Ivana Yturbe y Beto Da Silva preparan una boda de ensueño en Cusco: Fecha, tres días de fiesta, ritual andino, diseñadores y más detalles exclusivos

Ivana Yturbe anuncia la fecha de su boda con Beto Da Silva. Video: Magaly TV La Firme

La modelo Ivana Yturbe ha revelado todos los detalles de la esperada boda religiosa con Beto Da Silva, que tendrá como escenario principal la mágica ciudad imperial de Cusco.

Luego de casarse por civil en 2021 en una ceremonia íntima debido a la pandemia, la pareja ha decidido realizar una celebración llena de tradición y amor, que se extenderá durante tres días en el corazón del Valle Sagrado, con rituales ancestrales, música, múltiples vestidos y una lista de invitados que ya supera las doscientas personas.

Ivana y Beto: Fecha definida de su boda, lugar y rituales para una boda de ensueño

Durante una entrevista en el programa ‘Magaly TV La Firme’, Ivana Yturbe confirmó que la boda religiosa se realizará en junio de 2026 en Maras, Urubamba, una pintoresca localidad del Cusco que la pareja eligió tras enamorarse de la región mientras vivieron allí por la carrera futbolística de Beto Da Silva.

“Desde que llegamos dijimos, nos casamos aquí. Cusco nos enamoró a Beto y a mí, nos ha tocado vivir ahí y es maravilloso”, contó la modelo, quien también destacó que la ceremonia incluirá un tradicional pago a la tierra como homenaje a la cultura andina. “Voy a hacer un pago a la tierra, soy la ‘Princesita Inca’, algo muy de Cusco”, compartió ilusionada.

El evento principal se llevará a cabo en la Parroquia Santiago Apóstol, ubicada en Tiabaya, pero la celebración se extenderá en distintos espacios a las afueras de Cusco, rodeados de paisajes espectaculares.

Detalles exclusivos de la boda de Ivana Yturbe y Beto Da Silva. Video: Magaly TV La Firme

La pareja postergó el enlace para el mes de junio ya que, al no haber Mundial ese año, varios amigos futbolistas de Beto podrán asistir sin inconvenientes de agenda. “Es muy importante para nosotros compartir este momento con personas que queremos, y poder invitar a quienes han estado con nosotros en todo este tiempo”, señaló Ivana al hablar sobre la elección de la fecha.

Además, la modelo adelantó que la lista de invitados ya bordea las 200 personas, entre familiares, amigos y figuras del deporte y el espectáculo. La recepción, tras la ceremonia, incluirá presentaciones musicales en vivo y un ambiente de celebración inspirado en la cultura local.

Tres días de celebración, dos vestidos y tradición peruana

Los preparativos para la boda de Ivana Yturbe y Beto Da Silva en Cusco han recibido especial atención en cada detalle y la modelo se encargó de compartir varios de ellos en su charla televisiva. El encuentro matrimonial se extenderá durante tres días completos, una promesa para quienes no pudieron estar presentes en el reducido matrimonio civil realizado durante la pandemia.

“Me casé en pandemia y no hubo la oportunidad de festejar con las personas que amamos, así que todos, por favor, vayan preparadísimos para festejar estos tres días. Tenemos que celebrar muy bien nuestro amor”, afirmó la modelo llena de entusiasmo.

Para su gran día, Ivana ha encargado a la diseñadora Marilia Alfaro la confección de dos vestidos exclusivos: el primero será tradicional, de blanco reservado para la ceremonia nupcial; el segundo reflejará la esencia andina del Cusco e incorporará bordados y elementos típicos para la jornada del pago a la tierra.

Ivana Yturbe: Cómo escogió la iglesia, los vestidos y más detalles de su boda. Video: Magaly TV La Firme

“El día de mi boda quiero entrar como una novia supertradicional, de blanco, con una cola enorme, pero como es un wedding destination, uno de los días vamos a tener el pago a la tierra. Entonces, ahí el vestido va a ser algo más típico, más peruano, por ahí que lo van a trabajar también con bordados de acá, muy típicos de acá”, comentó la modelo.

La pequeña Almudena, hija de la pareja, también lucirá un vestido hecho a medida, al igual que Beto Da Silva, cuyos ternos serán elaborados por el diseñador Yirko Sivirich.

El soundtrack de la boda no pasará desapercibido. En la jornada andina, Ivana espera contar con Mauricio Mesones interpretando ‘La cumbia del amor’, y para el primer baile con Beto, planea bailar al ritmo de ‘Perfecta’ de Miranda. “Él se muere por agradarme y creo que era algo que yo quería hace tiempo, siento que me merezco casarme como quiero, entrar a la iglesia con mi cola gigantesca, salir de la iglesia, celebrar, hacer mi baile con él que creo que va a ser un sueño”, comentó la futura novia.

Ivana Yturbe y su ilusión de casarse en Cusco: ¿tendrá canje?

El clima de ilusión es compartido por toda la familia. Ivana contó que su hija Almudena está tan emocionada como ella y “también muere por tener un vestido de cola larga”. Incluso ya le han prometido que después de la boda llegará el hermanito, según reveló Ivana entre bromas.

Consultada sobre los posibles auspiciadores, Ivana reconoció que, tras el anuncio mediático, muchas marcas la han contactado, aunque aseguró que elegirá cuidadosamente con quién trabajar para mantener la esencia personal y la cercanía familiar. “Quiero algo bonito, íntimo, mucho con las personas que amamos”, explicó. Aún así, las bromas no faltaron durante la entrevista. Magaly Medina le preguntó entre risas si Beto tendrá que organizar rifas y polladas para costear tres días de fiesta, a lo que Ivana respondió: “Ahí les voy a mandar las polladas para que me apoyen”.

Ivana Yturbe y Beto Da Silva preparan una boda de ensueño en Cusco. Video: Magaly TV La Firme

Finalmente, la modelo describió el proceso como un sueño hecho realidad, lleno de emociones y detalles únicos. “Muy emocionada, de verdad. Es algo que Beto y yo venimos planeando y soñando hace tiempo. El proceso es muy lindo, es algo que no pude vivir porque yo me casé en pandemia, y definitivamente era algo que no quería perderme”, afirmó

Medina por su parte elogió la decisión de Ivana de casarse en Cusco, siendo esta ciudad un lugar soñado por todos. “Hay muchas novias que se han casado en Cusco porque el Cusco, no solo la ciudad, sino los alrededores, los pueblecitos alrededor, el mismo Urubamba, el valle del Urubamba, pueblecitos como Maras, que es el que tú has escogido, son lugares que otras novias ya escogieron porque son preciosos, con unas vistas lindas y que, lógicamente, no hay nada más peruano que casarse en Cusco”, puntualizó la conductora.