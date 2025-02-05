Receta de Soufflé de Carne al estilo peruano

Anímate a preparar este delicioso y esponjoso soufflé de carne con un toque peruano.

Ingredientes y utensilios requeridos

Para 4 personas necesitarás:

PUBLICIDAD

- 250 gramos de carne picada

- 1 cebolla blanca picada

PUBLICIDAD

- 2 dientes de ajo

- 1 zanahoria cortada en cuadritos y cocida

PUBLICIDAD

- 1 pimiento verde

- 20 gramos de harina

PUBLICIDAD

- 10 onzas de agua

- 1 pizca de pimienta

PUBLICIDAD

- 1 pizca de sal de mesa

- 4 huevos

PUBLICIDAD

- 2 cucharadas aceite de oliva

- 2 papas blancas cocidas y picadas

PUBLICIDAD

Los utensilios que debes tener a mano incluyen: una cuchara, una lata, un horno, un batidor, un cuenco, un plato de hornear, papel de respaldo y, por supuesto, el horno.

Paso a paso para un soufflé perfecto

1. Pre-calienta el horno a 160°C.

PUBLICIDAD

2. Calienta el aceite de oliva en una olla y dora la cebolla y el ajo. Añade la carne, el pimiento y la zanahoria al sartén. Condimenta con sal y pimienta y resérvalo.

3. Separa las yemas de las claras. Bate las claras a punto de nieve y resérvalas. En otro tazón, mezcla las yemas con la carne, la papa y las verduras.

4. Ahora incorpora la harina y mezcla bien. Añade las claras a la mezcla de las yemas de manera envolvente. Hornéalo todo entre 20 a 30 minutos.

Ahora ya puedes disfrutar de un delicioso soufflé de carne con toque peruano.

Información nutricional

La información nutricional por porción es de aproximadamente 318.6 kcal que equivalen a 1335kj.

Es importante mencionar que esta receta es libre de nueces de árbol, frutos secos, cacahuetes, lactosa, pescado y crustáceos.