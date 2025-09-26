Perú

Una casa a S/7.174: Subastarán departamentos y más inmuebles a precio de remate

La subasta de Indecopi se hará en Lima e incluye viviendas y locales de diferentes partes del Perú. Destaca una casa de más de 200 metros cuadrados en Huancavelica a un precio base muy bajo

Edwin Montesinos Nolasco

Indecopi rematará este martes varios bienes como departamentos y casas, ubicados en diferentes regiones. Los interesados deben cumplir una serie de requisitos para participar. - Crédito Difusión

Una nueva subasta de bienes del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) se realizará el próximo martes 30 de septiembre.

Se pondrán en remate público 29 inmuebles en Lima y diversas regiones del país, con precios base que van desde los S/7.173,64. “Se trata de propiedades embargadas a personas y empresas que no pagaron las multas impuestas por vulnerar los derechos de los consumidores o por infringir la propiedad intelectual”, resalta la entidad.

Así, entre estas destaca el inmueble que justamente tiene el menor precio base, el cual no es un estacionamiento o un almacen chico, sino un casa de 215,90 m² en un centro poblado de Huancavelica. Pero, como se conoce, en una subasta, este precio puede llegar a incrementarse, en tanto otros interesados ofrezcan un monto mayor por el bien.

El remate se llevará a cabo en la sede de San Borja del Indecopi. - Crédito Composición Infobae

El remate empieza temprano

Como informó Indecopi, esta subasta se llevará a cabo desde las 08:50 a.m. en el auditorio de la sede central del Indecopi, ubicada en la Av. Del Aire 384, San Borja (referencia: cuadra 15 de la Av. Canadá).

Los interesados deberán presentarse al menos 20 minutos antes del inicio de la subasta, portando su DNI vigente. Se debe revisar la hora a que rematarán cada bien. “Quienes cuenten con documentos vencidos no podrán participar”, aclaran.

Pero también deberán acreditar un monto no menor al 10% del valor de tasación del bien de interés, ya sea en efectivo o mediante cheque de gerencia a nombre del Indecopi. “En caso de participar en representación de una persona natural o jurídica, presentar un poder vigente inscrito en la oficina registral correspondiente”, agregan.

Esta es la casa en Huancavelica en cuestión que se subastará desde S/7 mil en Indecopi. - Crédito Captura de Indecopi

La lista de inmuebles

Una primera convocatoria de la subasta tendrá estos 21 bienes, que se subastarán desde las 8:50 hasta la 11:10 de la mañana (están en orden de precio base).

  1. Casa. Centro Poblado Ayacancha Mz. F1 Lt. 11 - Huaribamba, Tayacaja, Huancavelica. 215,90 m². S/7.173,64
  2. Terreno. Ubic. Rur. Sub Lote A3 - Pachia, Tacna, Tacna. 253,26 m². S/ 19.574,72
  3. Estacionamiento. Estacionamiento N° 2 – Primer Piso, Jr. Almirante Guisse 1067-A, Jesús María, Lima, Lima. 2,31 m². S/ 24.822,99
  4. Tendal. Fundo La Alameda Lote 3 Inte B-302, Cajamarca, Cajamarca, Cajamarca. 4,47 m². S/ 29.265,97
  5. Estacionamiento. Estacionamiento N° 2 – Primer Piso, Jr. Diego de Agüero 295, Urb. Valle Hermoso de Monterrico Zona Este, Santiago de Surco, Lima, Lima. 2,30 m². S/ 30.499,20
  6. Estacionamiento. Estacionamiento simple N° con Depósito N° 2 – Semisótano Calle Mariano Odicio 334, Urb. Miraflores, Lima, Lima. 4,13 m². S/ 37.663,49
  7. Casa. Asociación de Vivienda Casa Taller Santa Margarita, Mz. F Lt. 19, Ventanilla, Callao, Lima. 160,00 m². S/ 42.360,00
  8. Terreno. Lote de Vivienda Mz. C Lt. 26 Urb. Condominio Las Palmeras, Tacna, Tacna, Tacna. 108,69 m². S/ 45.273,01
  9. Casa. Mz. M Lt. 22 Urb. Patibamba – Abancay, Abancay, Apurímac. 350,00 m². S/ 69.456,90
  10. Casa. Centro Poblado Barrio de la Magdalena Mz. O Lt. 1 – Ayacucho, Huamanga, Ayacucho. 715,40 m². S/ 83.310,35
  11. Departamento. Unidad Inmobiliaria N° 4 – cuarto piso, lote 40 de la manzana LL, Urb. Alameda de El Pinar, Comas, Lima, Lima. 12,66 m². S/ 84.223,45
  12. Casa. Predio Urbano Av. Perú S/N Sub Lt. 19 sector Chihuampata – Talavera, Andahuaylas, Apurímac. 90,00 m². S/ 96.038,37
  13. Casa. Centro Poblado Barrio de la Magdalena Mz. O Lt. 1B-2C – Ayacucho, Huamanga, Ayacucho. 48,45 m². S/ 115.058,54
  14. Departamento. Departamento N° 203 – Segundo Piso, Calle Mercaderes 164, Santiago de Surco, Lima, Lima. 30,28 m². S/ 179.714,54
  15. Casa. Av. Prado N° 101-A – Abancay, Apurímac, Apurímac. 319,56 m². S/ 224.318,78
  16. Tienda. Av. Guillermo Dansey N° 331 Tienda 215, Urb. Barrio de La Unión – Cercado de Lima, Lima, Lima. 17,55 m². S/ 198.464,06
  17. Stand/Local. Jr. La Paz 306, Cajamarca, Cajamarca, Cajamarca. 189,64 m². S/ 297.600,59
  18. Casa. Manzana T1 Lote 11 con frente a la Av. Caudivilla, Urb. Residencial Lucyana de Carabayllo, Lima, Lima. 144,00 m². S/ 438.706,94
  19. Stand/Local. Jr. Bolívar Mz. 83 fracción del Lote 06, Zona Plano Regular Pucallpa, Callería, Coronel Portillo, Ucayali. 339,00 m². S/ 508.067,57
  20. Departamento. Departamento N° 602 Dúplex – Sexto, Séptimo Piso y Azotea Mz FK Lt 6 Urbanización Maranga, San Miguel, Lima, Lima. 37,11 m². S/ 866.763,46
  21. Terreno. Fundo Rústico Chimba Alta, Sector Charsagua - Moquegua, Mariscal Nieto, Moquegua. 6.167,00 m². S/3.508.081,57.
Indecopi subastará departamentos y estacionamientos también. - Crédito Composición Infobae/Andina/indecopi

Luego, estos siguientes se subastarán desde las 11:20 hasta las 11:55 de la mañana:

  1. Estacionamiento. Lote de Estacionamiento – Balneario Lt. E-2 Urb. Laguna Azual - Sama, Tacna, Tacna. 12,50 m². S/ 11.443,27
  2. Estacionamiento. Lote de Estacionamiento – Balneario Lt. E-24 Urb. Laguna Azual - Sama, Tacna, Tacna. 12,50 m². S/ 11.443,27
  3. Estacionamiento. Lote de Estacionamiento – Balneario Lt. E-51 Urb. Laguna Azual - Sama, Tacna, Tacna. 12,50 m². S/ 11.443,27
  4. Estacionamiento. Lote de Estacionamiento – Balneario Lt. E-63 Urb. Laguna Azual - Sama, Tacna, Tacna. 12,50 m². S/ 11.443,27
  5. Casa. Av. Ramiro Priale Mz.02 Lote 03 Urbanización Nueva America. Distrito de Manantay, Coronel Portillo, Ucayali. 300,00 m². S/ 42.506,80
  6. Terreno. Mz. 37 Lote 01 Sector 05 Ampliación Viñani - Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa, Tacna, Tacna. 400,00 m². S/ 58.389,33
  7. Terreno. Psj. Juan Sebastian Mz. O Lote 17 AA.HH. Asociación Pro Vivienda Intercultural YINE, Distrito de Yarinacocha, Coronel Portillo, Ucayali. 235,00 m². S/ 117.583,50
  8. Casa. Jr. Tupac Amaru Mz. B Lote 02 Asentamiento Humano Tupac Amaru, Calleria, Coronel Portillo, Ucayali. 756,00 m². S/ 867.077,87.

Más información se puede encontrar en el documento en este enlace oficial.

