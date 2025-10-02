Perú

César Acuña suma nueva infracción a la neutralidad electoral: JEE advierte de multa a APP si reincide

El todavía gobernador argumentó que asistió al pasacalle proselitista en calidad de particular. Sin embargo, el Jurado Electoral Especial concluyó que la conducta de Acuña se ajustó a los supuestos de infracción previstos en el reglamento

Camila Calderón

Por Camila Calderón

Guardar

César Acuña continúa siendo sancionado por vulnerar la neutralidad electoral. El Jurado Electoral Especial de Huancayo determinó que Acuña, también presidente de Alianza para el Progreso, incurrió en actos de proselitismo político en favor de su organización durante un evento público, lo que constituye una infracción a la normativa vigente sobre neutralidad electoral.

El 20 de septiembre de 2025, fiscalizadores del Jurado Electoral Especial de Huancayo reportaron que Acuña, acompañado de numerosos simpatizantes vestidos con prendas azules y portando banderolas y otros elementos con el símbolo de Alianza para el Progreso, participó en un pasacalle que culminó en la Plaza Huamanmarca. Durante el evento, se proyectó su imagen junto al emblema del partido y, en su discurso, expresó: “Por eso estoy acá, respaldando a mis candidatos... lo único que van a hacer es servir a las familias humildes...”, en alusión al apoyo a los postulantes de su agrupación.

El informe de fiscalización, elaborado por Marilyn Azucena Costilla Pantoja, coordinadora de fiscalización del Jurado Electoral Especial de Huancayo, concluyó que la conducta de Acuña se enmarcó en la prohibición reglamentaria que impide a las autoridades públicas favorecer a partidos o candidatos durante el periodo electoral. El documento subrayó que, por su investidura y su rol como presidente de Alianza para el Progreso, resulta razonable considerar que sus actos buscan influir en la preferencia ciudadana, de manera directa o indirecta.

La normativa aplicable, compuesta por la Ley Orgánica de Elecciones y el Reglamento sobre Propaganda Electoral, Publicidad Estatal y Neutralidad en Periodo Electoral, establece que toda autoridad pública debe actuar con imparcialidad política durante los procesos electorales. El artículo 32 del reglamento detalla que constituye infracción practicar actos que favorezcan o perjudiquen a una organización política, así como hacer propaganda a favor o en contra de algún partido o candidato. Además, el artículo 33 precisa las condiciones para configurar la infracción, aunque el Jurado Electoral Especial aclaró que, en el caso de hacer propaganda, no es necesario que se cumplan todas las condiciones exigidas para otras conductas.

Resolución del JEE de Huancayo.
Resolución del JEE de Huancayo.

Argumentos de defensa de César Acuña Peralta

Tras la notificación formal, Acuña presentó sus descargos. En su defensa, argumentó que su presencia en Huancayo no correspondió a actividades oficiales como gobernador regional, sino que asistió en calidad de particular. Sostuvo que el pasacalle y las manifestaciones de apoyo fueron espontáneas y organizadas por los asistentes, no por él ni por su equipo.

“El recibimiento por parte de grupos de ciudadanos y simpatizantes constituye un ejercicio legítimo de sus derechos fundamentales de libertad de expresión, reunión y participación política”, señaló en su escrito.

Además, enfatizó que no puede ser responsabilizado por expresiones autónomas de terceros y que su militancia en Alianza para el Progreso es un derecho constitucional que no le exige renunciar a su afiliación por ejercer un cargo público.

César Acuña durante una actividad
César Acuña durante una actividad oficial.

Tras analizar los hechos y los argumentos de defensa, el Jurado Electoral Especial concluyó que la conducta de Acuña se ajustó a los supuestos de infracción previstos en el reglamento. La resolución determinó que el gobernador regional de La Libertad realizó actos de proselitismo político en favor de Alianza para el Progreso, utilizando su imagen y su cargo para promover a su partido en un contexto electoral.

Como consecuencia, se le ordenó abstenerse de incurrir en nuevas infracciones bajo apercibimiento de sanción de amonestación pública y multa a la organización política en caso de reincidencia. Además, se dispuso la remisión de los actuados a la Contraloría General de la República y al Gobierno Regional de La Libertad para que adopten las medidas correspondientes.

César Acuña recibió ‘huevazo’ en evento por el que se le sanciona

Fue justo en el evento en cuestión donde fue impactado por un huevo, obligando a su equipo a rodearlo para protegerlo mientras la policía intervenía para restablecer el orden público. Marcha culminó con un mitin.

César Acuña recibe ‘huevazo’ y rechazo de un sector de ciudadanos durante acto proselitista en Huancayo - JB Noticias

Temas Relacionados

Neutralidad electoralAlianza para el ProgresoJurado Electoral Especial de HuancayoElecciones Generales 2026César AcuñaJNEperu-politica

Más Noticias

Natalia Málaga sorprende al revelar que gana 500 soles como mánager de Eva Ayllón en audiencia del Ministerio Público

La exvoleibolista declaró en audiencia del Corte Superior de Justicia el irrisorio monto que recibe por representar a la cantante criolla.

Natalia Málaga sorprende al revelar

Cardenal Carlos Castillo, arzobispo de Lima y primado del Perú, se descompensó en Iquitos y fue internado de urgencia

El purpurado sufrió una descompensación durante su participación en la Cumbre Amazónica en Iquitos. Fue conducido de inmediato en una clínica local

Cardenal Carlos Castillo, arzobispo de

Por qué desayunar jugo de naranja, tostadas y café no es tan saludable como crees

Este desayuno puede provocar sensación de fatiga a media mañana

Por qué desayunar jugo de

Siete policías fueron capturados por trabajar para ‘El Monstruo’, confirma el jefe de la PNP, Óscar Arriola

El nuevo jefe de la PNP informó la captura de siete policías ligados a la red criminal de Erick Moreno Hernández y aseguró que, por orden de la presidenta Dina Boluarte, se aplicará mano dura contra la criminalidad

Siete policías fueron capturados por

Predicción del estado del tiempo en Trujillo para el 3 de octubre

Trujillo se encuentra en la costa norte de Perú, a nivel del mar, lo que modera las temperaturas y mantiene una humedad relativa moderada

Predicción del estado del tiempo
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Expresidente del Tribunal Constitucional sobre

Expresidente del Tribunal Constitucional sobre Pedro Castillo: “No tiene derecho a gozar de una pensión vitalicia”

Óscar Arriola, jefe de PNP, encaró a coronel en retiro que lo implicó en encubrimiento a ‘El Monstruo’: “Le faltaba testosterona”

Generación Z responde a Dina Boluarte: ‘No estamos manipulados, salimos por descontento’

Pedro Castillo pedirá al PJ que ordene al Congreso otorgar inmediatamente la pensión vitalicia

Permanencia de Fabricio Valencia tambalea: ¿quiénes firmaron la moción de censura contra el ministro de Cultura?

ENTRETENIMIENTO

Natalia Málaga sorprende al revelar

Natalia Málaga sorprende al revelar que gana 500 soles como mánager de Eva Ayllón en audiencia del Ministerio Público

Aleska Zambrano apoya a Johana Cubillas y lanza críticas contra Macarena Vélez: “fue un calvario”

Bryan Torres habla de su buena relación con Melissa Klug y aclara viaje de Samahara Lobatón a EE.UU.

Magaly Medina a Christian Domínguez por lucrar con su ampay del ‘auto rana’: “Ni decencia para no burlarse de su propia infidelidad”

Richard Apolo sobre madre de Jefferson Farfán en caso ‘Cri Cri’: “No solo dio apoyo verbal, también participó activamente en el proceso”

DEPORTES

Resultados de la Copa Libertadores

Resultados de la Copa Libertadores Femenina 2025: así quedó Alianza Lima y todos los equipos de la fecha 1

Miguel Rondelli matiza sus particulares expresiones que incomodaron en Liga 1 2025: “Jamás le faltaría el respeto a Autuori, Gorosito o Fossati”

Franco Velazco no descarta que Los Chankas reciban a Universitario en Trujillo: “Están en su derecho de cambiar la localía”

Alianza Lima vs Boca Juniors 0-0: resumen del empate en Argentina por la Copa Libertadores Femenina 2025

Revolución Perú con Manuel Barreto: solo dos mundialistas y varias caras nuevas con Felipe Chávez como su máxima novedad