Magaly Medina coincide con abogado de ‘Cri Cri’ y señala extraño los depósitos a su familia: “Si lo quieres preso, muy raro”

El caso de Cristian Martínez Guadalupe, conocido como Cri Cri, continúa generando polémica y debates públicos, especialmente tras las recientes declaraciones de la abogada de la parte denunciante y la defensa del acusado.

A ello se sumaron los comentarios de Magaly Medina, quien en su programa no dudó en cuestionar la consistencia de las pruebas y las versiones que se han expuesto en el proceso. Y es que, la abogada Cristina Salazar, representante de la denunciante, aseguró que en la sentencia se detalla la existencia de un video clave, en el que se observa claramente a una persona bajar en toalla por las escaleras que conducen a las habitaciones.

Según explicó, esta persona habría sido reconocida por un familiar muy cercano al acusado, quien convive con él y que, por tanto, conoce sus gestos, forma de caminar y hasta sus tatuajes.

“Existe una transcripción del video en la que se indica claramente que hay una persona bajando en toalla. Ese familiar, primo directo del acusado, lo reconoció no solo por su fisonomía, sino también por su forma de caminar.

Incluso señalaron que, tras la aclaración del video, se distinguen tatuajes que coinciden con los de Cri Cri”, aseguró la abogada.

Abogado de ‘Cri Cri’ responde

Pero el abogado defensor de Martínez Guadalupe, Eduardo Medina, respondió de inmediato a estas afirmaciones.

“Cuando se preguntó a Jefferson si el video lo había visto en escala de grises o en blanco y negro, él mismo reconoció que las imágenes estaban en baja calidad. Se hizo zoom y el resultado fue aún más confuso. Por eso no hay forma de determinar la identidad. En sede fiscal, un perito hizo la misma aclaración y se concluyó que las imágenes no son identificables”, puntualizó.

La defensa también puso en duda la validez de las pericias que, según la parte denunciante, tendrían inconsistencias. Salazar admitió que “posiblemente existan errores en las pericias”, pero remarcó que no se puede ignorar la transcripción del video ni las declaraciones del familiar.

“¿Por qué entonces no aparecen huellas digitales, ADN o rastros biológicos? No necesariamente significa que no haya existido una agresión sexual. Puede haber errores en los procedimientos. Una pericia puede fallar, pero cinco pericias de distintas instituciones, ¿todas estarían equivocadas?”, cuestionó.

El debate se intensificó cuando la abogada denunciante mostró unos vouchers de depósitos que, según explicó, la familia del acusado estaría realizando mensualmente a los parientes de Cri Cri. “Estos son vouchers de agosto de 2025. La familia del acusado sigue depositando dinero a la familia de la denunciante. ¿Por qué hacerlo si dicen que todo es falso?”, sostuvo la abogada.

El abogado defensor restó importancia a este hecho y más bien lo calificó de sospechoso. “Si realmente hubo un daño, ¿por qué la otra parte aceptaría dinero de la familia del acusado? Eso, más bien, parece un intento de aliviar conciencias”, comentó.

En paralelo, las versiones sobre una supuesta relación sentimental entre la denunciante y el acusado también fueron desmentidas. “Totalmente descartado. Esa teoría es descabellada y no tiene sustento alguno”, dijo la abogada Salazar. El abogado de la defensa coincidió y recalcó que esa hipótesis “jamás ha sido parte del caso”.

Magaly Medina coincide con abogado de ‘Cri Cri’ y señala lo extraño de los depósitos

Desde el set de su programa, Magaly Medina analizó estas posturas y dejó clara su posición crítica. “Ambos abogados están tratando de influenciar en la opinión pública. Pero lo que llama la atención es que, según lo que se nos explica, los peritos no encontraron ningún tipo de vínculo biológico ni científico que relacione a Cri Cri con el acto del que se le acusa. La justicia se basa en pruebas, no en creencias ni en lo que dicen tres testigos”, comentó.

La conductora agregó: “Si los videos están borrosos y no se puede identificar a nadie, ¿cómo pueden asegurar que es Cri Cri el que baja las escaleras? Incluso los peritos de la fiscalía concluyeron que era imposible identificar a la persona. Entonces, ¿en qué se sustenta realmente la acusación?”.

Asimismo, cuestionó la entrega de dinero a la familia. “Es raro. Si alguien violentó lo más sagrado que tienes, tu hogar, ¿por qué le seguirías dando dinero a su familia? Mandar a alguien a la cárcel significa quitarle la libertad, impedirle trabajar y mantener a los suyos. Pero, por otro lado, lo ayudas económicamente. Eso suena más a un intento de aliviar la conciencia porque sabes que lo que estás haciendo puede ser injusto”, sostuvo.

Finalmente, Medina remarcó que el caso aún tiene para rato. “Esto no ha terminado. La fiscalía ha pedido la nulidad de la libertad temporal de Cri Cri, y pronto se tendrá que resolver en segunda instancia. Solo entonces se podrá saber qué pasará con este proceso tan mediático y polémico”, concluyó.

