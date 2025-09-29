‘Cri Cri’ confiesa que manejaba cuentas bancarias de Jefferson Farfán y que hacía fuertes retiros: “Miraba esos ceros y él no se asombraba”

El Valor de la Verdad: Christian Guadalupe admite que se quedaba con los vueltos de Jefferson Farfán. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión

El último domingo 28 de setiembre, Christian ‘Cri Cri’ Martínez Guadalupe volvió a ser protagonista en la televisión nacional, esta vez en el set de El Valor de la Verdad, donde se sometió al temido polígrafo y respondió sin titubear a las preguntas más incómodas sobre su vínculo con Jefferson Farfán, el exfutbolista peruano que lo acogió como un hermano durante años.

“¿Manejabas las cuentas bancarias de tu primo?” Tras una larga pausa, Cri Cri respondió con un simple “sí”. El polígrafo confirmó que decía la verdad, dejando a todos sorprendidos. No se trataba de rumores ni de versiones infladas por terceros: el propio primo de la “Foquita” admitía en televisión nacional haber tenido en sus manos las claves, las tarjetas y el control de algunos de sus movimientos bancarios.

Con naturalidad, Christian explicó que los retiros que hacía eran, en su mayoría, por pedido directo de Farfán. “Primo, por favor, ayúdeme. Retira una cantidad mínima y trae para este pago”, recordó que le decía el exjugador. Sin embargo, esas cantidades “mínimas” llegaban a ser de tres mil dólares o tres mil soles en cajero, montos que para muchos son enormes, pero que en el entorno de Farfán parecían cosa de todos los días.

‘Cri Cri’ confiesa que hacía retiros de hasta 3 mil dólares con las claves de Farfán. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión

Más allá de lo que retiraba por encargo, Cri Cri también habló de lo que veía cuando revisaba las cuentas de su primo. “Yo miraba esos ceros y le decía: ‘Primo, ¿y esta cantidad?’ Y él no se asombraba. Me respondía tranquilo, como bromeando: ‘Lo que tengo, lo que he recaudado’. Y nos reíamos, porque antes no había nada y ahora todo eso era normal”. La confesión dejó ver la dimensión de la fortuna de Jefferson Farfán, que para su entorno cercano se había vuelto parte del paisaje cotidiano.

El tema del dinero no quedó ahí. Beto Ortiz le preguntó directamente: “¿Es verdad que cuando te mandaba a comprar algo te decía que te quedes con el vuelto?” La respuesta de Cri Cri fue más compleja: no era un permiso explícito, pero tampoco había reclamos.

“No exactamente, pero tampoco me decía nada. Yo iba, compraba y me quedaba con el vuelto. A veces él mismo me decía: ‘Si tú me cagas con mi vuelto’, pero en tono de broma”.

‘Cri Cri’ confiesa que hacía retiros de hasta 3 mil dólares con las claves de Farfán. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión

Lo que para muchos sería una falta de confianza, para ellos era una muestra de complicidad. “El vuelto no era sencillo”, aclaró. “Si compraba algo de quinientos o seiscientos dólares, el resto ya lo recogía yo y era como una propina. Farfán se daba cuenta, pero no me decía nada. Yo pienso que siempre lo veía como una forma de apoyarme”.

Entre risas nerviosas, Cri Cri admitió que en más de una ocasión llegó a quedarse con montos de 200, 300 o 500 dólares, dinero que Farfán nunca reclamó. “Él sabe que hemos crecido juntos, que no soy un primo que apareció de la nada. Hemos pasado la infancia juntos, la pobreza, la humildad. Hemos crecido como hermanos”.

Lo que quedó claro en El Valor de la Verdad es que, para Cri Cri, manejar cuentas millonarias o quedarse con vueltos de cientos de dólares no era un acto de traición, sino una consecuencia natural de la hermandad que compartía con Farfán. “No le afectaba en nada. Él sabía que yo agarraba el vuelto y nunca me reclamaba. Siempre me quiso apoyar de una u otra manera”.

‘Cri Cri’ confiesa que hacía retiros de hasta 3 mil dólares con las claves de Farfán. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión