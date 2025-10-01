Gustavo Salcedo amenaza a Magaly Medina con presunta carta notarial: “Absténgase de publicar algo de mí”

Magaly revela que Gustavo Salcedo quiso callarla con una carta: “Parece que la escribió en su computadora”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

La tensión volvió a marcar el inicio del programa de Magaly Medina este martes 30 de septiembre, cuando la conductora reveló en vivo que recibió una supuesta carta notarial enviada por Gustavo Salcedo, esposo de la ex Miss Mundo Maju Mantilla, en la que le exigía que se abstenga de difundir cualquier información sobre él.

El hecho ocurrió horas antes de que la periodista presentara un nuevo reportaje en el que Eduardo Ode acusa al empresario de haberlo agredido físicamente.

“Nos ha mandado una carta notarial, dice él, dirigida a mí, firmada por él. Me dice que me abstenga de publicar sobre él”, anunció Magaly con su característico tono directo, mostrando el documento en cámaras. La conductora dejó claro que la acción de Salcedo buscaba amedrentarla justo cuando había anunciado la difusión de un informe con un nuevo testimonio que lo señalaba por un acto de violencia.

Carta notarial no tendría valor: “Lo escribió en su computadora”

El documento, que llevaba el título de carta notarial, pedía expresamente que la conductora no emitiera reportajes en los que se mencionara a Salcedo ni se diera espacio a las denuncias en su contra.

“Mediante la presente, solicito se abstenga de publicar en su programa algo referente a mi persona, sobre el dicho de un señor que cuenta que mi persona lo agredió (...) existió un proceso judicial en el cual tengo una sentencia favorable”, se leía en el escrito mostrado durante el programa.

Sin embargo, la periodista rápidamente aclaró que el texto carecía de validez legal, pues no reunía los requisitos básicos para ser considerado un documento notarial.

“Esta es una carta simple, dice carta notarial, pero no está debidamente sellada por ninguna notaría limeña ni de otro lugar. No hay un sello de notario, no hay una firma de notario, parece que es una carta que él escribió en la computadora de su casa, la imprimió y me la mandó”, expresó Medina, generando la reacción inmediata de los televidentes.

La llamada ‘Urraca’ también aprovechó el espacio para dejar un mensaje contundente: nadie puede silenciarla ni intimidarla con cartas de dudosa procedencia. “A mí no me gusta que me ataranten, no me gusta que me amenacen. Entiendo que si el señor tiene una resolución de absolución de que no tuvo nada que ver, pues la vamos a leer”, sentenció, dejando claro que su labor periodística seguirá adelante.

Nuevo caso de agresión

La controversia surge en un contexto en el que Gustavo Salcedo ha sido blanco de cuestionamientos públicos tras varias versiones que lo vinculan con presuntos episodios de agresión. El nuevo caso que salió a la luz en el programa de Magaly tiene como protagonista a Eduardo Ode, quien asegura haber sido golpeado en el rostro por el empresario. El testimonio, sumado a las anteriores denuncias, genera cada vez más atención mediática sobre la vida del aún esposo de Maju Mantilla.

La reacción de Salcedo frente al reportaje no se hizo esperar. Apenas se difundió el avance del informe que presentaría Magaly, decidió enviar este escrito que, según la periodista, no tendría ninguna validez legal por no estar correctamente notariado. Más allá de lo formal, la situación refleja una estrategia de intimidación mediática que, para la conductora, no resultará efectiva.

En medio del debate, Magaly recordó que no es la primera vez que personajes públicos intentan frenar sus investigaciones con cartas o advertencias legales, aunque en la mayoría de los casos terminan sin efecto. “Entiendo que el señor quiera defenderse, pero aquí nadie puede callarnos cuando hay testimonios que deben ser escuchados. Si alguien lo acusa, esa persona tendrá derecho a contar lo que vivió y el público a conocerlo”, afirmó, reforzando su postura frente al intento de censura.

Con estas declaraciones, el programa dejó claro que el testimonio de Eduardo Ode será transmitido y que el propio denunciante tendrá espacio para dar sus descargos en vivo. Magaly, fiel a su estilo, cerró su comentario con una advertencia directa a Salcedo: ningún documento improvisado impedirá que se difundan testimonios que ya forman parte del interés público.

