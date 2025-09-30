Cri Cri: Abogado de ‘Cri Cri’ advierte: “Me parece raro que la otra parte asegure que la apelación saldrá a su favor”

Magaly Medina expone a Gustavo Salcedo: “No fue un impulso, hubo preparación en el ataque”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

En medio de la polémica por el proceso judicial que enfrenta Christian Guadalupe, su abogado Eduardo Medina estuvo la noche del 29 de septiembre en el set de Magaly TV La Firme para responder a las dudas que han surgido en torno a la denuncia por abuso sexual que lo involucra.

Magaly cuestionó el motivo por el que alguien mantendría una acusación tan grave a lo largo del tiempo. El letrado fue claro en señalar que, en su opinión, no existe un fundamento real más allá del posicionamiento que tenía su cliente dentro del círculo íntimo de la ‘Foquita’.

“La única razón posible era el lugar que ocupaba Christian frente a otras personas, a pesar de ser familia directa. Y lo que yo creo es que cuesta mucho reconocer un error. Cuando alguien ya avanzó con una denuncia, sigue hacia adelante pese a las pruebas”, explicó el abogado de ‘Cri Cri’.

Magaly Medina entrevista al abogado de ‘Cri Cri’: “¿Cómo pueden asegurar una sentencia antes del juicio?”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Ante esa respuesta, Magaly insistió: “Pero estás jugando con una vida. Puedes mandar a un inocente a prisión y destruir no solo a esa persona, sino también a su familia”. El abogado coincidió y recordó que en otros casos incluso se han tenido que revertir cadenas perpetuas por rectificaciones tardías de las víctimas.

Uno de los puntos más polémicos de la conversación giró en torno al supuesto video incriminatorio que la defensa de la parte denunciante habría mencionado. Según lo descrito, se trataría de imágenes donde se vería a Christian Guadalupe en toalla subiendo y bajando unas escaleras hacia la habitación de la presunta agraviada.

Sin embargo, el abogado descartó rotundamente esa versión. “Ese video existe, pero no muestra lo que dicen. Yo lo he visto casi cien veces, sin exagerar. No se puede identificar a nadie y, además, parece que se trata de dos personas distintas. En ningún momento se ve con claridad que sea Christian ni que esté en toalla”, sostuvo.

Magaly lo interrumpió para remarcar que en la actualidad ya existen métodos tecnológicos que permiten diferenciar entre un video real y uno manipulado. Pero el abogado fue enfático: “Un video así de concreto, irrefutable, no existe”.

La periodista también abordó el tema de los exámenes toxicológicos practicados tanto a la denunciante como al denunciado. Medina confirmó que todos los resultados fueron negativos en alcohol y drogas, algo que resulta llamativo, pues ambas partes reconocieron haber ingerido bebidas alcohólicas esa noche.

“Incluso la agraviada aceptó que él estaba en evidente estado de ebriedad, cayéndose. Entonces, ¿cómo es posible que ambos salgan limpios en los exámenes? Eso, lejos de perjudicar a Christian, beneficia a la parte denunciante porque genera dudas sobre la transparencia de las pruebas”, comentó el abogado.

Magaly no dudó en cuestionar la situación: “Esto no favorece a ‘Cri Cri’, porque hay videos donde se le ve tomado. ¿Cómo puede salir negativo si todos reconocen que bebió?”. Medina insistió en que ese detalle es sospechoso y que ya lo habían dejado registrado en otras entrevistas previas, para evitar que se use como argumento contra su cliente.

El programa también abordó la cercanía que tenía Christian Guadalupe con Jefferson Farfán. Medina reconoció que su cliente era visto como la mano derecha del exfutbolista. “Incluso los trabajadores de la casa lo consideraban jefe. Administraba cuentas, empresas, dinero. Tenía un rol importante y eso pudo generar envidias o resentimientos”, dijo.

Hacia el final de la entrevista, Magaly consultó sobre la apelación presentada en el proceso judicial. El abogado confirmó que ya fue concedida, aunque aún no tienen fecha de audiencia. Lo que le sorprendió fue la seguridad con la que la parte querellante asegura que el fallo será favorable a ellos. “Eso me parece muy raro. ¿Cómo pueden garantizar un resultado si no son ni jueces ni fiscales? Es como si ya supieran la decisión antes de tiempo”, expresó.

