Colombiano George Slebi aceptó ‘error’ con Maju Mantilla: “Me pidió disculpas”, le contó Gustavo Salcedo a Magaly Medina

La conductora reveló durante su programa la conversación entre Gustavo Salcedo y el actor colombiano, quien habría pedido perdón tras la acusación de un presunto romance con la exmiss Mundo.

Ana Morocho

Por Ana Morocho

Magaly Medina expone conversación que tuvo Gustavo Salcedo con actor colombiano. Magaly TV La Firme

La conductora de televisión Magaly Medina sorprendió a su audiencia durante su programa en vivo al exponer una conversación privada entre Gustavo Salcedo y el actor colombiano George Slebi. La revelación surgió después de que la periodista se reuniera con Salcedo, quien compartió con ella pruebas y testimonios de presuntas infidelidades de su esposa, la conductora y exreina de belleza Maju Mantilla.

Según Medina, el empresario y exdeportista afirmó que Mantilla habría mantenido una relación extramatrimonial con Slebi, su coprotagonista en una telenovela. De acuerdo con las declaraciones presentadas por la conductora de TV en su programa, Salcedo no solo compartió detalles de las presuntas pruebas que contendrían mensajes y comunicaciones, sino que relató una conversación directa con George Slebi en la que el actor colombiano reconoció el “error” y le ofreció disculpas por lo sucedido con Maju Mantilla.

Actor colombia aceptó affaire con Maju Mantilla, según Gustavo Salcedo.

“Le pidió disculpas y le prometió que esto ya no volvería a ocurrir”, citó Magaly Medina, quien hizo énfasis en la actitud de Salcedo respecto a Slebi y en la forma en que lo describió, utilizando términos cargados de admiración. “Es un caballero”, le dijo a la periodista, resaltando que el colombiano aceptó el ‘affaire’ y le pidió perdón.

La conductora remarcó en su programa la diferencia con la imagen que Salcedo tiene de otros personajes vinculados a Maju Mantilla, como el productor Christian Rodríguez, de quien no habría hablado en términos favorables.

Magaly Medina afirma que Maju Mantilla sacó los pies del plato con George Slebi en plena telenovela. Infobae Perú / Captura TV - Magaly Tv La Firme

Las disculpas de Slebi a Salcedo

El intercambio de palabras entre Salcedo y Slebi habría tenido lugar después de que el primero confrontó a la actriz tras conocer las supuestas pruebas de infidelidad. Según la versión presentada en ATV, George Slebi reconoció la situación, ofreció disculpas a Gustavo Salcedo y se comprometió a alejarse de la esfera personal y laboral de la presentadora peruana.

“Me dijo que fue un error, que no volvería a pasar y que él iba a desaparecer del panorama. Y dicho y hecho: cortó vínculo con ella, terminó la novela y se fue a su país”, relató Medina durante una conversación con la periodista Mavila Huertas y Richard Apolo, miembro del programa ‘Día D’.

Magaly Medina afirma que Maju Mantilla sacó los pies del plato con George Slebi en plena telenovela. Infobae Perú / Captura TV - Magaly Tv La Firme

Maju Mantilla niega romance

Estas declaraciones son contrarias a las dichas por Maju Mantilla, quien fue consultada por Amor y Fuego sobre este supuesto romance con el actor colombiano. “Eso es falso, es lo único que te puedo decir. Se han dicho muchas cosas falsas y eso lo están viendo mis abogados”, declaró la exconductora de Arriba Mi Gente y exmiss Mundo.

La ex Miss Mundo peruana salió al frente para desmentir los rumores sobre un supuesto vínculo sentimental con el actor colombiano, dejando claro que tomará medidas legales para proteger su imagen y tranquilidad (Amor y Fuego)

La presencia del actor colombiano en esta polémica tiene origen en la telenovela ‘Te volveré a encontrar’, producción donde compartió escenas con Maju Mantilla. Los rumores iniciales sobre una posible relación extramatrimonial circularon cuando la productora Verónica Alcántara mencionó en su programa de YouTube que Salcedo le habría transmitido la sospecha de una infidelidad de su esposa con Slebi. En días recientes, la noticia recobró relevancia tras la divulgación pública de estos hechos en el programa de Magaly Medina.

Durante la emisión en ATV, Medina enfatizó su sorpresa ante la valoración positiva que Salcedo manifestaba hacia el actor colombiano, en comparación con el productor Christian Rodríguez. “A este Slebi lo tenía en un pedestal, hablaba con admiración de él”, expresó la periodista, resaltando con extrañeza que el hecho que le hayan pedido perdón lo había tranquilizado y cambió su percepción del colombiano.

Por el momento, Gustavo Salcedo no ha emitido comentarios adicionales en público, más allá de lo recogido por Magaly Medina, mientras que George Slebi se mantiene fuera del país sin pronunciamientos recientes sobre el tema. y la telenovela ya culminó.

Magaly Medina afirma que Maju Mantilla sacó los pies del plato con George Slebi en plena telenovela. Infobae Perú / Captura TV - Magaly Tv La Firme

