¿Quién es George Slebi? El actor que habría tenido un ‘affaire’ con Maju Mantilla durante telenovela ‘Te volveré a encontrar’

De Barranquilla a Lima: la vida de George Slebi, el actor que protagonizó un romance de ficción con Maju Mantilla. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

El nombre de George Slebi ha vuelto a resonar con fuerza en los últimos días, luego de que se revelara que habría tenido un acercamiento con Maju Mantilla durante las grabaciones de la telenovela Te volveré a encontrar.

En medio del escándalo mediático que involucra a la exMiss Mundo y a su esposo Gustavo Salcedo, surgieron las versiones de que la relación en la ficción habría traspasado las cámaras, dejando al descubierto una historia que hoy genera polémica.

¿Quién es George Slebi?

George Slebi, nacido en Barranquilla el 23 de febrero de 1982, es un actor, modelo y artista multifacético que ha sabido abrirse camino en la industria del entretenimiento latinoamericano. Con una presencia marcada en televisión, teatro y pasarelas, ha logrado consolidar una trayectoria que lo ha llevado a participar en producciones importantes tanto en Colombia como fuera de su país.

Aunque colombiano de nacimiento, su formación actoral se enriqueció con estudios en Buenos Aires y en Londres, lo que le permitió ampliar sus horizontes artísticos y dotar a su carrera de una visión más internacional.

Además, Slebi decidió complementar su vida profesional con estudios en el ámbito logoterapéutico y ontológico, una faceta poco conocida, pero que refleja su interés por el crecimiento personal y la búsqueda de herramientas para comprender mejor la condición humana.

En el mundo de la televisión, George ha tenido papeles en telenovelas y series que alcanzaron gran popularidad. Entre ellas destacan “Leandro”, “Diomedes, el cacique de la junta”, “La venganza de Analía” y, por supuesto, “Te volveré a encontrar”, producción peruana grabada en 2018 pero estrenada en 2020.

Fue precisamente en este proyecto donde su nombre quedó ligado al de Maju Mantilla, ya que ambos compartieron escenas cargadas de romance, complicidad y besos apasionados que no pasaron desapercibidos.

La historia que ambos interpretaban en la telenovela giraba en torno a un romance clandestino que debía mantenerse en secreto, lo que generaba un aire de tensión dramática. Lo curioso es que esas mismas escenas, hoy revisitadas en redes sociales y programas de espectáculos, son las que alimentan las sospechas de que entre los dos actores habría existido algo más que simple ficción.

Recientemente, Magaly Medina sorprendió en su programa al revelar que el propio Gustavo Salcedo, aún esposo de Maju Mantilla, le habría confirmado que su pareja tuvo un “affaire” con George Slebi durante esa etapa de grabaciones.

La periodista incluso repasó las escenas de la novela, asegurando que los besos y las miradas que se dieron en pantalla parecían demasiado reales, lo que reforzaría la versión de que la conexión trascendió lo profesional.

A sus 43 años, George Slebi mantiene un perfil activo en redes sociales, donde comparte parte de sus proyectos profesionales y reflexiones personales. Su versatilidad lo ha llevado a desenvolverse no solo como actor y modelo, sino también como conferencista, transmitiendo mensajes de motivación y crecimiento interior, alejados del mundo del espectáculo.

“Nosotros fuimos con la persona adecuada, con Gustavo Salcedo, y él nos confirmó que sí, que esto fue un ‘affaire’ que pasó de la pantalla a la vida real”, dijo Magaly, remarcando que, como es habitual en su estilo, contrastó la información antes de difundirla.

Lo cierto es que, hasta ahora, ni Maju Mantilla ni George Slebi se han pronunciado públicamente sobre esta versión. Mientras tanto, el tema sigue alimentando titulares y debates, no solo por lo que implica en la vida privada de la exreina de belleza, sino también por la figura del actor colombiano, qué despierta curiosidad en el público peruano.