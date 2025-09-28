Hackers atacan el diario El Peruano y eliminan normas legales: “Este es un mensaje, no una amenaza”

Hackean el diario El Peruano. (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva)

El mismo día de la publicación del reglamento para acceder al octavo retiro de los aportes a las AFP, la página web del Diario Oficial El Peruano experimentó fallas que llevaron a que nadie pueda acceder a ella. Lo que en principio parece un fallo de la página web, fue reconocido por el grupo Deface Perú como un ataque cibernétido efectuado por sus miembros.

El grupo, que ganó protagonismo luego de las revelaciones hechas por los Dirin Leaks a inicios de septiembre, ahora se atribuye la supuesta eliminación de la plataforma del medio de comunicación del Estado, además de la eliminación del boletín de Normas Legales, entre las que se encontraba el reglamento del octavo retiro de la AFP.

“Nos quedamos sin normas”, publicó el grupo de autodenominados ‘hacktivistas’ en un grupo de Telegram público, junto con supuestas pruebas que demostrarían la veracidad de su afirmación.

Junto al mensaje de Telegram, también se adjunta una supuesta captura de pantalla en la que se puede leer un mensaje que lleva la firma del grupo ‘hacktivista’ que afirma lo siguiente: “Nos están viendo. Nos están escuchando. Y no vamos a callar. Ustedes ignoran al pueblo, pero el pueblo no los ignora a ustedes”.

“Cada bala disparada, cada mentira difundida, cada muerto sin justicia, es una cuenta pendiente que la historia no va a perdonar. No representamos partidos. No seguimos banderas. No obedecemos al poder. Somos la sombra de la memoria, la voz que no pueden silenciar, el eco digital del Perú real. Este es un mensaje, no una amenaza. Es un aviso, no una súplica. Cambien... o les cambiaremos. Despierten... o los despertaremos. Por cada injusticia, responderemos. Por cada herida al pueblo, dejaremos una cicatriz en sus sistemas. Esto no ha terminado. Esto apenas comienza. En nombre de los que ya no pueden hablar, y de los que siguen luchando. Este acto es por ellos. Este acto es por todos”, finaliza el texto.

Infobae Perú consultó al medio estatal sobre los motivos del fallo de su página web y descartaron que el inconveniente sea producto de un ataque cibernético. Por el contrario, se indicó que el problema podría deberse a que se experimentó un alto tráfico de visitas interesadas en leer el reglamento para el octavo retiro de los aportes a las AFP.

Sin embargo, al ingresar desde un navegador a la página web del Diario Oficial El Peruano, usando un enlace directo desde la plataforma de Normas Legales, la web oficial presenta el mismo mensaje, por lo que se confirma que el ataque cibernético sí existió.

Hasta el cierre de esta nota, la web del Diario Oficial El Peruano no ha emitido un pronunciamiento en redes sociales por la caída de su servicio.