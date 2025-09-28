Perú

Hackers atacan el diario El Peruano y eliminan normas legales: “Este es un mensaje, no una amenaza”

El grupo de hackers denominado Deface Perú se adjudicó la caída temporal del medio oficial del Gobierno del Perú el mismo día de la difusión del reglamento para el retiro de la AFP

Renato Silva

Por Renato Silva

Guardar
Hackean el diario El Peruano.
Hackean el diario El Peruano. (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva)

El mismo día de la publicación del reglamento para acceder al octavo retiro de los aportes a las AFP, la página web del Diario Oficial El Peruano experimentó fallas que llevaron a que nadie pueda acceder a ella. Lo que en principio parece un fallo de la página web, fue reconocido por el grupo Deface Perú como un ataque cibernétido efectuado por sus miembros.

El grupo, que ganó protagonismo luego de las revelaciones hechas por los Dirin Leaks a inicios de septiembre, ahora se atribuye la supuesta eliminación de la plataforma del medio de comunicación del Estado, además de la eliminación del boletín de Normas Legales, entre las que se encontraba el reglamento del octavo retiro de la AFP.

Hackean el diario El Peruano.
Hackean el diario El Peruano. (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva)

“Nos quedamos sin normas”, publicó el grupo de autodenominados ‘hacktivistas’ en un grupo de Telegram público, junto con supuestas pruebas que demostrarían la veracidad de su afirmación.

Junto al mensaje de Telegram, también se adjunta una supuesta captura de pantalla en la que se puede leer un mensaje que lleva la firma del grupo ‘hacktivista’ que afirma lo siguiente: “Nos están viendo. Nos están escuchando. Y no vamos a callar. Ustedes ignoran al pueblo, pero el pueblo no los ignora a ustedes”.

“Cada bala disparada, cada mentira difundida, cada muerto sin justicia, es una cuenta pendiente que la historia no va a perdonar. No representamos partidos. No seguimos banderas. No obedecemos al poder. Somos la sombra de la memoria, la voz que no pueden silenciar, el eco digital del Perú real. Este es un mensaje, no una amenaza. Es un aviso, no una súplica. Cambien... o les cambiaremos. Despierten... o los despertaremos. Por cada injusticia, responderemos. Por cada herida al pueblo, dejaremos una cicatriz en sus sistemas. Esto no ha terminado. Esto apenas comienza. En nombre de los que ya no pueden hablar, y de los que siguen luchando. Este acto es por ellos. Este acto es por todos”, finaliza el texto.

Infobae Perú consultó al medio estatal sobre los motivos del fallo de su página web y descartaron que el inconveniente sea producto de un ataque cibernético. Por el contrario, se indicó que el problema podría deberse a que se experimentó un alto tráfico de visitas interesadas en leer el reglamento para el octavo retiro de los aportes a las AFP.

Hackean el diario El Peruano.
Hackean el diario El Peruano. (Foto: Captura)

Sin embargo, al ingresar desde un navegador a la página web del Diario Oficial El Peruano, usando un enlace directo desde la plataforma de Normas Legales, la web oficial presenta el mismo mensaje, por lo que se confirma que el ataque cibernético sí existió.

Hasta el cierre de esta nota, la web del Diario Oficial El Peruano no ha emitido un pronunciamiento en redes sociales por la caída de su servicio.

Temas Relacionados

El Peruanoperu-noticias

Más Noticias

Abren procedimiento disciplinario contra policía que agredió a adulto mayor en marcha de la Generación Z

Tras la viralización de imágenes del ataque contra un adulto en la concentración del sábado, las autoridades anuncian medidas y crece el reclamo social por el respeto a los protocolos y los derechos de los asistentes

Abren procedimiento disciplinario contra policía

¿Crimen o suicidio? La muerte de José Miguel Castro enfrenta versiones entre el informe forense y la pericia policial

La necropsia de Medicina Legal reveló una lesión de 27 centímetros en el cuello del exfuncionario, mientras la División de Homicidios sostiene que se trató de una autolesión vinculada a la presión judicial

¿Crimen o suicidio? La muerte

Denuncian abandono estatal en Datem del Marañón ante brote de tos ferina que ya cobró la vida de 28 niños

Comunidades indígenas alertan que el 80 % de los casos se concentran en distritos como Andoas y Morona. El apu achuar Elmer Kunchim exige emergencia sanitaria y brigadas médicas permanentes

Denuncian abandono estatal en Datem

Néstor Gorosito recibió fuerte respuesta del presidente de la U. de Chile por polémicas declaraciones como técnico de Alianza Lima

‘Pipo’ está en el centro de la controversia luego de ofrecer una conferencia de prensa muy ruidosa, en la que recordó cómo la Universidad de Chile se salvó de la descalificación en Copa Sudamericana tras los violentos sucesos acontecidos en Avellaneda

Néstor Gorosito recibió fuerte respuesta

A qué hora juega Alianza Lima vs Cienciano HOY: partido en Cusco por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Los ‘blanquiazules’ llegan heridos por la dura eliminación en Copa Sudamericana. El ‘papá’ no alza vuelo toda vez que su entrenador empieza a ser cuestionado. Conoce horarios oficiales del choque

A qué hora juega Alianza
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

¿Crimen o suicidio? La muerte

¿Crimen o suicidio? La muerte de José Miguel Castro enfrenta versiones entre el informe forense y la pericia policial

Dina Boluarte ratifica que el Reinfo cerrará en diciembre de este año: “El tiempo es corto”

Jóvenes peruanos podrán trabajar legalmente en Hungría, una vez que entre en vigor el acuerdo suscrito por ambos países

Presidente de EsSalud sobre deficiencias en el Seguro: “La renovación de equipos constituye una prioridad”

Presidente de Brasil, Lula da Silva, invita formalmente a Dina Boluarte a la COP30 durante reunión bilateral en Estados Unidos

ENTRETENIMIENTO

Cri Cri se pronuncia a

Cri Cri se pronuncia a poco de emitirse El Valor de la Verdad: “Vengo a mostrar mi inocencia”

El Valor de la Verdad de Cri Cri, primo de Jefferson Farfán: Hora, canal y link oficial para ver en vivo

Keiko Fujimori afirma que salió con Gabriel Calvo y que “está divorciado”, pero él responde: “No por la ley”

Camucha Negrete iba a conducir ‘Aló Camucha’, pero el programa terminó en manos de Gisela Valcárcel

Orquesta Filarmónica de Lima presenta ‘Aranjuez: entre el alma y la arena’ con artistas internacionales

DEPORTES

Néstor Gorosito recibió fuerte respuesta

Néstor Gorosito recibió fuerte respuesta del presidente de la U. de Chile por polémicas declaraciones como técnico de Alianza Lima

A qué hora juega Alianza Lima vs Cienciano HOY: partido en Cusco por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Alonzo Vincent, el nuevo peruano que inicia su camino en Europa: debutó a los 16 años con Servette en la Superliga Suiza

Dónde ver Alianza Lima vs Cienciano HOY: canal TV online del duelo por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Alianza Lima vs Cienciano EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo en Cusco por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025