el llamado de la selección nacional, el proyecto Cusco FC y cómo la Copa Perú lo forjó