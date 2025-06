Pía León, única chef peruana reconocida en The World’s 50 Best 2025: Kjolle alcanza el puesto 9 entre los mejores del mundo

La talentosa chef Pía León, cocinera de renombre y co-fundadora de Central Restaurante, prepara una obra maestra culinaria que refleja su pasión por la cocina peruana contemporánea. Foto: El Peruano.

En un escenario internacional donde la alta cocina todavía carga con estructuras rígidas, la participación femenina continúa siendo limitada. A pesar de la apertura de nuevas miradas y propuestas, la presencia de mujeres al frente de restaurantes de reconocimiento mundial sigue siendo minoritaria. Sin embargo, en la escena peruana, un nombre rompe la inercia: Pía León. En la edición 2025 del ranking de The World’s 50 Best Restaurants, realizada en Turín, Italia, Kjolle alcanzó el puesto número 9, marcando un antes y un después tanto para el restaurante como para su fundadora.

El evento congregó a figuras clave de la gastronomía mundial. Desde América Latina, Perú consolidó su presencia con varios establecimientos dentro de la lista, pero fue León quien destacó como la única mujer peruana en ser reconocida en un espacio que aún responde a lógicas masculinas. Kjolle, su restaurante en el distrito limeño de Barranco, se ha convertido en una plataforma de expresión propia. Más que un complemento de Central, el emblemático local que dirige junto a Virgilio Martínez, Kjolle se posiciona como una propuesta autónoma, con una identidad definida.

“Kjolle nació para expresar una visión distinta, más abierta, pero sin dejar de lado la biodiversidad del país”, explicó León durante la ceremonia en el palacio de congresos Lingotto Fiere. La elección de este enfoque no responde a una estrategia comercial, sino a una convicción: la de mostrar el Perú desde una mirada que privilegie la exploración libre, tanto en ingredientes como en conceptos.

Desde su apertura en 2018, Kjolle ha experimentado una evolución continua. En 2024 ya ocupaba el puesto 16 en el mismo ranking global y el cuarto lugar en la lista regional. La escalada hasta el top 10 representa no solo un avance numérico, sino un reconocimiento al trabajo constante, a una visión singular y al esfuerzo colectivo de su equipo.

Una cocina desde lo personal

La historia de Pía León no se construyó en las aulas de forma exclusiva. Su vínculo con la gastronomía surgió mucho antes. Desde pequeña, observaba de cerca el trabajo de su madre en un negocio de catering. Ese entorno le permitió reconocer, desde la intimidad doméstica, el poder de la cocina como un espacio de creatividad, organización y colaboración. “Lo que más disfruto de ser cocinera es estar siempre rodeada de personas contentas, en constante movimiento y aprendizaje. Es un ambiente lleno de energía, motivación y pasión”, confesó.

A lo largo de los años, León desarrolló un estilo propio, marcado por la búsqueda de insumos provenientes de todos los territorios del país. Su cocina no apunta a reproducir lo conocido, sino a generar nuevas formas de ver y degustar lo peruano. “En Kjolle buscamos mostrar los colores, sabores y productos de todas las regiones de Perú. Nuestra meta no es solo cocinar, sino despertar la curiosidad sobre nuestra cultura y territorio”, explicó.

El menú degustación de Kjolle comienza en 125 dólares. Su atmósfera se distancia de los esquemas clásicos del fine dining, pero no por eso reduce su exigencia técnica. Al contrario: la propuesta se sostiene en una investigación constante de ingredientes, técnicas tradicionales y conexiones directas con productores locales. No se trata solo de sabor, sino de sentido.

Una figura que representa y transforma

El reconocimiento internacional que Pía León ha alcanzado no es reciente. En 2021 fue nombrada la mejor chef mujer del mundo por The World’s 50 Best Restaurants, distinción que marcó un momento clave en su carrera. Desde entonces, su presencia ha servido para visibilizar una realidad que muchas veces permanece en silencio: la desigualdad de género en los espacios de alta cocina.

“Es un reto constante demostrar que podemos aportar lo mismo que nuestros colegas. Las mujeres en gastronomía tenemos la responsabilidad de visibilizar y dar un mensaje desde nuestra posición”, aseguró. León evita discursos grandilocuentes. Su enfoque está en el trabajo cotidiano, en la consistencia y en el aprendizaje colectivo. La cocina, para ella, es también un acto político.

Al ser consultada sobre la dimensión política de su oficio, su respuesta fue directa: “La gastronomía atraviesa disciplinas como la agricultura, diseño, ganadería y nutrición, y tiene impacto en las decisiones políticas y sociales”.

Además de sus responsabilidades en Perú, León mantiene vínculos estrechos con otros países. En particular, destaca su conexión con Argentina, donde ha participado en eventos, cenas colaborativas y encuentros con otros chefs de la región. “Cada vez que viajo aprendo algo nuevo; siempre me sorprende la creatividad y la calidad de la gastronomía argentina. Siento muchísimo cariño por ese país y valoro profundamente el intercambio cultural que se genera”, comentó.

Esa apertura ha sido una constante en su trayectoria. Su mirada va más allá de las fronteras, pero siempre regresa al Perú como punto de partida. Kjolle no solo representa una propuesta gastronómica, sino también una forma de ver el mundo desde lo local. En ese equilibrio entre investigación, respeto por el insumo y creación artística, Pía León se ha convertido en una de las voces más importantes de la gastronomía actual.