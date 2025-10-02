Maju Mantilla expresa su angustia tras escándalo que involucra a su esposo Gustavo Salcedo: “Estoy angustiada, es terrible”. Video: Amor y Fuego

“Estoy angustiada por todo lo que se está viviendo”, expresó Maju Mantilla al romper su silencio tras la agresión cometida por su esposo, Gustavo Salcedo, contra el exproductor de televisión Christian Rodríguez.

La conductora y exreina de belleza, figura reconocida en el espectáculo peruano, eligió no señalar públicamente al padre de sus hijos, en medio de la presión mediática y la controversia generada por el incidente ocurrido el viernes 26 de septiembre en San Isidro.

Reacción de Maju Mantilla ante la agresión de su aún esposa Gustavo Salcedo

Maju Mantilla, visiblemente consternada, manifestó su preocupación y sorpresa por la situación que involucra a su aún esposo y a Christian Rodríguez. “Estoy muy preocupada por todo lo que ha sucedido, estoy sorprendida, angustiada por todo lo que se está viviendo”, declaró la conductora en entrevista con el programa ‘Amor y Fuego’.

En sus palabras, Mantilla lamentó profundamente que el padre de sus hijos se encuentre en el centro de un escándalo de tal magnitud: “Me da muchísima pena que mi espos... que el padre de mis hijos esté envuelto en esto tan terrible”, añadió.

A pesar de la presión para que se pronunciara sobre la responsabilidad de Salcedo, Mantilla optó por no realizar señalamientos directos. “No voy a realizar ningún señalamiento al padre de mis hijos ni a ninguna persona porque creo que todos se merecen respeto”, afirmó en declaraciones para el programa de Willax.

Maju Mantilla se pronuncia por la actitud agresiva de Gustavo Salcedo: “Me da muchísima pena” | Instagram

La conductora subrayó su rechazo absoluto a cualquier forma de violencia y reiteró que nadie merece atravesar una situación similar. Además, reconoció sentirse agobiada por la magnitud del escándalo y por los señalamientos que han circulado en redes sociales, indicando que sus abogados ya se encuentran gestionando las acciones legales pertinentes.

El episodio de agresión se produjo en los exteriores de un estudio jurídico en San Isidro, cuando Gustavo Salcedo atacó a Christian Rodríguez, exproductor del programa ‘Arriba mi gente’.

Según el testimonio de Rodríguez, Salcedo chocó su vehículo contra el suyo, descendió del auto y lo golpeó, causándole una grave lesión en la cabeza. Las imágenes del incidente y la denuncia presentada por la víctima generaron indignación en el medio artístico y entre periodistas de espectáculos, quienes exigían una postura clara de Mantilla.

La controversia se amplificó en redes sociales y programas de espectáculos, donde el nombre de la conductora quedó inevitablemente vinculado al caso. Mientras tanto, la investigación policial sigue en curso.

Salcedo, por su parte, ofreció disculpas públicas por su comportamiento, aunque negó la existencia de denuncias previas en su contra, pese a que el programa de ‘Magaly TV La Firme’ reportó la existencia de un parte policial.

Imágenes inéditas de la agresión de Gustavo Salcedo a Christian Rodríguez: cámaras de seguridad registraron el hecho | América Hoy

La reacción del público no se hizo esperar. En Instagram, seguidores de Mantilla expresaron tanto apoyo como críticas, alentándola a expresar su sentir y a aclarar su posición. La conductora, a través de mensajes en redes sociales y en programas de televisión, agradeció las muestras de cariño y reiteró su rechazo a la violencia, enfatizando que no la respalda ni la justifica bajo ninguna circunstancia.

Respuesta de Maju Mantilla a rumores de romances extramatrimoniales

En medio del escándalo, surgieron rumores que vinculaban a Maju Mantilla con el actor colombiano George Slebi, con quien compartió escenas en la telenovela ‘Te volveré a encontrar’. La exreina de belleza negó categóricamente cualquier tipo de infidelidad hacia su esposo.

“Eso es falso, es lo único que te puedo decir. Se han dicho muchas cosas falsas y eso lo están viendo mis abogados”, declaró Mantilla. El origen de estos rumores se atribuye a declaraciones de Verónica Alcántara, productora del pódcast ‘Chimi Churri’, quien aseguró que Salcedo le habría confesado una supuesta infidelidad pasada.

Mantilla expresó su indignación ante las especulaciones y señaló que las afirmaciones malintencionadas han dañado su reputación y la de otras personas. “Me indigna que hablen así, que hayan personas que con tanta irresponsabilidad salgan a hablar cosas falsas... eso lo está viendo el abogado”, sostuvo.

La ex Miss Mundo peruana salió al frente para desmentir los rumores sobre un supuesto vínculo sentimental con el actor colombiano, dejando claro que tomará medidas legales para proteger su imagen y tranquilidad (Amor y Fuego)

La conductora anunció que sus abogados se encargarán de responder legalmente a quienes difundan información falsa sobre su vida privada. La modelo también recordó que, como figura pública, está expuesta a especulaciones, pero pidió que no se brinde información falsa sobre la vida privada de las personas.

En un mensaje anterior, dirigido a sus seguidores, Mantilla agradeció el apoyo recibido y lamentó los días difíciles que ha atravesado junto a su familia a raíz de los cuestionamientos y rumores. Al referirse a la cobertura mediática del caso, Mantilla criticó la tendencia de algunos medios digitales y de televisión a priorizar el sensacionalismo sobre la veracidad, subrayando que la repetición de una mentira no la convierte en verdad.