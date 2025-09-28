Marcha ‘Generación Z’: Adulto mayor y mujer entre los ocho heridos por represión de la PNP en Centro de Lima

Un adulto mayor y una mujer entre los heridos tras represión de la PNP. (Foto: OjoPúblico)

La marcha ‘Generación Z’ tuvo una de sus jornadas más intensas el 27 de septiembre en Lima, cuando un adulto mayor y una mujer resultaron heridos durante el accionar de la Policía Nacional del Perú (PNP) en inmediaciones del Congreso de la República.

De acuerdo con reportes recogidos por Infobae, los incidentes ocurrieron tras el avance de los manifestantes hacia el frontis del Palacio Legislativo, donde el despliegue policial utilizó bombas lacrimógenas, perdigones y golpes para dispersar a los asistentes.

Las protestas congregaron a estudiantes, trabajadores y agrupaciones ciudadanas, junto con gremios de transportistas que demandaban respuestas ante el crecimiento de la inseguridad ciudadana y la incidencia de extorsiones en el sector.

Durante el choque en avenida Abancay, participantes intentaron superar las barreras de seguridad, mientras los efectivos de la PNP respondieron con el uso de gases y vallas.

Entre los heridos consta un hombre de aproximadamente 65 años, que sufrió impacto de perdigón en la frente, y una mujer afectada por la inhalación de agentes químicos. Servicios de emergencia y brigadistas trasladaron a las víctimas a un centro médico, según registros de la jornada.

Un tercer caso grave fue el de un joven de 27 años, quien, durante el desplazamiento frente al Congreso, recibió cuatro impactos de perdigón, tres de ellos en el rostro, lo que puso en riesgo su visión. En total, son 8 los heridos por la represión policial, de acuerdo con información obtenida desde la protesta.

Convocatoria y contexto de la protesta

La tercera marcha de la ‘Generación Z’ coincidió con la movilización de asociaciones de transporte urbano, cuyas bases bloquearon avenidas como la Panamericana Norte y el distrito de San Juan de Lurigancho antes de dirigirse al centro.

Pancartas como “Déjennos trabajar sin miedo” y “No a la extorsión” marcaron el despliegue de los conductores, que buscaron visibilizar la ola de violencia que afecta sus actividades.

Jóvenes y colectivos civiles comenzaron la concentración en la Plaza San Martín posteriormente avanzaron en medio de cánticos y consignas hacia el Palacio Legislativo.

Las manifestaciones incluyeron demandas por mayor transparencia, reformas políticas y oposición a la gestión de la presidenta Dina Boluarte y el Congreso, en un clima de tensión reforzado por la presencia de cientos de agentes policiales.

El uso de gases lacrimógenos y barreras buscó impedir el avance de la multitud hacia los puntos clave del centro de Lima, mientras se registraron arremetidas y retrocesos que impactaron en manifestantes y transeúntes.

Periodistas, violencia y cifra de afectados

Sumado a los enfrentamientos de este 27 de septiembre, las jornadas anteriores de protesta ya habían dejado registro de ataques a periodistas durante coberturas de las movilizaciones.

La Asociación Nacional de Periodistas (ANP) reportó 18 agresiones entre sábado y domingo pasados, 16 de ellas atribuidas a miembros de la PNP, y la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú (APEP) expresó preocupación ante la agresión a reporteros y daños a equipos audiovisuales.

En el mismo periodo, la Policía contabilizó al menos 12 agentes heridos. La tensión generada por los enfrentamientos pone foco en el impacto de las acciones de control del orden público y en la seguridad de quienes reportan desde el lugar de los hechos.