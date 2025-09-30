Gustavo Salcedo se excusa y revela los motivos de su agresión a Christian Rodríguez: “Buscaba una disculpa que nunca llegó”

Gustavo Salcedo revela los motivos de su agresión a Christian Rodríguez. Willax TV: Amor y Fuego

El empresario Gustavo Salcedo rompió su silencio tras ser protagonista de un escándalo que involucra una agresión física contra Christian Rodríguez, exproductor vinculado a la conductora Maju Mantilla.

El incidente ocurrió el pasado 26 de septiembre en una calle de San Isidro y quedó registrado por cámaras de seguridad, lo que desató un gran revuelo mediático.

En declaraciones al programa 'Amor y Fuego’, emitidas el 30 de septiembre, Salcedo asumió su responsabilidad y explicó las razones que lo llevaron a reaccionar de manera violenta.

La primera reacción pública de Gustavo Salcedo

Durante la entrevista, Salcedo aceptó hablar frente a cámaras por primera vez desde que ocurrió el incidente. Su mensaje comenzó con un pedido de disculpas.

“Estoy aquí dando la cara y pidiendo públicamente las disculpas del caso”, afirmó el empresario, quien a la vez pidió frenar la sobreexposición mediática que ha tenido su vida privada tras el hecho.

“No quiero que mi vida sea una novela pública”, agregó frente a las cámaras de Willax.

El esposo de Maju Mantilla recalcó que no buscaba excusas para lo ocurrido, pero sí aclarar su versión de los hechos.

“El motivo por el cual he aceptado conversar con ustedes es primero para decir que yo no justifico la violencia, número uno. Segundo, para pedir disculpas públicamente a esta persona”, expresó.

Gustavo Salcedo ofrece disculpas públicas a Christian Rodríguez tras haberlo agredido. Willax TV: Amor y Fuego.

Gustavo Salcedo explica las razones de su agresión

Según su testimonio, la situación se descontroló al no recibir de Christian Rodríguez las disculpas que él esperaba.

“Yo en verdad lo que buscaba era una disculpa por parte de este sujeto que nunca llegó, que nunca dio la cara, que siempre se corrió. Yo no tengo por qué correrme, no tengo por qué esconderme. Estoy aquí dando la cara”, manifestó.

De acuerdo con sus palabras, el empresario se sintió provocado por aparentemente el vínculo que habrían vivido el productor con la exreina de belleza y esperaba un gesto que nunca llegó.

“Fue un acontecimiento puntual. Lo que buscaba era una disculpa por parte de este sujeto que nunca llegó. No lo justifico, no estuvo bien y asumo mi responsabilidad de lo que ocurrió”, afirmó con firmeza.

El deportista resaltó que se trató de una reacción humana en un momento límite: “Creo que es una situación que se salió de las manos, que a cualquiera en la posición en la cual yo estuve le podría haber pasado. No lo minimizo, pero tampoco estoy dispuesto a que se cuenten exageraciones”, comentó.

Gustavo Salcedo revela los motivos de su agresión contra Christian Rodríguez: Captura de TV: Amor y Fuego.

Gustavo niega episodios de violencia anteriores

Tras el altercado, Christian Rodríguez aseguró que no era la primera vez que Salcedo lo agredía físicamente, mencionando un supuesto episodio en marzo en el malecón de Miraflores. Sin embargo, el empresario rechazó tajantemente esa versión.

“No, eso no es verdad. Mi intención era hablar con esta persona, tener un descargo, que me pida las disculpas que me merecía y cerrar el tema. Simplemente, la situación se salió de control”, explicó.

Agregó que no tiene intención de alimentar especulaciones: “No voy a dar más detalles de qué pasó, qué no pasó, qué hizo, qué no hizo. Siempre he dicho que tampoco voy a hablar mal de Maju ni de nadie más. Y lo que pido es eso, que ya nos deje tranquilos y cerrar esa historia”.

Gustavo Salcedo revela los motivos de su agresión contra Christian Rodríguez: Captura de TV: Amor y Fuego.

“No quiero que inventen cosas de mí ni de Maju”

En su testimonio, Gustavo Salcedo también se refirió a los rumores que lo rodean a él y a su esposa, Maju Mantilla. Negó categóricamente que existan más incidentes de violencia y lamentó que se difundan versiones falsas.

“Hay un montón de invenciones alrededor. Hay muchísimas cosas que no son verdad, que se han dicho tanto de mí como de Maju. Yo no voy a hablar de nadie más que no sea de mí”, indicó.

El empresario insistió en que tanto él como la ex Miss Mundo Perú han sido afectados por las especulaciones. “Se ha metido todo dentro de un mismo saco y creo que hay que separar la paja del trigo”, puntualizó.

Maju Mantilla descarta violencia por parte de Gustavo Salcedo pese a agresión a Christian Rodríguez

La versión de Christian Rodríguez

El exproductor de ‘Arriba Mi Gente’ ha dado a conocer que sufrió agresiones previas de parte de Salcedo, algo que el empresario niega categóricamente. Rodríguez, en su momento, aseguró que no solo fue víctima de insultos, sino también de golpes durante una discusión pasada.

La versión de Rodríguez contrasta con lo señalado por Salcedo, quien insiste en que el hecho ocurrido en San Isidro fue un evento aislado y no una conducta repetida.

Finalmente, Gustavo Salcedo expresó que no desea continuar con el enfrentamiento mediático y que su objetivo es cerrar definitivamente el capítulo con Christian Rodríguez.

“Lo que pido es que me dejen a mí tranquilo, que la dejen a ella tranquila”, señaló, en referencia a Maju Mantilla.

A pesar del escándalo, reiteró su intención de dar la cara y aclarar que no pretende justificar lo ocurrido, sino reconocer su responsabilidad en el hecho puntual.

Gustavo Salcedo rompe su silencio y se disculpa con Christian Rodríguez: “Estoy dando la cara”