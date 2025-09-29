Hackean a la PNP y exponen más de 3.000 fotos y DNI de policías convocados a la “Marcha de la Generación Z”

Composición: infobae Perú

El colectivo de hackers Deface Perú aseguró haber filtrado más de 3.000 fotos y documentos de identidad de policías destinados a las protestas de la llamada “Marcha de la Generación Z” en Lima. A través de su canal de Telegram, los hacktivistas difundieron un enlace donde aparecen los rostros y números de DNI de los agentes convocados para los operativos de seguridad, en un contexto marcado por la tensión en las calles y la represión registrada en las últimas jornadas.

La filtración ocurre el mismo día en que el grupo se atribuyó el hackeo de la página web oficial del diario El Peruano, dejando en blanco el portal de publicaciones de leyes del Estado y reemplazándolo con un mensaje en el que advierten a las autoridades que “cada muerto sin justicia es una cuenta pendiente que la historia no va a perdonar”. Este ataque cibernético se suma a acciones anteriores de Deface Perú contra instituciones como la Dirección de Inteligencia de la PNP, donde también difundieron información interna vinculada a operativos de seguridad para mandatarios.

Mientras tanto, las calles del centro de Lima vuelven a concentrar a miles de manifestantes en una nueva jornada de la “Marcha de la Generación Z”, convocada tras los enfrentamientos del sábado que dejaron al menos 18 heridos, entre ellos un periodista y un brigadista, según la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. La Policía Nacional respondió con gases lacrimógenos y disparos de perdigones, en tanto que reportó un agente quemado por una bomba molotov. A pesar de la represión y de los bloqueos, la protesta se reactivó este domingo con mayor fuerza, acompañada de transportistas que exigen medidas de seguridad frente a la ola de extorsiones.

Noticia en desarrollo.