Perú

‘Cri Cri’ admite que ayudó a Jefferson Farfán a ocultar fiestas de sus exparejas: “Soy un alcahuete”

Christian Guadalupe sorprendió en el sillón rojo al confesar que fue cómplice de su primo, organizándole fiestas a espaldas de sus ahora exparejas

Carol Ruiz

Por Carol Ruiz

El primo de Jefferson Farfán revela en EVDLV que organizaba fiestas a escondidas de sus parejas. Infobae Perú / Captura TV - Panamericanana Televisión

La última edición de El Valor de la Verdad trajo consigo una de las revelaciones más comentadas de las últimas semanas. En el famoso sillón rojo se sentó Christian Guadalupe, conocido popularmente como ‘Cri Cri’, primo de Jefferson Farfán, quien no tuvo reparos en confesar que en más de una ocasión fue su cómplice en situaciones comprometedoras.

Lo que parecía una simple anécdota terminó convirtiéndose en una confesión que sacudió a los televidentes y puso nuevamente al exfutbolista en el centro de la polémica.

El momento más llamativo se produjo en la pregunta número 4. Beto Ortiz, con su estilo incisivo, le consultó directamente si había tenido que encubrir o apoyar a su primo en reuniones que se realizaban lejos de la mirada de sus parejas. La respuesta de ‘Cri Cri’ no dejó espacio para dudas:

“Soy un alcahuete”: la frase de ‘Cri Cri’ que sacude a Jefferson Farfán en El Valor de la Verdad. Infobae Perú / Captura TV - Panamericanana Televisión

“Sí, la lengua española dice que soy alcahuete, punto final”. Esa frase, contundente y sin titubeos, se convirtió en el titular de la noche y rápidamente empezó a circular en redes sociales.

Con evidente incomodidad, pero también con cierta complicidad, Guadalupe recordó que en el tiempo en que compartieron como familia, él tuvo que “cubrirle algunas cosas” a la ‘Foquita’.

El conductor del programa, lejos de dejar la respuesta en el aire, ahondó en el tema y añadió un comentario que terminó por arrancarle otra aceptación al invitado. “El tema es que si tienes una pareja, es una chamba organizar la fiesta porque todo tiene que ser a espaldas de la pareja oficial y es ahí donde entrabas a tallar”, le dijo Ortiz.

“Soy un alcahuete”: la frase de ‘Cri Cri’ que sacude a Jefferson Farfán en El Valor de la Verdad. Infobae Perú / Captura TV - Panamericanana Televisión

La tensión en el set aumentó. Luego de unos segundos, ‘Cri Cri’ asintió y reconoció lo que muchos intuían: “Así es, pero con las parejas anteriores”. Esa frase confirmó que en algún momento de la vida de Jefferson Farfán, su propio primo fue el encargado de preparar fiestas y mantenerlas ocultas de sus relaciones oficiales.

Aunque trató de minimizar el hecho, su sinceridad quedó registrada en televisión nacional, generando un eco que rápidamente llegó a la prensa y al mundo digital.

(El valor de la verdad)

Beto Ortiz presentó El Valor de la Verdad de ‘Cri Cri’

Lo sorprendente de esta edición es que, pese a que existía una notificación legal enviada por la defensa de la parte acusadora para evitar la participación de Christian Guadalupe, el programa se emitió con total normalidad este domingo 28 de septiembre. La controversia sobre la emisión estuvo presente durante días, pero finalmente el material salió al aire, tal como lo había anticipado Beto Ortiz.

El periodista fue enfático en defender el derecho de mostrar lo que ya estaba grabado con anticipación.

No pueden pretender que una resolución retroactiva nos impida en el pasado grabar algo que ya pasó. Lo lamento mucho, pero van a tener que escuchar su verdad”, señaló en declaraciones previas. Con ello dejó en claro que nada detendría la difusión de lo que se había dicho en ese sillón rojo.

“Soy un alcahuete”: la frase de ‘Cri Cri’ que sacude a Jefferson Farfán en El Valor de la Verdad. Infobae Perú / Captura TV - Panamericanana Televisión

¿Quién es Cri Cri?

Cristian Antonio Martínez Guadalupe, mejor conocido como “Cri Cri” y primo de Jefferson Farfán, enfrenta una acusación por violencia sexual formulada por una joven de 19 años.

El presunto hecho habría ocurrido la madrugada del 21 de septiembre en una vivienda de La Molina. Martínez se presentó voluntariamente en la comisaría tras huir del lugar, mientras las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes.

Su abogado rechazó las imputaciones y alegó falta de evidencias concluyentes; afirmó que el acusado coopera con el proceso y mantiene la calma. El caso ha generado amplio eco mediático por su vínculo con el futbolista.

(El valor de la verdad)

