Maju Mantilla niega rumores de romance con George Slebi y un cirujano: “ese tema lo verá mi abogado”

La ex Miss Mundo peruana salió al frente para desmentir los rumores sobre un supuesto vínculo sentimental con el actor colombiano, dejando claro que tomará medidas legales para proteger su imagen y tranquilidad (Amor y Fuego)

El nombre de Maju Mantilla volvió a ocupar titulares luego de que se difundieran rumores sobre supuestos vínculos sentimentales con el actor colombiano George Slebi y con un médico cirujano.

La exMiss Mundo calificó esas versiones como absolutamente falsas y señaló que se trata de afirmaciones que dañan su honor y su familia. Ante esta situación, anunció que ha puesto el tema en manos de sus abogados para iniciar las acciones que correspondan.

El caso generó gran repercusión mediática, pues en la versión difundida incluso se mencionaba que la información habría surgido de entornos cercanos a su esposo o a familiares del médico. Mantilla dejó en claro que no tolerará que se difundan comentarios sin pruebas.

Rumores sobre George Slebi

La exMiss Mundo dejó en claro que su vínculo con George Slebi fue estrictamente profesional durante la novela que compartieron, calificando como falsas las especulaciones de una supuesta relación. (Amor y Fuego)

Las especulaciones comenzaron a circular tras la participación de Maju Mantilla junto al actor colombiano George Slebi en la telenovela Te volveré a encontrar. Diversos programas insinuaron que la cercanía en las grabaciones pudo derivar en un romance fuera de cámaras. Sin embargo, Mantilla desestimó categóricamente esas versiones.

“Eso es falso. Lo único que te puedo decir es que es falso, y se han dicho muchas cosas falsas. Para eso lo están viendo mis abogados”, declaró. Con estas palabras, la conductora dejó clara su molestia por la insistencia en relacionarla con alguien que solo fue su compañero de trabajo en un proyecto televisivo.

El actor colombiano tampoco ha dado declaraciones que respalden la supuesta relación, lo que refuerza la postura de la exreina de belleza, que considera que su nombre está siendo usado con fines ajenos a la verdad.

Versión sobre un cirujano

Mantilla rechazó con firmeza las especulaciones que la relacionaban con un cirujano y calificó esas versiones como irresponsables, asegurando que no permitirá que dañen su imagen pública y familiar. (Amor y Fuego)

El caso tomó otro matiz cuando se mencionó a un cirujano peruano en la lista de supuestos vínculos de la conductora. Según versiones difundidas en un espacio digital, la información habría salido de un audio compartido por una sobrina del médico a una productora. A partir de allí, el rumor tomó fuerza en el ámbito mediático.

Mantilla, al ser consultada por estas versiones, expresó su indignación. “Lamentablemente, me indigna que hablen así, que haya personas que con tanta irresponsabilidad salgan a hablar cosas falsas. Y como te repito, eso lo está viendo el abogado”, afirmó.

La exMiss Mundo subrayó que le preocupa la ligereza con la que se difunden supuestos hechos sin pruebas. La mención de terceros, entre ellos la esposa del médico, añadió un componente adicional de controversia que para ella solo refleja la irresponsabilidad de quienes buscan protagonismo con comentarios dañinos.

Acciones legales y defensa de su imagen

La conductora de televisión confirmó que ha encomendado a sus representantes legales la recopilación de pruebas contra quienes inventaron rumores, señalando que será la justicia quien determine responsabilidades. (Amor y Fuego)

Ante la magnitud de los rumores, Maju Mantilla aseguró que no permitirá que su nombre siga asociado a historias inventadas. Por ello, informó que sus representantes legales ya trabajan en la recopilación de pruebas y en la presentación de denuncias contra quienes difundieron estas versiones.

Fuentes cercanas a su entorno señalaron que el objetivo principal de la exreina de belleza es frenar la propagación de comentarios difamatorios que afectan no solo a su trayectoria profesional, sino también a su vida personal y familiar. La propia conductora recalcó que las afirmaciones difundidas no tienen ningún sustento y reiteró que cualquier señalamiento deberá ser probado en instancias judiciales.

Mientras tanto, en la esfera mediática continúan las discusiones sobre la responsabilidad de quienes lanzan estas especulaciones y sobre el impacto que tienen en la reputación de personajes públicos. En el caso de Mantilla, la respuesta ha sido clara: todo se resolverá en los tribunales y bajo la asesoría de sus abogados.