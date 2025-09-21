César Acuña recibe ‘huevazo’ y rechazo de un sector de ciudadanos durante acto proselitista en Huancayo

La visita de César Acuña a Huancayo estuvo marcada por momentos de tensión y rechazo. El recorrido realizado el 20 de septiembre por el líder de Alianza Para el Progreso (APP) incluyó una marcha proselitista en el centro de la ciudad, que terminó evocando escenas de confrontación. Durante el trayecto, un manifestante arrojó un huevo que impactó en el pecho de Acuña, obligando a su equipo a rodearlo para protegerlo mientras la policía intervenía para restablecer el orden público.

Enfrentamiento durante la movilización

El acto se llevó a cabo en medio de un fuerte dispositivo policial en las inmediaciones del parque Huamanmarca. Desde tempranas horas, las bases del partido APP marcharon junto a precandidatos a los gobiernos regionales, provinciales y distritales. Entre los asistentes figuraron Arnoldo Mallma, Julio de la Rosa y Jorge Solis Goche, quienes acompañaron a César Acuña en el mitin que culminó a plaza llena. Sin embargo, un grupo de ciudadanos organizó una contramarcha para mostrar su desacuerdo con la presencia del político.

Estos manifestantes expresaron consignas en las cuales acusaron a Acuña de cogobernar con la presidenta Dina Boluarte, exigiendo mayor transparencia y criticando las supuestas alianzas políticas que, según sus declaraciones, afectan la imagen del partido. El rechazo escaló, y fue necesaria la intervención de efectivos policiales para separar a ambos grupos y evitar que la confrontación se agravara.

Impacto del rechazo ciudadano y contexto electoral

El incidente se produce cuando la percepción sobre la clase política peruana experimenta una crisis de confianza. Una reciente encuesta indicó que el 84% de los peruanos no confía en los actuales candidatos presidenciales para las elecciones de 2026. Este dato refleja una atmósfera de escepticismo y tensión en medio del calendario electoral, donde los actos públicos se han convertido en escenarios susceptibles a la protesta y manifestación de diversas posturas.

En este contexto, la reacción adversa sugiere una creciente desaprobación hacia figuras identificadas con el oficialismo o con alianzas gubernamentales. El episodio vivido en Huancayo suma otro antecedente al difícil panorama de aceptación que enfrentan los principales referentes de la política nacional.

César Acuña denuncia “cargamontón” mediático y rechaza actos de corrupción

Respuesta de César Acuña y del partido

Tras el altercado, la dirigencia de Alianza Para el Progreso optó por continuar con el acto central prevista en la plaza principal. Durante el mitin, César Acuña no abordó directamente el incidente, pero sí respondió en fechas recientes a cuestionamientos por la presencia de militantes de APP en cargos públicos. Señaló que “sus militantes tienen derecho a trabajar”, en referencia a las designaciones bajo la gestión actual.

Además, en semanas anteriores, Acuña denunció sentirse víctima de una campaña en su contra, atribuyendo a sectores políticos y mediáticos una presión dirigida a su figura. “¿Qué les hago?”, comentó, en una clara alusión a lo que denomina un “cargamontón mediático”.

La situación en Huancayo ilustra el ambiente polarizado en el que se desarrollan las actividades proselitistas y el nivel de resistencia que enfrentan algunos actores ante la ciudadanía. Tanto el partido como su líder aseguran que se mantendrán activos en la campaña electoral, a pesar de las dificultades y los episodios de rechazo en actos públicos.