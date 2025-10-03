Ivana Yturbe muestra ensayos de baile para su boda con Beto Da Silva: “Empezando las clases”

Ivana Yturbe muestra ensayos de baile para su boda con Beto Da Silva

Ivana Yturbe vive una de las etapas más felices de su vida. A pocos meses de celebrar su boda religiosa con el futbolista Beto Da Silva, la modelo compartió con sus seguidores de redes sociales un adelanto de los ensayos para lo que será uno de los momentos más esperados de la ceremonia: el primer baile como esposos.

La exchica reality publicó en sus historias de Instagram un breve clip donde se le observa recibiendo instrucciones de su profesor de baile. En la descripción, Ivana escribió “Empezando las clases” junto a un emoji de novia, lo que desató la emoción de sus seguidores, quienes esperan ansiosos más detalles sobre el enlace programado para el próximo 2026.

Ivana Yturbe muestra sus primeros ensayos de baile

En el video compartido, Ivana aparece sonriente y concentrada en cada movimiento mientras practica los pasos que marcarán el inicio de la celebración. La publicación rápidamente se viralizó y fue replicada por páginas de entretenimiento, generando comentarios positivos hacia la influencer, quien demostró entusiasmo y compromiso con cada ensayo.

La modelo también adelantó que, junto a su futuro esposo, bailarán el tema “Perfecta” de la banda argentina Miranda, un detalle que ha emocionado a sus fans por el significado romántico de la canción elegida para la ocasión.

Ivana Yturbe muestra ensayos de baile para su boda con Beto Da Silva. IG

El vestido de novia y otros detalles

La boda religiosa de Ivana Yturbe será uno de los eventos más comentados del 2026 y desde ya la modelo ha comenzado a revelar pequeños detalles. En una entrevista pasada, la influencer confesó que su vestido de novia estará a cargo de la diseñadora Marilia Alfaro, quien será la responsable de confeccionar la prenda que usará en el esperado día.

“Será un vestido especial, porque soñé con este momento desde hace mucho tiempo. Marilia entiende perfectamente lo que quiero y estoy segura de que quedará increíble”, afirmó Ivana.

El lugar elegido para el matrimonio religioso es Maras, Cusco, reconocido por sus impresionantes paisajes que se convierten en un escenario natural único. La ceremonia está prevista para junio de 2026, y la pareja ya confirmó que se extenderá por tres días.

Ivana explicó que la duración del evento responde a que, durante su boda civil en 2021, realizada en Trujillo en plena pandemia, no pudieron celebrar como lo hubiesen querido. “Me casé en pandemia y no pude celebrar con las personas que amamos. Por eso esta vez vamos a hacerlo como soñamos, y será una fiesta de tres días”, aseguró la modelo en diálogo con Magaly Medina.

Ivana Yturbe anuncia la fecha de su boda con Beto Da Silva. Video: Magaly TV La Firme

Una historia de amor con altibajos

Ivana Yturbe y Beto Da Silva oficializaron su relación hace varios años y, tras algunos altibajos, consolidaron su vínculo con el matrimonio civil en 2021. La pareja tiene una hija, a quien consideran el motor de su relación y la razón principal para apostar por la familia que han formado.

El futbolista, por su parte, ha acompañado a Ivana en cada uno de los preparativos de la boda, aunque ella ha sido la encargada de dar a conocer a la prensa los detalles más llamativos, como la elección del lugar, el vestido y ahora el primer baile.

El matrimonio religioso de Ivana Yturbe y Beto Da Silva se perfila como uno de los eventos más esperados del mundo del espectáculo nacional. La elección de Maras como escenario ha generado expectativas entre seguidores y medios de comunicación, debido a la majestuosidad del lugar.

Ivana Yturbe y Beto Da Silva preparan una boda de ensueño en Cusco: Fecha, tres días de fiesta, ritual andino, diseñadores y más detalles exclusivos.