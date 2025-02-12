Receta de Pie de Fresas

Recetas de Pie de Fresas

Un postre fácil y delicioso con los sabores clásicos de las fresas y la leche condensada. Perfecto para los amantes de la dulzura y una incorporación encantadora para tu menú.

Ingredientes para crear Magia en tu Cocina

Descubre la simplicidad y la belleza de los ingredientes necesarios para elaborar una divina pieza de pastelería peruana:

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- 2 tazas de galleta de vainilla molida

- 100 gramos de mantequilla sin sal, derretida

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- 1 lata de Leche Condensada

- 1/2 taza de fresas licuadas

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- Jugo de 3 limones

- 4 yemas de huevo

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- 1 taza de fresas picadas en rodajas

Este sencillo postre requiere de utensilios comunes, como un plato de hornear, un bowl, una cuchara y un horno.

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Pasos para una elaboración sencilla y rápida

Para comenzar tu aventura en la cocina peruana:

1. Mezcla la galleta molida con la mantequilla derretida para crear la base del pie. Usa una cuchara para presionar la mezcla en el fondo del molde de hornear.

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2. Para el suculento relleno, combina la leche condensada, las fresas licuadas, las yemas de huevo y el jugo de limón. Vierte esta mezcla sobre la base de galleta en el molde.

3. Hornear en un horno precalentado a 180°C durante 10 minutos. Retirar y dejar enfriar.

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4. Decora con rodajas de fresas frescas.

Detalles adicionales para un mejor resultado

Después de la decoración, es recomendable refrigerar el pie durante al menos 1 hora antes de servir para que el relleno se asiente correctamente.

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Este encantador postre peruano es una oferta de baja sal y 687.5 kcal por porción, lo que lo convierte en una opción deliciosa y relativamente saludable para satisfacer tu antojo de dulces.

¿Listo para explorar la cocina peruana?

Guardar esta receta, añadirla a tu menú, marcarla como cocinada y compartirla con tus amigos es una forma fantástica de introducirte en la rica y variada gastronomía peruana.