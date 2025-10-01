Perú

César Acuña renunciará al Gobierno Regional de La Libertad en menos de dos semanas, anuncia Eduardo Salhuana

El gobernador regional presentará su dimisión antes del 12 de octubre para postular a la Presidencia en 2026, confirmó el vocero de APP. Aseguró que el anuncio oficial se hará en los próximos días

Por Luis Paucar

César Acuña renunciará al Gobierno
César Acuña renunciará al Gobierno Regional de La Libertad antes del 12 de octubre para postular a la Presidencia en las elecciones generales de 2026, según anunció el congresista Eduardo Salhuana

El líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, renunciará al Gobierno Regional de La Libertad en menos de dos semanas para postular en las elecciones generales de 2026, anunció este martes el congresista Eduardo Salhuana, vocero de la bancada parlamentaria.

En declaraciones al medio local Sol TV, el legislador precisó que Acuña presentará su dimisión antes del 12 de octubre, fecha límite establecida por ley para inscribirse como candidato a la Presidencia de la República.

Él renunciará antes de esa fecha, como corresponde a cualquier autoridad que pretende postular”, sostuvo antes de mencionar que las bases del partido ya han sido informadas sobre la decisión.

“Es el candidato natural (de APP). Es el presidente, fundador y líder nacional del partido. Es una persona con amplia experiencia pública y privada (...) y vamos a promover su candidatura a nivel nacional”, señaló.

Alianza para el Progreso ya
Alianza para el Progreso ya tomó la decisión de postular a Acuña como su candidato presidencial, aunque el anuncio oficial será hecho por el propio Acuña y el Comité Ejecutivo Nacional del partido

También explicó que el anuncio oficial lo hará el propio Acuña junto con el Comité Ejecutivo Nacional. “Yo creo que esa decisión ya se tomó, pero el anuncio oficial lo hará quien corresponde dentro del partido”, remarcó.

Consultado sobre las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que señalaron que Acuña vulneró el principio de neutralidad electoral en cuatro ocasiones, Salhuana afirmó que la figura del gobernador está constantemente bajo escrutinio por su papel como líder político.

“El demócrata se somete a la autoridad. El ingeniero Acuña se va a someter, se va a defender y en su momento el jurado decidirá si la denuncia corresponde”, expresó.

Finalmente, criticó el enfoque de algunos medios de comunicación, a los que acusó de emprender una campaña en su contra. “El ingeniero aparece todos los días en los principales periódicos y canales de televisión, como si fuera el único gobernador o candidato”, afirmó.

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Chiclayo determinó que Acuña participó en actividades proselitistas y formó parte de organismos políticos mientras ejercía un cargo público. En uno de los casos, el tribunal declaró “consentida” la infracción por falta de impugnación a tiempo.

Acuña solo registra un 2
Acuña solo registra un 2 % de intención de voto en la última encuesta de Ipsos

El JEE Tumbes, en tanto, lo sancionó por la difusión de propaganda electoral a su favor y de su partido en espacios públicos. Ante una nueva infracción, Acuña podría enfrentar una multa de hasta 515 mil soles. El JEE de Huancayo también lo investiga por presunta vulneración de la neutralidad electoral.

En la cola de las encuestas

Según la más reciente encuesta presidencial de Ipsos difundida por Cuarto Poder, el gobernador registra solo un 2 % de intención de voto y se ubica en la franja baja de las preferencias rumbo a las elecciones generales de 2026.

En tanto, figuras como Rafael López Aliaga (10 %), Keiko Fujimori y Mario Vizcarra (ambos con 7 %) ocupan los primeros lugares.

Segundo día de paro en Piura: pescadores artesanales bloquean accesos a Sechura, Catacaos, Paita y La Unión

Los hombres de mar denuncian que más de 5.000 embarcaciones están en riesgo por la veda de calamar gigante. La PNP respondió con bombas lacrimógenas y disparos al aire

Segundo día de paro en

Juez ordena al Congreso otorgar pensión vitalicia a Pedro Castillo tal como lo hizo con Alberto Fujimori

Juzgado concluye que hubo un trato desigual ya que ambos fueron denunciados constitucionalmente por el Parlamento, pero al exdictador sí se le otorgó el beneficio

Infobae

Fraudes cibernéticos en la Dirección Regional de Educación de Amazonas: roban más de S/1.5 millones de fondos públicos en menos de un mes

La Dirección Regional de Educación y el Gobierno Regional fueron víctimas de millonarios robos virtuales. La vicegobernadora Leida Rimarachín calificó los hechos como “indignantes” y exigió sanciones ejemplares

Fraudes cibernéticos en la Dirección

Dayanita rechaza excusa de Jair Céspedes sobre el alcohol tras mensajes polémicos en redes: “él sabe lo que hace”

La actriz cómica respondió con firmeza al futbolista luego de que él atribuyera al alcohol los mensajes que le envió, señalando que un borracho sí sabe lo que hace y que solo busca excusas

Dayanita rechaza excusa de Jair

Pensión 65 inicia pagos con cifras récord y nueva modalidad para llegar a zonas alejadas

El programa del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social activa el cobro de la quinta subvención bimestral, incorpora incrementos y despliega estrategias para asegurar la entrega en todo el Perú

Pensión 65 inicia pagos con
Gobierno de Dina Boluarte pide

Gobierno de Dina Boluarte pide permiso al Congreso para el ingreso de buque de la Guardia Costera de Estados Unidos

Dina Boluarte asegura que toma en serio el cuidado del medio ambiente, pero Perú fue el quinto país con más deforestación en todo el mundo

No podrán decomisar ni usar la fuerza contra ambulantes: Proyecto de ley limita fiscalización de municipalidades

Elecciones 2026: Indecopi exige a políticos autorización previa para uso de obras musicales y de otro tipo

Ministro de Transportes revela que socio de López Aliaga cuestionó el tren Lima–Chosica: "El alcalde hizo todo al revés"

Dayanita rechaza excusa de Jair

Dayanita rechaza excusa de Jair Céspedes sobre el alcohol tras mensajes polémicos en redes: "él sabe lo que hace"

Bárbara Mori: su protagónico en 'Mistura', el eterno cariño por Christian Meier y la gratitud que le dejó 'Rubí'

Detienen a Ángel Calvo, titiritero de Nicolasa, y a la madre de su hijo tras una denuncia cruzada de agresión

La inesperada respuesta de Gustavo Salcedo sobre la golpiza que le propinó a Christian Rodríguez: "Vi la denuncia y me da risa"

Gabriel Calvo revela que Christian Rodríguez lo desacreditó ante alguien cercano: "Él buscaba un acercamiento con esa persona"

Dónde ver Barcelona vs PSG

Dónde ver Barcelona vs PSG HOY: canal tv online del duelo por jornada 2 de la Champions League 2025

Alianza Lima vs Atlético Grau EN VIVO HOY: minuto a minuto en Matute por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

A qué hora juega Alianza Lima vs Atlético Grau HOY: partido en Matute por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

El gesto de empatía de Gianluca Lapadula con el capitán de Spezia que lo posiciona como un referente: "Yo ante todo"

Universitario vs Alianza Atlético EN VIVO HOY: minuto a minuto en Trujillo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025