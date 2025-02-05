Receta de Soufflé de Carne

Anímate a preparar este delicioso y esponjoso soufflé de carne con un toque peruano.
Ingredientes y utensilios requeridos
Para 4 personas necesitarás:
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- 250 gramos de carne picada
- 1 cebolla blanca picada
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- 2 dientes de ajo
- 1 zanahoria cortada en cuadritos y cocida
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- 1 pimiento verde
- 20 gramos de harina
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- 10 onzas de agua
- 1 pizca de pimienta
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- 1 pizca de sal de mesa
- 4 huevos
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- 2 cucharadas aceite de oliva
- 2 papas blancas cocidas y picadas
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Los utensilios que debes tener a mano incluyen: una cuchara, una lata, un horno, un batidor, un cuenco, un plato de hornear, papel de respaldo y, por supuesto, el horno.
Paso a paso para un soufflé perfecto
1. Pre-calienta el horno a 160°C.
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2. Calienta el aceite de oliva en una olla y dora la cebolla y el ajo. Añade la carne, el pimiento y la zanahoria al sartén. Condimenta con sal y pimienta y resérvalo.
3. Separa las yemas de las claras. Bate las claras a punto de nieve y resérvalas. En otro tazón, mezcla las yemas con la carne, la papa y las verduras.
4. Ahora incorpora la harina y mezcla bien. Añade las claras a la mezcla de las yemas de manera envolvente. Hornéalo todo entre 20 a 30 minutos.
Ahora ya puedes disfrutar de un delicioso soufflé de carne con toque peruano.
Información nutricional
La información nutricional por porción es de aproximadamente 318.6 kcal que equivalen a 1335kj.
Es importante mencionar que esta receta es libre de nueces de árbol, frutos secos, cacahuetes, lactosa, pescado y crustáceos.