Perú

Caso Solsiret Rodríguez: Corte Suprema ratifica condena de Andrea Aguirre y revisará absolución de Kevin Villanueva

Aguirre purgará prisión por 28 años. Villanueva podría enfrentar un nuevo juicio oral, aunque su cuestionada pena de 6 años de cárcel está próxima a vencer

Diego Casimiro Ore

Por Diego Casimiro Ore

Guardar
Crimen contra Solsiret ocurrió en
Crimen contra Solsiret ocurrió en agosto de 2016. Por más de 9 años los padres de la víctima han buscado justicia. Foto Composición

El caso del asesinato de la activista Solsiret Rodríguez va llegando a su final en los tribunales del Poder Judicial. La Corte Suprema desestimó la casación de Andrea Aguirre, por lo que su condena de 28 años de prisión por homicidio calificado queda firme y ya no puede impugnarse en la vía penal.

De acuerdo con la resolución a la que accedió Infobae, Aguirre buscaba que se anule la sentencia y se ordene un nuevo juicio oral, o que se varíe el delito a homicidio simple y se le reduzca la pena. Sin embargo, la Sala Suprema Penal Permanente advirtió que los cuestionamientos ya habían sido resueltos por la Sala Superior.

Los padres de Solsiret Rodríguez
Los padres de Solsiret Rodríguez exigen justicia desde hace más de 9 años. Foto: La República

“Estaba planteando la casación por la agravante de ferocidad en la que ella mostraba disconformidad y quería que se haga una revisión para buscar jurisprudencia y sentar precedente, pero no corresponde porque su casación ya ha sido declarada inadmisible de fondo. Entonces su sentencia queda consentida” declaró Marcela Ugaz, abogada del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán y defensa legal de los familiares de Solsiret Rodríguez, a este diario.

Corte Suprema rechaza casación de
Corte Suprema rechaza casación de Andrea Aguirre y aprueba revisar absolución de Kevin Villanueva.

El caso de Kevin Villanueva

Por otro lado, los jueces supremos admitieron la casación de la Fiscalía con la que pide anular la condena de Kevin Villanueva de 6 años por encubrimiento y ordenar un nuevo juicio oral.

Como se recuerda, Villanueva fue condenado a primera instancia a 30 años de prisión por feminicidio, pero en segunda instancia fue absuelto por este delito y condenado por encubrimiento. Esta pena vence en febrero de 2026.

Preliminarmente, la Sala Suprema advierte que, tal como advierte la Fiscalía, se habría vulnerado la norma procesal en la variación del delito de feminicidio a encubrimiento personal. Asimismo, respecto a la absolución, se alerta que no se evaluaron todas las pruebas.

La abogada Marcela Ugaz precisó que no se valoraron en segunda instancia documentos importantes como informes periciales, antropológicos, informes forenses, dictamen periciales, autopsias, entre otros.

“Nosotros ahora lo que esperamos es que puedan no solamente dar respuestas, sino hacerlo de manera efectiva en el tiempo que corresponda, justamente por el riesgo que tenemos de que ya culmina una sentencia que bajo nuestro criterio es totalmente injusta porque no se ajusta a los hechos y, sin embargo, está próximo a salir”, dijo Ugaz en relación a que la condena de Kevin Villanueva que se busca anular está próxima a cumplirse.

Corte Suprema rechaza casación de
Corte Suprema rechaza casación de Andrea Aguirre y aprueba revisar absolución de Kevin Villanueva.

El hermano y la madre

Por último, la Corte Suprema también admitió la casación para que se revisen los casos de Brian Villanueva, hermano de Kevin, y de Yolanda Castillo, suegra de Solsiret Rodríguez.

En primera instancia ambos fueron condenados a 3 años y 4 meses de prisión efectiva por encubrir el crimen en agravio de Solsiret; sin embargo, en segunda instancia fueron absueltos y puestos en libertad.

“Habían varias pruebas que los vinculaban al crimen. Por ejemplo, teníamos un reporte de llamadas con fechas posteriores a la desaparición de Solsiret que se realizaron sabiendo que ya no estaba con vida, que además fue declarado por Yolanda. Indicó que tuvo comunicación con Andrea días posteriores. Hubo mucha información que no fue valorada oportunamente y por eso amerita que se haga una revisión ya en última instancia”, dijo la abogada Marcela Ugaz.

Temas Relacionados

Solsiret RodríguezAndrea AguirreKevin VillanuevaPoder Judicialperu-politica

Más Noticias

Bárbara Mori: su protagónico en ‘Mistura’, el eterno cariño por Christian Meier y la gratitud que le dejó ‘Rubí’

A través de esta película, la actriz de talla internacional explora el rol de la mujer frente a los códigos sociales que aún persisten. En conversación con Infobae Perú, la actriz destaca que el cine, más que entretenimiento, puede ser una herramienta de cambio y reflexión colectiva.

Bárbara Mori: su protagónico en

Corte de luz hasta el 2 de octubre: Seal programa suspensión del servicio en estas zonas de Arequipa

Las interrupciones programadas incluyen el cambio de conductores, transformadores y tableros de distribución en diversas subestaciones de Arequipa

Corte de luz hasta el

Rafael López Aliaga denuncia que alcaldes ignoran sus mensajes por quedarse dormidos y sabotean pozos de agua de la MML

El jefe de la MML acusó a varios alcaldes distritales de obstaculizar proyectos de agua y programas sociales en Lima, aunque no mencionó nombres. Destacó como excepción la labor de Jesús Maldonado, alcalde de SJL

Rafael López Aliaga denuncia que

Detienen a fiscal que olvidó apagar su micrófono durante audiencia y fue captado pidiendo coima a detenidos en La Libertad

El fiscal William Salinas fue detenido tras ser sorprendido pidiendo un soborno durante una audiencia virtual. La intervención fue ordenada por el Poder Judicial, y la Junta de Fiscales de La Libertad rechazó el hecho

Detienen a fiscal que olvidó

Rafael López Aliaga sobre homilía del cardenal Carlos Castillo: “La Iglesia no puede meterse en política ni la política en la Iglesia”

El alcalde de Lima se refirió a las declaraciones del purpurado, quien exhortó a no basar el voto en la religión. “Siempre tiene que haber separación Iglesia-Estado”, dijo

Rafael López Aliaga sobre homilía
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael López Aliaga denuncia que

Rafael López Aliaga denuncia que alcaldes ignoran sus mensajes por quedarse dormidos y sabotean pozos de agua de la MML

Rafael López Aliaga sobre homilía del cardenal Carlos Castillo: “La Iglesia no puede meterse en política ni la política en la Iglesia”

Dina Boluarte defiende a la PNP en medio de denuncias por abuso y supuesto blindaje a ‘El Monstruo’: “Siempre vamos a protegerlos”

La Ley seca se mantendría: Congresistas se oponen a eliminar restricción de venta de alcohol en elecciones

Fiscal Rafael Vela considera como “ofrenda” la propuesta de Tomás Gálvez de eliminar equipos especiales

ENTRETENIMIENTO

Bárbara Mori: su protagónico en

Bárbara Mori: su protagónico en ‘Mistura’, el eterno cariño por Christian Meier y la gratitud que le dejó ‘Rubí’

Abogada de la familia de Jefferson Farfán afirma que mantienen apoyo económico al entorno de Cri Cri pese a denuncia

Gustavo Salcedo rompe su silencio y se disculpa con Christian Rodríguez tras agredirlo: “Estoy dando la cara”

Pamela Franco y Christian Cueva enfrentarían crisis de pareja sentimental y por deudas: “Le debería una gran cantidad de plata”

Magaly Medina cuestiona la versión de Maju Mantilla tras agresión de Gustavo Salcedo: “¿Cuán violento ha sido en su matrimonio?"

DEPORTES

Juan Reynoso confrontó a periodistas

Juan Reynoso confrontó a periodistas en plena conferencia tras empate amargo de Melgar: “A mí no me interesa convencer a nadie”

Carlos Zambrano reveló si existe conflicto entre jugadores y Jean Ferrari en la selección peruana: “No todos van a estar contentos”

A qué hora juega Alianza Lima vs Atlético Grau: partido en Matute por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Paulo Autuori opinó de la controversial indirecta del DT de Cusco FC: “Sus palabras no valen nada, un cero a la izquierda”

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025: así van los equipos en la fecha 12 del Torneo Clausura y Acumulada