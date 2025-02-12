Perú

Receta de Pie de Fresas

Atrevéte a saborear un exquisito Pie de Fresas de la gastronomía peruana

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Pie de Fresas
Recetas de Pie de Fresas

Un postre fácil y delicioso con los sabores clásicos de las fresas y la leche condensada. Perfecto para los amantes de la dulzura y una incorporación encantadora para tu menú.

Ingredientes para crear Magia en tu Cocina

Descubre la simplicidad y la belleza de los ingredientes necesarios para elaborar una divina pieza de pastelería peruana:

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- 2 tazas de galleta de vainilla molida

- 100 gramos de mantequilla sin sal, derretida

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- 1 lata de Leche Condensada

- 1/2 taza de fresas licuadas

- Jugo de 3 limones

- 4 yemas de huevo

- 1 taza de fresas picadas en rodajas

Este sencillo postre requiere de utensilios comunes, como un plato de hornear, un bowl, una cuchara y un horno.

Pasos para una elaboración sencilla y rápida

Para comenzar tu aventura en la cocina peruana:

1. Mezcla la galleta molida con la mantequilla derretida para crear la base del pie. Usa una cuchara para presionar la mezcla en el fondo del molde de hornear.

2. Para el suculento relleno, combina la leche condensada, las fresas licuadas, las yemas de huevo y el jugo de limón. Vierte esta mezcla sobre la base de galleta en el molde.

3. Hornear en un horno precalentado a 180°C durante 10 minutos. Retirar y dejar enfriar.

4. Decora con rodajas de fresas frescas.

Detalles adicionales para un mejor resultado

Después de la decoración, es recomendable refrigerar el pie durante al menos 1 hora antes de servir para que el relleno se asiente correctamente.

Este encantador postre peruano es una oferta de baja sal y 687.5 kcal por porción, lo que lo convierte en una opción deliciosa y relativamente saludable para satisfacer tu antojo de dulces.

¿Listo para explorar la cocina peruana?

Guardar esta receta, añadirla a tu menú, marcarla como cocinada y compartirla con tus amigos es una forma fantástica de introducirte en la rica y variada gastronomía peruana.

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