‘Cri Cri’ sorprende al revelar que su examen toxicológico y el de la víctima salieron negativos: “Ambos admiten haber bebido alcohol”

En la más reciente edición de El Valor de la Verdad, Christian Guadalupe, conocido popularmente como ‘Cri Cri’, volvió a enfrentar preguntas directas sobre la noche de la supuesta violación que marcó su vida y lo llevó a un proceso judicial.

Sentado en el sillón rojo, el primo de Jefferson Farfán mostró una faceta vulnerable, admitiendo que la madrugada en cuestión no estaba consciente de lo que ocurría y que, incluso, hubo momentos que no recuerda debido a lo que sintió como un “golpe” tras beber un último trago.

La tensión creció cuando Beto Ortiz lanzó la décima pregunta: “¿Estuviste inconsciente el día de la supuesta violación?”. Sin titubeos, ‘Cri Cri’ respondió que sí, y el veredicto de la máquina fue contundente: verdad. Ese momento abrió un espacio de reflexión sobre lo que realmente ocurrió aquella noche. El propio Guadalupe relató que sintió cómo una bebida “lo noqueó” en cuestión de segundos, obligándolo a retirarse del ambiente y perdiendo de inmediato la noción de todo lo que pasaba a su alrededor.

Cri Cri afirma que bebió, pero salió negativo

“Ese momento, como para retirarme al cuarto, sentí que me noqueó, me desmayó. No me percaté, solamente sentí que algo me noqueó”, dijo visiblemente afectado. Ante esta declaración, fue su abogado quien intervino para precisar que la versión de su defendido levantaba nuevas interrogantes sobre lo ocurrido, planteando la posibilidad de que alguien hubiera manipulado su bebida.

“¿Crees que podrían haberte puesto algo en la bebida?”, le preguntó directamente. “Probablemente sí. No puedo asegurarlo, pero para cambiar así de estar ebrio a inconsciente, imaginé que algo me habían puesto ahí”, respondió el primo de la Foquita.

Uno de los momentos más llamativos fue cuando Beto Ortiz pidió al abogado que explicara cómo era posible que, pese a que ‘Cri Cri’ reconociera haber bebido y los videos lo mostraran tambaleándose, el examen toxicológico saliera completamente negativo. “No tiene sentido porque él reconoce que estaba ebrio y en los videos se le ve borracho. ¿Por qué entonces el resultado fue cero alcohol?”, cuestionó Ortiz.

Abogado de ‘Cri Cri’ explica sobre examen toxicológico

El abogado recordó que no solo su cliente, sino también la presunta víctima, presentaron exámenes toxicológicos negativos.

“Es un punto bastante cómico, por decirlo legalmente. Todos en la fiesta admitieron haber bebido grandes cantidades de alcohol, pero los resultados salieron en cero. Ni alcohol, ni drogas. Nada”, explicó. Esta contradicción dejó perplejos a todos en el set, pues resultaba inexplicable que personas que aseguraron haber ingerido tequila y bebidas fuertes aparecieran con exámenes limpios.

Ante la insistencia de Ortiz, el abogado señaló que estos resultados, en la práctica, beneficiaban más a la parte acusadora que al propio Christian Guadalupe, ya que reforzaban la tesis de la presunta víctima. Sin embargo, insistió en que la evidencia visual de los videos demostraba otra cosa.

En medio de la confusión, ‘Cri Cri’ recordó cuál fue su último instante consciente antes de perder la memoria: “Estaba bebiendo lo normal y entré al baño del sótano de la discoteca. Ahí fue todo, ahí se me apagó el televisor”. Explicó que lo que sabe de lo ocurrido después es porque lo vio en imágenes: cómo lo cargaron, lo llevaron en peso a una habitación y lo dejaron como si fuera un “trapo”.

Cuando Ortiz lo presionó para que explicara de dónde provenía su certeza de que nunca agredió a nadie, Guadalupe fue categórico: “Porque me conozco, sé cómo soy. Jamás he hecho daño a una persona. Estaba muy ebrio y tenía que descansar. No tenía intención de dañar a nadie, menos a alguien desconocido. Eso en mi mente jamás ha pasado”. Añadió que su convicción se basaba tanto en el estado de inconsciencia que vivió, que le impedía actuar, como en su propia integridad.

El abogado reforzó esta idea y subrayó que el estado de Guadalupe lo imposibilitaba de ejecutar cualquier acción con violencia. Beto Ortiz, siempre incisivo, cerró la ronda con una reflexión: “Entonces, tu certeza viene de que no te crees capaz de hacer algo así y de que tu estado de inconsciencia te imposibilitaba de cometerlo”. “Las dos cosas”, respondió ‘Cri Cri’, convencido de su inocencia.

Con esta respuesta, el participante superó el segundo nivel de preguntas, acumulando 10 mil soles. Cuando Ortiz le dio la opción de retirarse con ese dinero o continuar para responder cinco preguntas más con la posibilidad de llegar a los 15 mil soles, Guadalupe no dudó: decidió seguir.

