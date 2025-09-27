Marcha 27 y 28 de septiembre EN VIVO: ‘Generación Z’, transportistas y diversos gremios se suman a una tercera movilización

Marcha 27 y 28 de septiembre hacia el Congreso: transportistas, ‘Generación Z y diversos gremios se unen a una tercera movilización| ANDINA/Jhony Laurente

Para este sábado 27 y domingo 28 de septiembre está prevista una nueva marcha hacia el Congreso de la República. Se trata de la tercera movilización organizada por el colectivo ‘Generación Z’, que esta vez contará con la participación de diversos gremios de transportistas que denuncian una ola de extorsiones, así como comerciantes.

El grupo de jóvenes manifiesta su rechazo al gobierno de Dina Boluarte y al Parlamento, en respuesta a recientes reformas y para exigir mayor transparencia en la gestión estatal. La semana pasada, las movilizaciones registraron enfrentamientos y denuncias por represión policial.

Miguel Palomino, vocero de los transportistas, confirmó que diversas empresas de transportistas se unirán a la protesta para alzar su voz frente a los recientes asesinatos de sus compañeros. Precisan que la estrategia del Estado para combatir la ola de criminalidad “no ha funcionado”.

“No vamos a permitir que nos sigan matando. Vamos a denunciar estos hechos y exigimos la renuncia de los ministros del Interior”, manifestó Palomino a Panamericana.

Por su parte, Martín Valeriano, presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), conversó con Infobae Perú y señaló que esta vez su gremio no se unirá a estas manifestaciones.