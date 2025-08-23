Perú

Ivana Yturbe y Beto Da Silva preparan una boda de ensueño en Cusco: Fecha, tres días de fiesta, ritual andino, diseñadores y más detalles exclusivos

La pareja celebrará su unión religiosa en el Valle Sagrado, con rituales ancestrales, música en vivo y más de 200 invitados, en una fiesta de tres días que promete tradición y glamour andino

Cecilia Arias

Por Cecilia Arias

Guardar
Ivana Yturbe anuncia la fecha de su boda con Beto Da Silva. Video: Magaly TV La Firme

La modelo Ivana Yturbe ha revelado todos los detalles de la esperada boda religiosa con Beto Da Silva, que tendrá como escenario principal la mágica ciudad imperial de Cusco.

Luego de casarse por civil en 2021 en una ceremonia íntima debido a la pandemia, la pareja ha decidido realizar una celebración llena de tradición y amor, que se extenderá durante tres días en el corazón del Valle Sagrado, con rituales ancestrales, música, múltiples vestidos y una lista de invitados que ya supera las doscientas personas.

Ivana y Beto: Fecha definida de su boda, lugar y rituales para una boda de ensueño

Durante una entrevista en el programa ‘Magaly TV La Firme’, Ivana Yturbe confirmó que la boda religiosa se realizará en junio de 2026 en Maras, Urubamba, una pintoresca localidad del Cusco que la pareja eligió tras enamorarse de la región mientras vivieron allí por la carrera futbolística de Beto Da Silva.

“Desde que llegamos dijimos, nos casamos aquí. Cusco nos enamoró a Beto y a mí, nos ha tocado vivir ahí y es maravilloso”, contó la modelo, quien también destacó que la ceremonia incluirá un tradicional pago a la tierra como homenaje a la cultura andina. “Voy a hacer un pago a la tierra, soy la ‘Princesita Inca’, algo muy de Cusco”, compartió ilusionada.

El evento principal se llevará a cabo en la Parroquia Santiago Apóstol, ubicada en Tiabaya, pero la celebración se extenderá en distintos espacios a las afueras de Cusco, rodeados de paisajes espectaculares.

Detalles exclusivos de la boda de Ivana Yturbe y Beto Da Silva. Video: Magaly TV La Firme

La pareja postergó el enlace para el mes de junio ya que, al no haber Mundial ese año, varios amigos futbolistas de Beto podrán asistir sin inconvenientes de agenda. “Es muy importante para nosotros compartir este momento con personas que queremos, y poder invitar a quienes han estado con nosotros en todo este tiempo”, señaló Ivana al hablar sobre la elección de la fecha.

Además, la modelo adelantó que la lista de invitados ya bordea las 200 personas, entre familiares, amigos y figuras del deporte y el espectáculo. La recepción, tras la ceremonia, incluirá presentaciones musicales en vivo y un ambiente de celebración inspirado en la cultura local.

Tres días de celebración, dos vestidos y tradición peruana

Los preparativos para la boda de Ivana Yturbe y Beto Da Silva en Cusco han recibido especial atención en cada detalle y la modelo se encargó de compartir varios de ellos en su charla televisiva. El encuentro matrimonial se extenderá durante tres días completos, una promesa para quienes no pudieron estar presentes en el reducido matrimonio civil realizado durante la pandemia.

“Me casé en pandemia y no hubo la oportunidad de festejar con las personas que amamos, así que todos, por favor, vayan preparadísimos para festejar estos tres días. Tenemos que celebrar muy bien nuestro amor”, afirmó la modelo llena de entusiasmo.

Para su gran día, Ivana ha encargado a la diseñadora Marilia Alfaro la confección de dos vestidos exclusivos: el primero será tradicional, de blanco reservado para la ceremonia nupcial; el segundo reflejará la esencia andina del Cusco e incorporará bordados y elementos típicos para la jornada del pago a la tierra.

Ivana Yturbe: Cómo escogió la iglesia, los vestidos y más detalles de su boda. Video: Magaly TV La Firme

“El día de mi boda quiero entrar como una novia supertradicional, de blanco, con una cola enorme, pero como es un wedding destination, uno de los días vamos a tener el pago a la tierra. Entonces, ahí el vestido va a ser algo más típico, más peruano, por ahí que lo van a trabajar también con bordados de acá, muy típicos de acá”, comentó la modelo.

La pequeña Almudena, hija de la pareja, también lucirá un vestido hecho a medida, al igual que Beto Da Silva, cuyos ternos serán elaborados por el diseñador Yirko Sivirich.

El soundtrack de la boda no pasará desapercibido. En la jornada andina, Ivana espera contar con Mauricio Mesones interpretando ‘La cumbia del amor’, y para el primer baile con Beto, planea bailar al ritmo de ‘Perfecta’ de Miranda. “Él se muere por agradarme y creo que era algo que yo quería hace tiempo, siento que me merezco casarme como quiero, entrar a la iglesia con mi cola gigantesca, salir de la iglesia, celebrar, hacer mi baile con él que creo que va a ser un sueño”, comentó la futura novia.

Ivana Yturbe y su ilusión de casarse en Cusco: ¿tendrá canje?

El clima de ilusión es compartido por toda la familia. Ivana contó que su hija Almudena está tan emocionada como ella y “también muere por tener un vestido de cola larga”. Incluso ya le han prometido que después de la boda llegará el hermanito, según reveló Ivana entre bromas.

Consultada sobre los posibles auspiciadores, Ivana reconoció que, tras el anuncio mediático, muchas marcas la han contactado, aunque aseguró que elegirá cuidadosamente con quién trabajar para mantener la esencia personal y la cercanía familiar. “Quiero algo bonito, íntimo, mucho con las personas que amamos”, explicó. Aún así, las bromas no faltaron durante la entrevista. Magaly Medina le preguntó entre risas si Beto tendrá que organizar rifas y polladas para costear tres días de fiesta, a lo que Ivana respondió: “Ahí les voy a mandar las polladas para que me apoyen”.

Ivana Yturbe y Beto Da Silva preparan una boda de ensueño en Cusco. Video: Magaly TV La Firme

Finalmente, la modelo describió el proceso como un sueño hecho realidad, lleno de emociones y detalles únicos. “Muy emocionada, de verdad. Es algo que Beto y yo venimos planeando y soñando hace tiempo. El proceso es muy lindo, es algo que no pude vivir porque yo me casé en pandemia, y definitivamente era algo que no quería perderme”, afirmó

Medina por su parte elogió la decisión de Ivana de casarse en Cusco, siendo esta ciudad un lugar soñado por todos. “Hay muchas novias que se han casado en Cusco porque el Cusco, no solo la ciudad, sino los alrededores, los pueblecitos alrededor, el mismo Urubamba, el valle del Urubamba, pueblecitos como Maras, que es el que tú has escogido, son lugares que otras novias ya escogieron porque son preciosos, con unas vistas lindas y que, lógicamente, no hay nada más peruano que casarse en Cusco”, puntualizó la conductora.

Temas Relacionados

Ivana YturbeBeto Da SilvaCuscoperu-entretenimiento

Últimas Noticias

El regreso de un ministro censurado: ¿cuál será el rol de Juan José Santiváñez en el gabinete ministerial?

Pese a que fue censurado del Ministerio del Interior, Santiváñez siempre permaneció cerca a la mandataria desde la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental del Despacho Presidencial

El regreso de un ministro

Con Jefferson Farfán, Alianza Lima tuvo sensacional banderazo en Matute previo al clásico con Universitario por Liga 1 2025

La ‘Foquita’ y la hinchada ‘blanquiazul’ se hicieron presentes en el estadio Alejandro Villanueva para mostrarle su respaldo a los jugadores y comando técnico a poco del choque con la ‘U’

Con Jefferson Farfán, Alianza Lima

Cronograma del Banco de la Nación para septiembre 2025: Consulta las fechas oficiales

Para pagos de trabajadores y pensionistas de la ONP y otros del sector público. Revisa cuándo se cobran los desembolsos

Cronograma del Banco de la

Perú se alista para quintuplicar el costo de la electricidad tras extenuarse sus reservas de gas natural en Camisea, anuncia GELA

¿Perú, camino a ser la próxima Bolivia? La trayectoria del país se asemeja a la de economías vecinas que, por no incorporar nuevas fuentes, quedaron relegadas a la importación y a un precio histórico del gas para las familias

Perú se alista para quintuplicar

Martín Vizcarra acepta cumplir prisión preventiva en Ancón II: “Resistiré desde el lugar al que me manden”

Expresidente instruyó a su equipo legal a no iniciar acciones legales contra el INPE por el cambio de penal

Martín Vizcarra acepta cumplir prisión
ÚLTIMAS NOTICIAS
La verdad detrás de los

La verdad detrás de los huracanes: cómo se forman y qué zonas de América Latina están en riesgo

Le tendieron una trampa, lo secuestraron y lo torturaron: la forma que encontró para escapar

Encontraron a un turista perdido en El Bolsón que pasó la noche en el bosque: “Presentaba mucho frío”

Guillermo Francos vinculó el escándalo de la ANDIS con una maniobra política y afirmó que el Gobierno está “tranquilo”

JP Morgan recortó su proyección de crecimiento para Argentina por la incertidumbre electoral y la volatilidad de tasas de interés

INFOBAE AMÉRICA
Reino Unido postergó la autorización

Reino Unido postergó la autorización para la construcción de una nueva embajada china en Londres ante la falta de transparencia del proyecto

Colin Farrell protagoniza la nueva película de Edward Berger sobre el juego compulsivo

Alexander Stubb, presidente de Finlandia, afirmó que a Donald Trump se le está “agotando la paciencia” con Vladimir Putin

De los viajes en colectivo de ocho horas a tocar en Wembley: la historia de la violinista venezolana que brilla con Coldplay

Los familiares de los rehenes israelíes secuestrados por el grupo terrorista Hamas volvieron a marchar para pedir su liberación

TELESHOW
Los saludos a Cris Morena

Los saludos a Cris Morena en uno de sus cumpleaños más dolorosos: “Guerrera de la luz”

La tarde de playa de la China Suárez sin Mauro Icardi: poco maquillaje, sol a pleno y relax a orillas del mar

Brenda Gandini y Gonzalo Heredia celebraron los 8 años de su hija con fotos inéditas: “Tu sonrisa me derrite”

La reflexión de Jimena Barón por la primera fiesta de su hijo Momo: “Nada es más hermoso que esto”

Cayetano anunció el fin de una etapa en la FM Metro: “Se termina la radio que conocimos todos”