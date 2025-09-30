Abogado de ‘Cri Cri’ revela por qué habrían querido perjudicarlo: “Era la mano derecha de Jefferson Farfán”

Familia de ‘Cri Cri’ sospecha que los ataques se deben a su cercanía y confianza con Jefferson Farfán. Infobae Perú / Captura TV - Willax

El caso que enfrenta Christian Guadalupe continúa generando controversia no solo por la acusación de abuso sexual en su contra, sino también por las razones que, según su familia y su defensa legal, habrían motivado el intento de perjudicarlo.

En una reciente entrevista, el abogado Eduardo Medina compartió detalles que revelan la compleja relación entre el primo hermano de Jefferson Farfán y el exfutbolista de la selección peruana.

De acuerdo con el letrado, para la familia de ‘Cri Cri’ la raíz del problema no sería únicamente la denuncia judicial, sino la posición privilegiada que Christian llegó a tener en el entorno cercano de la ‘Foquita’. “Yo bajo los argumentos de la propia familia, hago eco de ello, la única sospecha que tienen es el posicionamiento de una persona sobre otra”, señaló Medina en conversación con el programa Amor y Fuego.

‘Cri Cri’ rompe en confesiones: acusa a Jefferson Farfán de haberlo señalado falsamente por consumo de drogas. Infobae Perú / Captura TV - Willax

El abogado sostuvo que Guadalupe era considerado la mano derecha de Jefferson Farfán y que, tras el retiro del futbolista, se encargaba de manejar asuntos de confianza.

“El manejo de cuentas, la administración de empresas. El único que tenía después de Jefferson el poder de administrar y mantener al tanto todo, era él (Christian Guadalupe)”, agregó. Estas declaraciones abren un panorama donde la disputa no sería solo personal, sino también vinculada a temas económicos y de confianza.

La defensa de ‘Cri Cri’ considera que estos hechos deben entenderse en un contexto de disputas familiares y de intereses. Eduardo Medina insistió en que, más allá de las acusaciones, hay un trasfondo que tiene que ver con la confianza que Jefferson Farfán depositaba en su primo para manejar sus asuntos personales y financieros. Ese rol, a ojos de la familia, habría despertado recelos y motivado intentos de perjudicarlo.

Por su parte, la familia de Guadalupe asegura que el golpe no solo fue judicial, sino también emocional. Señalan que escuchar a la ‘Foquita’ declarar algo tan grave en contra de su propio primo fue devastador. Aun así, remarcan que Christian mantiene firme la idea de que nunca lo odiará, aunque ya no exista la relación cercana de antes.

Cri Cri revela que Jefferson Farfán lo acusó de estar metido en drogas

Las revelaciones no quedaron allí. En su paso por el sillón rojo de El Valor de la Verdad, ‘Cri Cri’ también narró un episodio que lo marcó profundamente: la acusación que recibió directamente de Jefferson Farfán durante una audiencia virtual.

“Dijo: ‘Yo sé que él está metido en drogas’, así directo, seco. Era en el juicio oral. Él apagó su cámara en la audiencia virtual. Cuando él dijo eso, quise decir mucho, pero a él. Me dolió mucho porque él me conoce”, relató con evidente pesar.

Para Guadalupe, la afirmación de su primo fue como una puñalada al corazón, ya que insistió en que esa acusación era totalmente falsa. “Él dijo: ‘A mí me han dicho que está metido en drogas’. Ósea, se dejó llevar por alguien que le dijo. Me dolió mucho porque él me conoce”, repitió con la voz quebrada.

Este episodio, según confesó, lo hizo sentir traicionado, aunque aseguró que pese a todo aún mantiene cariño hacia su primo. “Me dolió en el alma porque él sabe quién soy yo. Yo siempre he sido leal y lo sigo siendo, pero esas palabras marcaron un antes y un después”, añadió.

