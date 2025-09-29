Cri Cri perdona a Jefferson Farfán tras involucrarlo en drogas, pero su mamá evalúa demanda: “Que la ley se encargue”

‘Cri Cri’ revela en El Valor de la Verdad que fue leal a Jefferson Farfán a pesar de sentirse traicionado. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión

El último domingo 28 de setiembre, la tensión volvió a apoderarse del set de El Valor de la Verdad cuando Christian “Cri Cri” Guadalupe, primo de Jefferson Farfán, respondió una de las preguntas más duras de la noche: “¿Te arrepientes de haber sido leal a Jefferson?”

La pausa, la respiración entrecortada y la música de fondo marcaron el dramatismo del momento. Finalmente, la respuesta fue clara: “No”. El polígrafo determinó que decía la verdad, confirmando lo que hasta ahora parecía contradictorio en su historia: su lealtad hacia alguien que, según él mismo admite, no le devolvió de la misma forma esa confianza.

“Siempre he sido leal y siempre voy a ser leal”, declaró con firmeza Cri Cri, recordando que, a pesar de diferencias o discusiones menores, jamás dejó de mantener ese compromiso con su primo. Sin embargo, Beto Ortiz no dudó en poner el dedo en la llaga:

“¿Te acuso Farfán de que estabas metido en drogas?“

“Pero él a ti no”, le dijo directamente. La cámara captó la incomodidad de Christian Guadalupe, quien con un suspiro reconoció que era “notorio” que Farfán no había sido leal. El conductor fue más allá y lo confrontó: “¿Por qué hizo algo así? ¿Abandonarte en esta situación? Y no solo abandonarte, sino echar más leña al fuego, decir que estabas en drogas. Solamente una persona que te odia hace algo así”.

Conmovido, Cri Cri respondió: “Pero no siento que me odia. No sé cómo podría explicarlo. No tengo explicación para ello”. Su desconcierto reflejaba la herida emocional que aún lo acompaña.

Cecilia Guadalupe afirma que no perdonara a Jefferson Farfán y que evalúa demanda

En medio de ese intercambio, la voz de la madre de Cri Cri, doña Cecilia, aportó un matiz más duro y visceral. Consultada por Ortiz sobre si perdonaría a Jefferson, ella no dudó: “No. Definitivamente, no”. Con la voz quebrada, recordó el sufrimiento vivido durante veinte años: “Son veinte años. Veinte años deshecho. No podía, no podría”.

“El daño ya está hecho, y sé que él no va a cambiar. Pero yo sí me he vuelto más dura. Quiero que la ley se encargue”, expresó la señora, visiblemente incómoda, al escuchar que su hijo no denunciaría a su primo. Sin embargo, ella sí lo evalúa, pues asegura que les hizo mucho daño a su familia.

La conversación giró entonces hacia el perdón. Ortiz preguntó directamente a Christian Guadalupe si él sería capaz de perdonar a su primo. La respuesta fue matizada: “Perdonaría en el aspecto de que lo perdono, es ser humano, todos tienen errores, pero no me acercaría a él. Ya no estaría con él”. Entre la reconciliación espiritual y la distancia afectiva, dejó en claro que, aunque no guarda odio, tampoco busca retomar el vínculo.

En ese momento, intervino Alexis, sobrino de Cri Cri, quien destacó la nobleza de su tío: “Mi tío tiene un corazón superenorme. Aun estando adentro, preso, me decía que lo amaba mucho, que era su hermano. Yo le decía: ‘Tío, pero no seas sonso’. Y él me respondía: ‘No, soy sonso’. Él siempre mantuvo ese amor por Jefferson”.

Las palabras del joven encontraron eco en Beto Ortiz, quien subrayó: “Yo no creo que seas sonso, creo que eres noble. Y eso pasa con las personas nobles, que las dañan más fácilmente”. De inmediato, doña Cecilia intervino con contundencia: “Eso no se hace. Es maldad”, reforzando la idea de que la traición no puede justificarse como un simple error.

