César Acuña termina empapado de licor al inaugurar maquinaria en Trujillo: funcionarios se le rieron en acto público

Fuente: Canal N

El gobernador de La Libertad, César Acuña, protagonizó este martes un incidente poco común durante la ceremonia de entrega de maquinaria pesada destinada a municipios y comedores populares de Trujillo.

Durante el acto, organizado por el Gobierno Regional, el líder de Alianza Para el Progreso (APP) fue invitado a romper la tradicional botella de champán. Sin embargo, un imprevisto provocó que el líquido se esparciera, lo que desató risas entre los funcionarios presentes.

El momento fue transmitido a través de la página de Facebook del Gobierno Regional de La Libertad, aunque la señal cambió de toma segundos antes de finalizar la emisión. Acuña, con el rostro empapado, sacó un pañuelo mientras su equipo lo auxiliaba.

La actividad tuvo como objetivo principal la entrega de maquinaria a las municipalidades de El Porvenir, Simbal y Poroto. Según las autoridades, estos equipos permitirán atender zonas críticas y recuperar espacios públicos.

Acuña cuenta con un 2 % de intención de voto para las elecciones de 2026, situándose por debajo de candidatos como Rafael López Aliaga, Keiko Fujimori y Mario Vizcarra

Asimismo, la jornada incluyó la distribución de kits de cocina a comedores populares de los distritos de Laredo, Alto Trujillo y Florencia de Mora.

Previamente, Acuña había ofrecido un discurso en el que destacó el rol de las dirigentes de los comedores populares. “Estoy acá para reivindicar a mis madres. Hacen todo sin ganar un sol, sin ganar un centavo”, afirmó entre aplausos y música de tambores.

El gobernador ha sido protagonista de múltiples frases inusuales y lapsus que se viralizaron en redes sociales. Sus declaraciones, muchas veces sin coherencia o mal formuladas, han alimentado críticas y burlas.

Entre las más recordadas están “No es plagio, es copia” (2016), “Yo ya no vivo en Trujillo, vivo en Perú” (2018), “Una persona es feliz cuando logra su felicidad” (2018) o “La vida es lo más preciado que uno tiene en la vida” (2021).

También es recordar por declarar “Al fundar la universidad, hoy estoy celebrando la fundación de la universidad” (2022), “Hay políticos que no hacen nada porque nunca han hecho nada” (2023) y “Dime con quién eres y te diré quién eres” (2025).

El Jurado Electoral Especial ha determinado que Acuña vulneró el principio de neutralidad electoral en cuatro casos

Según la más reciente encuesta presidencial de Ipsos difundida por Cuarto Poder, Acuña registra solo un 2 % de intención de voto y se ubica en la franja baja de las preferencias rumbo a las elecciones generales de 2026.

En tanto, figuras como Rafael López Aliaga (10 %), Keiko Fujimori y Mario Vizcarra (ambos con 7 %) ocupan los primeros lugares.

Infracción

Recientemente, el Jurado Electoral Especial (JEE) determinó que el líder de APP infringió el principio de neutralidad electoral en cuatro expedientes distintos. Las irregularidades incluyen participación en actividades proselitistas a favor de su partido en Piura y Tumbes, y su permanencia en cargos directivos de APP mientras ocupa un puesto público.

Uno de los fallos del JEE Chiclayo ya quedó firme porque Acuña no lo impugnó a tiempo. Ahora, con una infracción consentida, una nueva falta podría generar una multa superior a medio millón de soles. El JEE de Huancayo mantiene una investigación adicional sobre Acuña por presunta vulneración de la neutralidad electoral.